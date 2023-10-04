ما هو PyTorch؟

يدعم PyTorch مجموعة واسعة من بنى الشبكات العصبية، من خوارزميات الانحدار الخطي البسيطة إلى الشبكات العصبية التلافيفية المعقدة ونماذج المحولات التوليدية المستخدمة لمهام مثل رؤية الكمبيوتر ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP). بناءً على لغة البرمجة Python واسعة الانتشار، وتوفير مكتبات شاملة من النماذج المُعدة مسبقًا (وحتى المُدربة مسبقًا)، يسمح PyTorch لعلماء البيانات ببناء وتشغيل شبكات التعلم العميق المتطورة مع تقليل الوقت والجهد المبذولين في كتابة الكود والهيكل الرياضي.

يسمح PyTorch أيضًا لعلماء البيانات بتشغيل واختبار أجزاء من التعليمات البرمجية في الوقت الفعلي، بدلًا من انتظار تنفيذ التعليمات البرمجية بالكامل—والذي، بالنسبة لنماذج التعلم العميق الكبيرة، يمكن أن يستغرق وقتًا طويلًا جدًا. هذا يجعل PyTorch منصة ممتازة للنماذج الأولية السريعة، كما أنه يسرّع بشكل كبير عملية تصحيح الأخطاء.

تم تطوير PyTorch في الأصل بواسطة قسم أبحاث الذكاء الاصطناعي في Facebook (الآن Meta)، وتم جعله مفتوح المصدر في عام 2017، وأصبح تحت إدارة مؤسسة PyTorch (التي هي جزء من مؤسسة Linux الأكبر) منذ عام 2022. توفر المؤسسة مساحة محايدة لمجتمع التعلم العميق للتعاون على تطوير نظام PyTorch البنائي.

في عام 2023، أصبحت IBM عضوًا رئيسيًا في مؤسسة PyTorch، بعد أن تعاونت بالفعل في مشروعين رئيسيين: تمكين تدريب أكثر كفاءة لنماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية المرنة التي تحتوي على مليارات المعلمات وجعل نقطة التدقيق لتدريب الذكاء الاصطناعي أكثر فعالية من حيث التكلفة بشكل ملحوظ. تستخدم محفظة IBM watsonx إطار عمل PyTorch لتوفير حزمة برمجيات مؤسسية عالية الجودة لنماذج أساس الذكاء الاصطناعي، بدءًا من التدريب الشامل وحتى الضبط الدقيق للنماذج.