ما الضبط الدقيق الفعال للمعلمات (PEFT)؟

يعمل الضبط الدقيق الفعال للمعلمات عن طريق تجميد معظم معلمات وطبقات نموذج اللغة المدرب مسبقًا مع إضافة بعض المعلمات القابلة للتدريب، والمعروفة باسم المحولات، إلى الطبقات النهائية للمهام النهائية المحددة مسبقًا.

تحتفظ النماذج المضبوطة بدقة بكل التعلم المكتسب أثناء التدريب، بينما تتخصص في مهامها النهائية المعنية. تعمل العديد من طرق الضبط الدقيق الفعال للمعلمات على تعزيز الكفاءة من خلال نقاط التحقق المتدرجة، وهي تقنية موفرة للذاكرة تساعد النماذج على التعلم من دون تخزين الكثير من المعلومات في وقت واحد.