ما المقصود بنماذج الأساس؟

مرونتها وحجمها الهائل يميّزها عن نماذج التعلم الآلي التقليدية، التي يتم تدريبها على مجموعات بيانات أصغر لأداء مهام محددة، مثل اكتشاف الكائنات أو التنبؤ بالتوجهات. تستخدم نماذج الأساس، في المقابل، التعلم بالنقل لتطبيق المعرفة المكتسبة من مهمة معينة على مهمة أخرى. وهذا يجعلها مناسبة لمجالات أوسع، بما في ذلك رؤية الكمبيوتر، ومعالجة اللغة الطبيعية، والتعرُّف على الكلام.

صاغ باحثو مركز ستانفورد لأبحاث نماذج الأساس ومعهد الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان مصطلح "نماذج الأساس" في ورقة بحثية عام 2021. يَصِف الباحثون هذه النماذج بأنها "تحوُّل جذري" ويشرحون السبب وراء تسميتها: "نموذج الأساس في حد ذاته غير مكتمل، لكنه يشكِّل الأساس المشترك الذي يُبنى عليه العديد من النماذج المخصصة لمهام محددة من خلال التكييف. كما اخترنا مصطلح "الأساس" للدلالة على أهمية الاستقرار البنائي والسلامة والأمان: فالأساسات ضعيفة البنية قد تؤدي إلى الكوارث، بينما الأساسات المتينة توفِّر قاعدة موثوقًا بها للتطبيقات المستقبلية".1