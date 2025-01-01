حلول الذكاء الاصطناعي (AI)

مع شركة IBM، يمكنك توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي عبر مؤسستك بالكامل، ما يوفر ميزة تقنية حقيقية لأعمالك.
إننا نعمل مع نظام بنائي من أفضل الشركاء مثل AWS وMicrosoft وSAP لتقديم أفضل حلول الذكاء الاصطناعي التي تلبي احتياجات أعمالك. بغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها في رحلتك نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن لشركة IBM تقديم المساعدة.
اكتشف كيف يتمكن عملاء IBM من حل المشكلات لتحقيق نتائج فعلية باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي لدينا. استكشف دراسات الحالة.
سيشهد عملك أكبر فائدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بداية من الذكاء الاصطناعي التوليدي وانتقالاً إلى معالجة اللغة الطبيعية وصولاً إلى خوارزميات التعلم الآلي المطبقة على حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الصحيحة. يمكنك بناء ميزة تنافسية في مجالات مثل خدمة العملاء وسلسلة التوريد وتكنولوجيا المعلومات عبر المجالات المختلفة، بما في ذلك الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية.
حقق الكفاءة وامنح وكلاء خدمة العملاء لديك دفعة قوية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تحديث التطبيقات الحالية باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة.
إعادة تصور الموارد البشرية مع استخدام الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي فيها لتحقيق نتائج أفضل للأعمال.
صمِّم تجارب عملاء أكثر تخصيصًا على نطاق واسع مع IBM وAdobe.
عزِّز الأداء المالي وقيمة الأعمال باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة.
عزِّز الأداء وحسِّن من فعالية التكاليف عبر العمليات التقنية باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تعرَّف على كيفية تحقيق قادة الذكاء الاصطناعي لعائد استثمار في الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن للمتعلمين في هذا المجال اللحاق بهم.
تعرَّف على الأسباب التي تميِّز وكيل الذكاء الاصطناعي عن مساعد الذكاء الاصطناعي أو المساعدين الرقميين وروبوتات المحادثة.
استمع إلى حوارات مضيف البرنامج Albert Lawrence مع قادة الأعمال والتقنيين المبدعين في IBM الذين يمكنهم مساعدتك على بدء مبادرات الذكاء الاصطناعي.
احصل على رؤى من أبرز المفكِّرين في IBM حول موضوعات متنوعة تشمل تحسين عمليات الأعمال والأتمتة عالية الأداء.
تلتزم شركة IBM بتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الثقة والشفافية.