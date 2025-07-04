سواء أكنت تعمل على نشر النماذج، أم توليد التعليمات البرمجية، أم مراقبة الوكلاء، أم إدارة الامتثال، فإن مجموعة حلول تطوير الذكاء الاصطناعي لدينا ستساعدك على نقل تطبيقاتك من النموذج الأوَّلي إلى مرحلة الإنتاج.

من خلال نماذج الأساس الصغيرة والمفتوحة، ومساعد البرمجة الذكي، والاستوديو التعاوني للذكاء الاصطناعي، والحوكمة على مستوى المؤسسات، تُتيح لك IBM البناء بذكاء، والإطلاق بسرعة، والحفاظ على السيطرة في كل خطوة.