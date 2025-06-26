مع استمرار تسارع وتيرة الأعمال، فأنت بحاجة إلى حلول موثوق بها لمساعدتك على التكيف السريع والابتكار وتحقيق النتائج. في IBM، لدينا الحلول التي تساعدك على حل تحديات أعمالك اليوم — وتهيئتك للمستقبل.