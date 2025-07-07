ترجع أصول نماذج الحالة المكانية إلى هندسة أنظمة التحكم، حيث كان لها دور محوري في الحسابات الملاحية لبرنامج Apollo في ستينيات القرن العشرين.1 كما تُستخدم نماذج الحالة المكانية بشكل بارز في الهندسة الكهربائية، حيث تُعَد أساسية في معالجة الإشارات ونظرية التحكم والتشغيل الآلي. لكن ربما تكون أكثر الصفات أهمية لنماذج الحالة المكانية هي مرونتها، لا سيما في الأنظمة متعددة المدخلات ومتعددة المخرجات.

تعتمد نماذج الحالة المكانية على معادلتين بسيطتين: الأولى تَصِف الديناميكيات الداخلية للنظام التي لا يمكن ملاحظتها مباشرةً، والثانية توضِّح كيفية ارتباط تلك الديناميكيات الداخلية بالنتائج القابلة للملاحظة. تتمتع هذه الصيغة البسيطة والمرنة بقدرة كبيرة على التكيف مع مجموعة واسعة من بيانات السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات.

في علم الاقتصاد، يمكن أن تقوم نماذج إدارة أمن المعلومات بنمذجة كيفية تأثير التوجهات والموسمية في أسعار الأسهم. في علم الأعصاب، يمكنهم رسم خريطة للعلاقات بين إشارات الدماغ القابلة للقياس (مثل التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي) والنشاط العصبي الأساسي. في علم البيئة، يمكن أن تساعد نماذج الحالة المكانية في نمذجة ديناميكيات السكان، وحركة الحيوانات، وبيانات الأساليب الملتقطة والمُعاد التقاطها.2 وبالمثل، يتم الاستفادة من نماذج SSM في تحليل الطقس وأنواع أخرى من تحليل السلاسل الزمنية.

في السنوات الأخيرة، ركَّزت الأبحاث حول نماذج الحالة المكانية على استخداماتها في التعلم العميق، من خلال دمج الشبكات العصبية كمَعلمات في معادلات نماذج الحالة المكانية. وفي الآونة الأخيرة، وبشكل ملحوظ، أدى ذلك إلى ظهور بنية نموذج Mamba للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)، والتي ثبت أنها تُضاهي أداء النماذج القائمة على المحوِّلات مع تقديم سرعة وكفاءة أعلى.