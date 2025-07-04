لا تكتفِ بالكلام عن الذكاء الاصطناعي، بل ابدأ باستخدامه لبناء الحلول.

اختَر مجموعة أدوات ذكاء اصطناعي متكاملة - مصممة للفرق الحقيقية، وسير العمل الفعلي، والنتائج الواقعية.

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استكشِف أدوات تطوير الذكاء الاصطناعي لدينا

سواء أكنت تعمل على نشر النماذج، أم توليد التعليمات البرمجية، أم مراقبة الوكلاء، أم إدارة الامتثال، فإن مجموعة حلول تطوير الذكاء الاصطناعي لدينا ستساعدك على نقل تطبيقاتك من النموذج الأوَّلي إلى مرحلة الإنتاج.

من خلال نماذج الأساس الصغيرة والمفتوحة، ومساعد البرمجة الذكي، والاستوديو التعاوني للذكاء الاصطناعي، والحوكمة على مستوى المؤسسات، تُتيح لك IBM البناء بذكاء، والإطلاق بسرعة، والحفاظ على السيطرة في كل خطوة.
النماذج النموذج المناسب لعملك

يُعَد اختيار النموذج المناسب أمرًا بالغ الأهمية. اختَر من بين نماذج ®IBM® Granite أو النماذج مفتوحة المصدر أو نماذج الجهات الخارجية، واعثر على النموذج الأنسب لاحتياجاتك وميزانيتك - سواء في البيئات المحلية أو في السحابة.

 استكشف Granite تفضَّل بزيارة المكتبة
watsonx.ai®‎ اكتشف استوديو الذكاء الاصطناعي الخاص بك

طوِّر تطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة بسرعة وسهولة من خلال بيئة تطوير متكاملة وتعاونية وشاملة، تضم أدوات للمطورين وإدارة كاملة لدورة حياة الذكاء الاصطناعي. 

 تخصيص تطبيقاتك
watsonx Code Assistant®‎ رموز برمجية أكثر ذكاءً، وليست أصعب

تسريع إنتاجية المطورين وتقليل الوقت اللازم للتسويق من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي في دورة حياة التطبيق بأكملها لأتمتة مهام التطوير وتبسيط سير العمل.

 تبسيط البرمجة
watsonx.governance®‎ توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الموثوق به 

يمكنك توجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي لديك وإدارتها ومراقبتها باستخدام مجموعة أدوات موحَّدة لتسريع تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وشفاف وقابل للتفسير.

 إدارة الذكاء الاصطناعي في مؤسستك
watsonx®‎ تحقيق وعود الذكاء الاصطناعي

اكتشف مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي لدينا التي تُسهم في تسريع إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات الأساسية، ما يؤدي إلى تعزيز الأتمتة والإنتاجية. اعثر على أدوات البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء وتوسيع وحوكمة حلولك المخصصة عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي.

 تعرّف على المزيد
النماذج النموذج المناسب لعملك

يُعَد اختيار النموذج المناسب أمرًا بالغ الأهمية. اختَر من بين نماذج ®IBM® Granite أو النماذج مفتوحة المصدر أو نماذج الجهات الخارجية، واعثر على النموذج الأنسب لاحتياجاتك وميزانيتك - سواء في البيئات المحلية أو في السحابة.

 استكشف Granite تفضَّل بزيارة المكتبة
watsonx.ai®‎ اكتشف استوديو الذكاء الاصطناعي الخاص بك

طوِّر تطبيقات ذكاء اصطناعي مخصصة بسرعة وسهولة من خلال بيئة تطوير متكاملة وتعاونية وشاملة، تضم أدوات للمطورين وإدارة كاملة لدورة حياة الذكاء الاصطناعي. 

 تخصيص تطبيقاتك
watsonx Code Assistant®‎ رموز برمجية أكثر ذكاءً، وليست أصعب

تسريع إنتاجية المطورين وتقليل الوقت اللازم للتسويق من خلال إدخال الذكاء الاصطناعي في دورة حياة التطبيق بأكملها لأتمتة مهام التطوير وتبسيط سير العمل.

 تبسيط البرمجة
watsonx.governance®‎ توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الموثوق به 

يمكنك توجيه تقنيات الذكاء الاصطناعي لديك وإدارتها ومراقبتها باستخدام مجموعة أدوات موحَّدة لتسريع تطوير ذكاء اصطناعي مسؤول وشفاف وقابل للتفسير.

 إدارة الذكاء الاصطناعي في مؤسستك
watsonx®‎ تحقيق وعود الذكاء الاصطناعي

اكتشف مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي لدينا التي تُسهم في تسريع إدخال الذكاء الاصطناعي التوليدي في العمليات الأساسية، ما يؤدي إلى تعزيز الأتمتة والإنتاجية. اعثر على أدوات البيانات والذكاء الاصطناعي لبناء وتوسيع وحوكمة حلولك المخصصة عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي.

