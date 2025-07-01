إحداث تحول في صناعة الخدمات المالية

استعد لتأمين مستقبل نظامك البيئي الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتوسع وتقنية الأتمتة
تحسين تجربة العملاء

نجحت صناعة خدمات تقنية المعلومات المالية في اجتياز الاضطرابات الصناعية والعقبات غير المتوقعة وموجات التحول الرقمي. ورغم كل هذه التحديات، إلا إن هذه الأزمات قد كشفت عن فرص سانحة للتحول الرقمي أيضًا. ابدأ في تفعيل الذكاء الاصطناعي التوليدي.

بفضل القدرات التي يتميز بها الذكاء الاصطناعي التوليدي من ناحية ابتكار تجربة فريدة للعملاء وزيادة الإيرادات وخفض التكاليف، لم يعد مجرد مصطلح رائج بل هو أكثر من هذا بكثير. يساعد الذكاء الاصطناعي شركات الخدمات المالية فيما يلي:

  • تلخيص وتحليل تفاعلات العملاء
  • تقديم تفاعلات مفصَّلة حسب كل حالة
  • زيادة رضا العملاء ومشاركتهم الإيجابية
  • تشجيع الخدمة الذاتية
  • زيادة الإيرادات
  • تحسين الامتثال التنظيمي

توفر شركة IBM مجموعة أدوات تضم الحوسبة السحابية الهجينة والذكاء الاصطناعي وخدمات استشارية، بما يساعد المؤسسات المالية على تبسيط سير العمل وتحسين العمليات وتحفيز النمو بأدنى مخاطر. استفد من إقامة شراكات مع شركة IBM لتطوير خارطة طريق التقنية، والحصول على ميزة تنافسية، وإيجاد التمايز في السوق والاستعداد للآفاق المالية الجديدة. 
watsonx Assistant
استمرار رضا العملاء وتلبية توقعاتهم بذكاء بفضل استخدام الذكاء الاصطناعي الحواري المتطور
استشارات الخدمات المالية
الاستعانة بخبرات IBM لتحديث الأنظمة الأساسية الرقمية للخدمات المصرفية المقدَّمة للأفراد والشركات
سحابة هجينة
تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة مع زيادة السعة والإنتاجية باستخدام إدارة موارد التطبيق على الخدمات السحابية الهجينة
IBM Storage FlashSystem
تحسين الاستجابة والمرونة للصمود وقت الأزمات، وتحسين إدارة البيانات والكفاءة التشغيلية باستخدام التخزين المستند إلى الخدمة السحابية
IBM Z
استكشف حلول تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي إلى النموذج السحابي بكل سهولة، باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
الأمن الإلكتروني
حماية الاستثمارات المحلية والسحابية وإدارة المخاطر المالية وتأمين البيانات في مختلف البيئات
دراسات حالة وقصص عملاء
شعار HSBC
بنك HSBC

استخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات حول إمكانات الأسهم مرتفعة النمو

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شعار Bradesco
بنك براديسكو

إيجاد تجربة مصرفية آمنة ومبتكرة عبر الإنترنت باستخدام أنظمة ™IBM® Z و™IBM® Storage 

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شعار NatWest
NatWest

إعادة تصور تجربة رقمية مخصصة في الخدمات المصرفية لتعزيز رضا العملاء.

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شعار PNC
بنك PNC

تحديث البنية التحتية لتبسيط المعاملات وتسهيل التواصل بأفضل شكل ممكن

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شعار Swedbank
بنك Swedbank

تمكين المطورين من كتابة التعليمات البرمجية بكفاءة عالية، واختبار التطبيقات وتحسينها من خلال تحديث الكمبيوتر المركزي

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شعار Virgin Money
Virgin Money

تحسين تفاعل العملاء باستخدام المساعد الافتراضي المصرفي المدعوم بالذكاء الاصطناعي المسمى Redi

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الاتجاهات الحديثة في التقنية المالية

أهم اتجاهات التكنولوجيا المالية من Money 20/20

استكشف اتجاهات التكنولوجيا المالية الرئيسية الصادرة عن مؤتمر Money 20/20، بما في ذلك تطورات الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية المفتوحة وابتكارات الدفع العالمية.
سلسلة دراسات كبار المسؤولين التنفيذيين العالميين
كيف يمكن تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط تحديث التطبيقات إلى النموذج السحابي
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية وتنمية المواهب
أتمتة وتحويل سير عمل الموارد البشرية والمواهب باستخدام الذكاء الاصطناعي
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