بفضل التطورات السريعة في رؤية الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي المتقدم، تستفيد الشركات والباحثون من تقنيات الصور في مجموعة واسعة من التطبيقات. بدءًا من تصنيف الصور والتعرف الضوئي على الحروف (OCR) إلى التجزئة وتحليل مقاطع الفيديو، تُحدث الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تحولاً جذريًا في طريقة استخراج المعلومات المرئية وتحليلها.

في صناعات مثل وسائل التواصل الاجتماعي، يعزز الذكاء الاصطناعي الإشراف على المحتوى من خلال تحليل الصور على مستوى وحدات البكسل، ما يضمن الامتثال وتحسين التفاعل. كما يمكن للشركات استخدام واجهة برمجة تطبيقات الرؤية في المعالجة الآلية للمستندات، وتحويل الملفات الممسوحة ضوئيًا وملفات Excel والتقارير إلى بيانات منظمة. تسهل هذه التطبيقات سير العمل، وتحسن الكفاءة، وتُمكّن المؤسسات من استخراج معارف مجدية من مجموعات البيانات المرئية واسعة النطاق.

تسلط حالات الاستخدام هذه الضوء على الدور المتزايد لتحليل الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر الصناعات. في هذا البرنامج التعليمي، نركز على استخدام هذه الإمكانات في عروض PowerPoint التقديمية، ما يتيح نظام أسئلة وأجوبة تفاعليًا حول النصوص والصور باستخدام رؤية الكمبيوتر المتقدمة ونماذج الذكاء الاصطناعي