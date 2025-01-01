حلول الذكاء الاصطناعي (AI)
استفِد من التكنولوجيا لصالحك باستخدام الذكاء الاصطناعي
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استكشف حلولنا المستندة إلى الذكاء الاصطناعي

مع شركة IBM، يمكنك توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي عبر مؤسستك بالكامل، ما يوفر ميزة تقنية حقيقية لأعمالك.

إننا نعمل مع نظام بنائي من أفضل الشركاء مثل AWS وMicrosoft وSAP لتقديم أفضل حلول الذكاء الاصطناعي التي تلبي احتياجات أعمالك. بغض النظر عن المرحلة التي وصلت إليها في رحلتك نحو استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن لشركة IBM تقديم المساعدة.
watsonx اكتشف مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي لدينا التي تُسهم في تسريع إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات الأساسية، ما يؤدي إلى تعزيز الأتمتة والإنتاجية. اعثر على أدوات البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء وتوسيع وحوكمة حلولك المخصصة عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي. تعرف على المزيد
مساعدو ووكلاء الذكاء الاصطناعي أنشئ مساعدي ووكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لأتمتة المهام المتكررة، وتبسيط العمليات المعقدة، وتسريع عملك. تعرف على المزيد
نماذج الذكاء الاصطناعي تمكَّن من بناء الحلول مع IBM Granite، وهي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي، والمصممة خصيصًا للأعمال ومُحسَّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. تعرف على المزيد
الاستشارات في مجال الذكاء الاصطناعي غيِّر أسلوب عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي. تعاون مع خبراء ومهندسي الذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم عمليات سير العمل بشكل شامل، مع تطبيق المهارات والمسرِّعات -التي أثبتت فعاليتها- لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. تعرف على المزيد
البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تمكَّن من تسريع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كل قطاعات مؤسستك باستخدام حل هجين مصمم لتحقيق قابلية التوسع والتحسين لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي. تعرف على المزيد
watsonx اكتشف مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي لدينا التي تُسهم في تسريع إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات الأساسية، ما يؤدي إلى تعزيز الأتمتة والإنتاجية. اعثر على أدوات البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء وتوسيع وحوكمة حلولك المخصصة عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي. تعرف على المزيد
مساعدو ووكلاء الذكاء الاصطناعي أنشئ مساعدي ووكلاء ذكاء اصطناعي مخصصين لأتمتة المهام المتكررة، وتبسيط العمليات المعقدة، وتسريع عملك. تعرف على المزيد
نماذج الذكاء الاصطناعي تمكَّن من بناء الحلول مع IBM Granite، وهي مجموعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة والموثوق بها وذات الأداء العالي، والمصممة خصيصًا للأعمال ومُحسَّنة لتوسيع نطاق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لديك. تعرف على المزيد
الاستشارات في مجال الذكاء الاصطناعي غيِّر أسلوب عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي. تعاون مع خبراء ومهندسي الذكاء الاصطناعي لإعادة تصميم عمليات سير العمل بشكل شامل، مع تطبيق المهارات والمسرِّعات -التي أثبتت فعاليتها- لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. تعرف على المزيد
البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تمكَّن من تسريع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في كل قطاعات مؤسستك باستخدام حل هجين مصمم لتحقيق قابلية التوسع والتحسين لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي. تعرف على المزيد

الاستفادة من قيمة الذكاء الاصطناعي اليوم

اكتشف كيف يتمكن عملاء IBM من حل المشكلات لتحقيق نتائج فعلية باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي لدينا. استكشف دراسات الحالة.
%150 نسبة زيادة رضا العملاء في NatWest قراءة قصة العميل %99 نسبة التحسن في وقت الاستجابة للاختبارات في Vodafone تعرف على كيفية عملها %80 نسبة زيادة كفاءة نظام التذاكر في حفل جوائز Grammys جرب بنفسك أكبر من 40% نسبة الانخفاض في تكاليف التشغيل المرتبطة بالسحابة في شركة Water Corporation. تعمق أكثر

تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح

سيشهد عملك أكبر فائدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي بداية من الذكاء الاصطناعي التوليدي وانتقالاً إلى معالجة اللغة الطبيعية وصولاً إلى خوارزميات التعلم الآلي المطبقة على حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الصحيحة. يمكنك بناء ميزة تنافسية في مجالات مثل خدمة العملاء وسلسلة التوريد وتكنولوجيا المعلومات عبر المجالات المختلفة، بما في ذلك الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية.
حالات استخدام الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء

حقق الكفاءة وامنح وكلاء خدمة العملاء لديك دفعة قوية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

 استكشف الذكاء الاصطناعي في مجال خدمة العملاء
الذكاء الاصطناعي لتحديث التطبيقات

تحديث التطبيقات الحالية باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة.

 استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي التي نقدمها لـ App Mod
الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية

إعادة تصور الموارد البشرية مع استخدام الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي فيها لتحقيق نتائج أفضل للأعمال.

 استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية
استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق

صمِّم تجارب عملاء أكثر تخصيصًا على نطاق واسع مع IBM وAdobe.

 تعرف على المزيد حول استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق
الذكاء الاصطناعي في مجال الشؤون المالية

عزِّز الأداء المالي وقيمة الأعمال باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة.

 استكشف خدماتنا للذكاء الاصطناعي في المالية
الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات تقنية المعلومات

عزِّز الأداء وحسِّن من فعالية التكاليف عبر العمليات التقنية باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 استكشف خدمات الذكاء الاصطناعي التي نقدمها لعمليات تكنولوجيا المعلومات

اكتشف أحدث الأخبار

تقرير AI in Action لعام 2024

تعرَّف على كيفية تحقيق قادة الذكاء الاصطناعي لعائد استثمار في الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن للمتعلمين في هذا المجال اللحاق بهم.
مقارنة بين وكلاء الذكاء الاصطناعي ومساعدي الذكاء الاصطناعي

تعرَّف على الأسباب التي تميِّز وكيل الذكاء الاصطناعي عن مساعد الذكاء الاصطناعي أو المساعدين الرقميين وروبوتات المحادثة.
بودكاست AI in Action

استمع إلى حوارات مضيف البرنامج Albert Lawrence مع قادة الأعمال والتقنيين المبدعين في IBM الذين يمكنهم مساعدتك على بدء مبادرات الذكاء الاصطناعي.
أكاديمية الذكاء الاصطناعي

احصل على رؤى من أبرز المفكِّرين في IBM حول موضوعات متنوعة تشمل تحسين عمليات الأعمال والأتمتة عالية الأداء.

تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي

تلتزم شركة IBM بتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الثقة والشفافية. 
تعرَّف على كيفية تصميم IBM Research لنماذج أساس جديدة وقوية وأنظمة ذكاء اصطناعي توليدي باستخدام نهج مفتوح المصدر.

اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ بالاطلاع على ملخص لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي. اكتشف المجالات التي يمكن أن يُحدث فيها الذكاء الاصطناعي التوليدي أكبر تأثير وتعرَّف على كيفية تعزيز استثماراتك التقنية مع IBM.

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