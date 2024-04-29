ما المقصود بزيادة العينات؟

تُعدّ عملية زيادة عدد العينات، والمعروفة أيضًا باسم زيادة حجم العينات، تقنية لمعالجة البيانات وتحسينها، تهدف إلى تصحيح اختلال التوازن بين الفئات في مجموعة البيانات من خلال إضافة بيانات جديدة. تتم هذه العملية باستخدام عينات أصلية من فئات الأقلية حتى يصبح حجم جميع الفئات متساويًا. يحتوي كل من Python scikit-learn وMatlab على دوال مدمجة لتنفيذ تقنيات زيادة العينات.

غالبًا ما يتم الخلط بين زيادة عدد العينات في علوم البيانات وزيادة عدد العينات في معالجة الإشارات الرقمية (DSP). ورغم التشابه بينهما من حيث المفهوم، إلا أنهما يختلفان في التطبيق. وعلى غرار زيادة عدد العينات في علوم البيانات، فإن زيادة عدد العينات في معالجة الإشارات الرقمية (DSP) تعمل على إنشاء المزيد من العينات في مجال التردد انطلاقًا من إشارة الإدخال (وتحديدًا إشارة زمنية منفصلة) من خلال استيفاء معدلات أخذ عينات أعلى. يتم توليد هذه العينات الجديدة عن طريق إدخال أصفار في الإشارة الأصلية واستخدام مرشح تمرير منخفض للاستيفاء، وهذا يختلف عن طريقة زيادة عدد العينات المستخدمة في موازنة البيانات.

تختلف زيادة عدد العينات لموازنة البيانات أيضًا عن زيادة عدد العينات في معالجة الصور. ففي الحالة الأخيرة، يتم أولًا تقليل دقة الصور عالية الوضوح (عن طريق إزالة وحدات البكسل) لتسريع العمليات الحسابية، ثم تُستخدم الالتفافات لاستعادة الصورة إلى أبعادها الأصلية (عن طريق إضافة وحدات البكسل مجددًا).