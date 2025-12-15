IBM Cloud للخدمات المالية هي سحابة فريدة من نوعها، مصممة لحماية حتى أكثر أعباء عملك حساسية وبياناتك الذكاء الاصطناعي. مع وجود أمان وضوابط مدمجة مستندة إلى الصناعة، يمكن ل IBM Cloud for Financial Services مساعدتك في تحسين البنية التحتية وإظهار الامتثال حتى تتمكن من التركيز على ما هو الأهم: تقديم قيمة لعملائك.
تم تصميمها لمساعدة المؤسسات في الصناعات المنظمة على نشر الابتكار المدفوع إلى الذكاء الاصطناعي بأمان والانتقال إلى نماذج تشغيلية جديدة.
تقديم الأداء المتسق عبر بنية السحابة الهجينة المتعددة مع نهج IBM المفتوح والأمني والمرن الذي يركز على المنصة.
تستفيد السحابة المصممة خصيصا من إطار عمل IBM السحابي للخدمات المالية - المستند إلى الصناعات - لتقليل المخاطر من خلال أعلى مجموعة من المعايير التنظيمية والامتثال من قبل الصناعات.
حماية سحابية مستمرة من الحافة إلى الحافة للتطبيقات و البيانات المهمة الحيوية مع الامتثال التنظيمي في مقدمة مركز IBM Cloud Security & Compliance Center.
استفد من أحدث تقنيات الإدراك والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والقيمة في خدمات المدفوعات مع حل الدفع كخدمة من ®IBM Payments Center على ®IBM Cloud للخدمات المالية.
اعتماد استراتيجية خاصة بالصناعة، مصممة لتمكين النمو وتقليل المخاطر من التجارة للنظام البنائي كله مع منصة IBM المتصلة للتجارة.
واجه تحديات واسعة النطاق تتطلب حوسبة مكثفة وتسريع الوقت للوصول إلى الرؤى باستخدام IBM Cloud HPC.
ابن بيئة DaaS لخدماتك المالية على ®IBM Cloud لتحقيق مكاسب هائلة وتكامل هجين مع البيئات الحالية.
إطلاق الإنتاجية من خلال الذكاء الاصطناعي مسؤولة وشفافة وقابلة للتفسير باستخدام تقنيات الجيل التالي من آي بي إم الذكاء الاصطناعي - watsonx.ai وwatsonx.governance وwatsonx Orchestrate - التي صممت لتمكين سير العمل الذكاء الاصطناعي الموثوق المطلوب للصناعات المنظمة. watsonx هي مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي تعمل على تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في مهام سير العمل الأساسية لزيادة الإنتاجية.
شاهد كيف تستخدم التكنولوجيا المالية المجرية السحابة العامة من IBM لدعم أعمالها المبتكرة مع الحفاظ على الأمان الذي تحتاجه للبقاء ملتزية.
تحديث الأنظمة الأساسية للبنوك والتأمين مع IBM Consulting؛ تم الاعتراف به من قبل مجلة فوربس كواحدة من أفضل شركات الاستشارات الإدارية في أمريكا عام 2023، وحصل على خمس نجوم — وهو أعلى تقييم — عن العمل الذي تم مع المؤسسات المالية.
تسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال الاستفادة من النظام البنائي المتنامي لشركاء التقنية المعتمدين والتقنيات المالية التي أظهرت أعلى مستوى من الامتثال لإطار عمل IBM Cloud للخدمات المالية.
اكتشف كيف يمكن لشركاء الأعمال العمل مع IBM لتسريع رحلة تحديث العملاء.