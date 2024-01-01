خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المصرفية

أطلق العنان للقيمة الاستثمارية باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يمكنك الاعتماد عليه
الذكاء الاصطناعي ودوره في تحديث الصناعة المصرفية

بعد تجربة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في البداية، أصبحت المؤسسات المالية تعطي الأولوية لتأثير الأعمال. حيث تساعد الأدوات والتقنيات اللازمة لزيادة إنتاجية الذكاء الاصطناعي، المدعومة بإستراتيجية السحابة الهجينة وأتمتة العمليات، وتمكّن الشركات مما يلي:

  • مواجهة النقص في المهارات البشرية بتطوير التعليمات البرمجية بشكل متسارع
  • تقليل فترات تعطل التشغيل
  • مراقبة إدارة المخاطر والامتثال
  • قيادة التحول الرقمي
  • تحسين تجربة العملاء
  • تسريع تحديث التطبيقات
  • إعداد عملية تأهيل الموظفين الجدد وتجارب الموظفين عمومًا
  • تحسين كفاءة عمليات الأعمال

قادت شركة IBM الابتكار في مجال الخدمات المالية لأكثر من 100 عام وتُعد شريكًا موثوقًا به لأكثر من 90 بنكًا من كبرى البنوك في العالم.

توفر IBM Consulting الخدمات الاستشارية والإستراتيجية وخدمات التنفيذ والتعاقد الخارجي. وتشمل إمكانات مجال الخدمات المالية تحديث الخدمات المصرفية الأساسية، وتحويل المدفوعات، والخدمات المصرفية المدعومة من موردي البرمجيات المستقلين (ISV)، وعمليات الأعمال الذكية، وإدارة المخاطر، والامتثال التنظيمي، والأمن الإلكتروني.

توفر IBM Technology برمجيات وأنظمة للعملاء بالتعاون مع مقدمي الخدمات السحابية وموردي البرمجيات المستقلين ومقدمي خدمات تكامل الأنظمة. تشمل مجموعتنا التقنية البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة والأمان وأدوات الحوسبة السحابية والأنظمة المحلية.

حالات الاستخدام

شاهِد بعضًا من التطبيقات الواقعية للذكاء الاصطناعي في مجال الخدمات المصرفية

إنتاجية الذكاء الاصطناعي خدمة العملاء بيانات الذكاء الاصطناعي الموارد البشرية أتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات الشؤون المالية

الحلول المصرفية والمنتجات المالية

watsonx Orchestrate

أنشئ بسهولة مساعدين ووكلاء شخصيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة وتسريع عملك

 وكلاء الذكاء الاصطناعي

أتمتة عمليات سير العمل المعقدة لديك باستخدام وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي

 watsonx.data

استفِد من بياناتك أينما كانت باستخدام بحيرة البيانات الهجينة المفتوحة للذكاء الاصطناعي والتحليلات

 Instana

استفِد من إمكانات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لحل المشكلات استباقيًا عبر مجموعة التطبيقات

 استشارات الخدمات المالية

حدّث الخدمات المصرفية والمدفوعات الأساسية وأنشئ أسسًا رقمية قوية تتحمل الاضطرابات

 الاستشارات ذات الصلة بالبيانات والتحليلات

بالنسبة إلى أصحاب الرؤى الذين يتوقعون الكثير من بيانات مؤسساتهم، يمكننا إطلاق العنان لقيمة بياناتك حتى تتمكن من الاستفادة من استثماراتك في الذكاء الاصطناعي
دراسات حالة بنك براديسكو

إيجاد تجربة مصرفية آمنة ومبتكرة عبر الإنترنت باستخدام أنظمة ™IBM® Z و™IBM® Storage 

 اقرأ المزيد Crédit Mutuel

خدمة الخبراء، بأداء أسرع بنسبة 60%: دعم بنك Crédit Mutuel لفعاليتهم في خدمة العملاء مع IBM Watson

 اقرأ المزيد NatWest

إعادة تصور تجربة رقمية مخصصة في الخدمات المصرفية لتعزيز رضا العملاء.