 تعرّف على المزيد
Boost Development - IBM homepage 2-3-25

بناء فريق تطوير جاهز للمستقبل

لا يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل البرمجة فحسب، بل يُعيد تشكيل المطوِّرين أيضًا. هل أنت مستعد لمستقبل العمل؟ استكشِف 5 خطوات يمكنك البدء بها الآن.

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تطبيق الذكاء الاصطناعي

الأعمال الحقيقية تحتاج إلى ذكاء اصطناعي حقيقي. بدءًا من المساعدة الذكية في كتابة التعليمات البرمجية ووصولًا إلى نشر النماذج، ومن أتمتة الوكلاء إلى الامتثال، إليك كيفية استخدام المطورين الذكاء الاصطناعي فعليًا الآن.
اختَر نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة لتلبية احتياجاتك

احصل على مجموعة واسعة من النماذج المدربة مسبقًا ومفتوحة المصدر التي يمكنك ضبطها لتلبية متطلباتك الخاصة. تمكَّن من بناء حلول الذكاء الاصطناعي واختبارها ونشرها بشكل أسرع مع التركيز على تقديم نتائج مفيدة لمشاريعك.
تسريع تطوير البرمجيات

تمكَّن من تبسيط سير عملك باستخدام أدوات تساعد على أتمتة المهام البرمجية المتكررة، وتصحيح الأخطاء، وتحسين جودة التعليمات البرمجية. سواء أكنت تعمل على تحديث الأنظمة القديمة أم إنشاء شيء جديد كليًا، يمكنك تطوير البرمجيات بذكاء وسرعة أكبر.
تقديم تجارب مستخدم استثنائية

أنشئ تطبيقات ذكية تتكيف مع المستخدمين في الوقت الفعلي. استخدِم الذكاء الاصطناعي لتخصيص التفاعلات، وتقليل التعقيدات، وضمان الامتثال - ما يُتيح للمستخدمين ما يحتاجونه تمامًا، في الوقت المناسب، وبسلاسة تامة.
توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول

تأكَّد من أن حلول الذكاء الاصطناعي لديك عادلة وشفافة ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية المتغيرة. راقب وأدِر مشاريع الذكاء الاصطناعي للحفاظ على الثقة والمساءلة أثناء توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي في مؤسستك بثقة.

تحقيق القيمة الحقيقية مع الذكاء الاصطناعي

اكتشِف كيفية تحويل عملاء IBM أفكار الذكاء الاصطناعي إلى نتائج ملموسة.

البرامج التعليمية: تعرَّف عمليًا على الذكاء الاصطناعي

بناء مساعد ذكي محلي يعمل بالذكاء الاصطناعي
granite

إدارة تذاكر دعم تكنولوجيا المعلومات
watsonx.ai

إنشاء مدرب شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي
watsonx.ai

استخراج النص من ملفات PDF
watsonx.ai

بناء نظام إجابة عن الأسئلة يعتمد على المستندات 
watsonx.ai

أتمتة اختبار الوحدات
watsonx Code Assistant

إنشاء تذكرة ServiceNow
watsonx.governance

تنفيذ استراتيجيات تقسيم المحتوى في أنظمة التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)
watsonx.ai

دمج تقنية الذكاء الاصطناعي في حلولك 

ادمج تقنيات ذكاء اصطناعي بمستوى مؤسسي لإضافة قدرات جديدة بسهولة إلى الحلول التجارية. يُتيح تنوع محفظة IBM في مجال الذكاء الاصطناعي للمطورين تنفيذ حالات استخدام بسرعة في أي بيئة تكنولوجيا معلومات. وتدعم هذه الإمكانية وظائف متعددة، مثل تعزيز الإنتاجية، وتبسيط النشر وتوسيع نطاقه، وتوحيد مصادر البيانات بأمان، وغيرها.

تعرف على كيفية ذلك

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آراء المحللين
تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير ®Gartner Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات علم البيانات والتعلم الآلي.
نحن جاهزون للانطلاق الآن! IBM TechXchange 2025
انضم إلينا في أورلاندو من 6 إلى 9 أكتوبر واستكشِف المرحلة التالية من رحلتك مع الذكاء الاصطناعي، ضمن فعالية تعليمية مخصصة للمطورين والتقنيين الطموحين.
كيفية اختيار نموذج الأساس المناسب
نموذج الذكاء الاصطناعي الذي تختاره مهم. استخدِم إطار العمل المكوَّن من خمسة أجزاء لتتعرف على المخاطر المحتملة وتغتنم الفرص الجديدة.
البيانات في الأبراج المحصنة: استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجربة التفاعلية لألعاب تقمص الأدوار 
الذكاء الاصطناعي لن يُغني عن رواية القصص البشرية، لكنه قادر على إزالة العقبات، والحفاظ على تدفق اللعبة، وتحفيز الإبداع، وتعزيز التجربة الغامرة.
اتخِذ الخطوات التالية
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