 اقرأ المزيد بنك HSBC

استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الأسهم التي يُرجح أن تشهد نموًا كبيرًا

 اقرأ المزيد IKANO GROUP

رسم مسار تحقيق أهداف الاستدامة باستخدام أدوات حوكمة بيانات التقارير وأدوات سير العمل المتوفرة في مجموعة Envizi ESG Suite

 اقرأ المزيد بنك Crédit Agricole Group

تنفيذ حل SaaS التحليلي لإدارة نفقات تقنية المعلومات بأفضل شكل ممكن

 اقرأ المزيد

التوجهات الحديثة في تقنيات الخدمات المصرفية

أهم اتجاهات التكنولوجيا المالية من Money 20/20

استكشف اتجاهات التكنولوجيا المالية الرئيسية الصادرة عن مؤتمر Money 20/20، بما في ذلك تطورات الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة وابتكارات الدفع العالمية.
استخدم الذكاء الاصطناعي للعمل مع IBM Z

إنشاء قيمة جديدة، بدءًا من تحديث التطبيقات إلى النموذج السحابي، وانتهاءً بالحماية من الاحتيال
مؤسسات تقدم خدمات أعمال عالمية تليق بالمستقبل

تتعرَّف في هذا المستند التقني على الكيفية التي تستطيع من خلالها الخدمات المشتركة تأسيس أذكي عمليات تشغيل بفضل الاستغلال الأمثل للبيانات والاستفادة من الرؤى
التمويل المضمَّن: آراء صُناع المال

في هذا التقرير الذي أعده معهد IBV، يناقش صُناع المال كيفية إعادة تصور الخدمات المصرفية باستخدام حلول التمويل المضمَّنة
الإشادة بشركة IBM من قِبل شركة الاستشارات Gartner

تم اختيار شركة IBM كشركة رائدة في تقرير ™Gartner® Magic Quadrant لعام 2024 لتعهيد عمليات الأعمال في القطاع المالي والمحاسبة
إطلاق العنان للابتكار واكتشاف قيمة الأعمال

اكتشف كيف تستطيع المنصة السحابية الهجينة المفتوحة مساعدة المؤسسات المالية على تحقيق التحول الشامل المنشود داخل المؤسسة
الابتكار من خلال تحديث التطبيقات

اقرأ استراتيجية IBM لتحديث التطبيقات بشكل أسرع وبتكلفة أقل وبلا مخاطر، باستخدام منصة ®IBM Z وحلول السحابة العامة

اتصال شركات الاتصالات والبنوك

اكتشف الطرق التي من خلالها يمكن لقطاع الاتصالات والبنوك إيجاد جيل جديد من الخدمات المالية عبر الأجهزة المحمولة
إحداث التحول في خدمة العملاء

استكشف كيف نجح الذكاء الاصطناعي التوليدي في إحداث تغيير جذري فيما يتعلق باحتياجات العملاء
تحسين النمو في الخدمات المالية

في هذا التنزيل الرقمي، اقرأ كيف يمكن تقليل المخاطر وتحسين العمليات باستخدام IBM Blueworks Live
الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات تقنية المعلومات

الانتقال بتحديث التطبيقات وأتمتة تقنية المعلومات إلى المستوى التالي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
إعادة تشكيل المهارات في زمن الذكاء الاصطناعي

تعرَّف على الكيفية التي يمكن من خلال تزويد القوى العاملة في المؤسسات بمهارات المستقبل دون تعطيل للأعمال الجارية

مستقبل الموارد البشرية والمواهب

تعرَّف على الطرق التي يتبعها للذكاء الاصطناعي لتبسيط عمليات الموارد البشرية وتمكين المتخصصين في الموارد البشرية من التفرغ للأعمال ذي القيمة الأعلى
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لنفكر

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