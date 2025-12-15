®IBM Cloud for Financial Services

سحابة خاصة بالصناعة، مصممة لدعم احتياجاتك الفريدة من التحديث والتحول الذكاء الاصطناعي
الابتكار على السحابة المصممة للصناعات المنظمة

IBM Cloud للخدمات المالية هي سحابة فريدة من نوعها، مصممة لحماية حتى أكثر أعباء عملك حساسية وبياناتك الذكاء الاصطناعي. مع وجود أمان وضوابط مدمجة مستندة إلى الصناعة، يمكن ل IBM Cloud for Financial Services مساعدتك في تحسين البنية التحتية وإظهار الامتثال حتى تتمكن من التركيز على ما هو الأهم: تقديم قيمة لعملائك. 
قدرات الأمن والخصوصية الرائدة في الصناعة تعززها خبرة IBM الصناعية وشراكاتها الواسعة.

نزّل المستند التقني للتعرّف على المزيد عن IBM Cloud للخدمات المالية

 فوائد تحديث أنظمة الخدمات المصرفية الأساسية.

إعادة التفكير في رحلة تحديث تطبيق الخدمات المصرفية الأساسية

 كيف يمكن للتعاون تسريع التحول الرقمي؟

BPER BANCO Group و IBM تحديثان للأنظمة المصرفية الأساسية
الفوائد
صُممت للذكاء الاصطناعي

تم تصميمها لمساعدة المؤسسات في الصناعات المنظمة على نشر الابتكار المدفوع إلى الذكاء الاصطناعي بأمان والانتقال إلى نماذج تشغيلية جديدة.
تصميم هجين

تقديم الأداء المتسق عبر بنية السحابة الهجينة المتعددة مع نهج IBM المفتوح والأمني والمرن الذي يركز على المنصة.
أعلى مجموعة من المعايير التنظيمية ومعايير الامتثال

تستفيد السحابة المصممة خصيصا من إطار عمل IBM السحابي للخدمات المالية - المستند إلى الصناعات - لتقليل المخاطر من خلال أعلى مجموعة من المعايير التنظيمية والامتثال من قبل الصناعات.

الحلول

إدارة المخاطر والامتثال

حماية سحابية مستمرة من الحافة إلى الحافة للتطبيقات و البيانات المهمة الحيوية مع الامتثال التنظيمي في مقدمة مركز IBM Cloud Security & Compliance Center.
تعزيز الكفاءة في خدمات المدفوعات

استفد من أحدث تقنيات الإدراك والذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والقيمة في خدمات المدفوعات مع حل الدفع كخدمة من ®IBM Payments Center على ®IBM Cloud  للخدمات المالية.
تحويل أعمال التجارة وسلسلة التوريد

اعتماد استراتيجية خاصة بالصناعة، مصممة لتمكين النمو وتقليل المخاطر من التجارة للنظام البنائي كله مع منصة IBM المتصلة للتجارة.

سرعة الوصول إلى رؤى

واجه تحديات واسعة النطاق تتطلب حوسبة مكثفة وتسريع الوقت للوصول إلى الرؤى باستخدام IBM Cloud HPC.

تمكين الموظفين من العمل بأمان في أي مكان

ابن بيئة DaaS لخدماتك المالية على ®IBM Cloud لتحقيق مكاسب هائلة وتكامل هجين مع البيئات الحالية.

تنفيذ حوكمة الذكاء الاصطناعي

إطلاق الإنتاجية من خلال الذكاء الاصطناعي مسؤولة وشفافة وقابلة للتفسير باستخدام تقنيات الجيل التالي من آي بي إم الذكاء الاصطناعي - watsonx.ai وwatsonx.governance وwatsonx Orchestrate - التي صممت لتمكين سير العمل الذكاء الاصطناعي الموثوق المطلوب للصناعات المنظمة. watsonx هي مجموعة من منتجات الذكاء الاصطناعي تعمل على تسريع تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي في مهام سير العمل الأساسية لزيادة الإنتاجية.

قصص تحول العملاء

منظر لنهر الدانوب في بودابست ، المجر
Circeo

شاهد كيف تستخدم التكنولوجيا المالية المجرية السحابة العامة من IBM لدعم أعمالها المبتكرة مع الحفاظ على الأمان الذي تحتاجه للبقاء ملتزية.
رسم توضيحي متساوي الأبعاد للبيانات
Asteria

تعاون مزود التقنية المالية مع IBM لجعل التدفق النقدي واقعا للمؤسسات الصغيرة.
منظر لأفق فرانكفورت أم ماين وجسر Ignats Bubis Brucke
GEVA Group

تعاونت IBM Partner+ مع شركة معالجة المدفوعات الأوروبية لتحسين الأمان والاستقرار والامتثال من خلال نقل خدمة حساسة إلى ®IBM Cloud .
كن شريكًا وابتكارًا مع IBM شارك في إنشاء عملية التحول

تحديث الأنظمة الأساسية للبنوك والتأمين مع IBM Consulting؛ تم الاعتراف به من قبل مجلة فوربس كواحدة من أفضل شركات الاستشارات الإدارية في أمريكا عام 2023، وحصل على خمس نجوم — وهو أعلى تقييم — عن العمل الذي تم مع المؤسسات المالية.

 تعرّف على المزيد الوصول إلى الابتكار

تسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال الاستفادة من النظام البنائي المتنامي لشركاء التقنية المعتمدين والتقنيات المالية التي أظهرت أعلى مستوى من الامتثال لإطار عمل IBM Cloud للخدمات المالية.

 مشاهدة فيديو (0:39) تعزيز نمو أعمالك

اكتشف كيف يمكن لشركاء الأعمال العمل مع IBM لتسريع رحلة تحديث العملاء.

 تعرّف على المزيد
الموارد أطلق العنان للقيمة الاستثمارية باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يمكنك الاعتماد عليه. أعد التفكير في التأمين في ظل مناخ متغير المخاطر. حدّث الخدمات المصرفية والمدفوعات الأساسية وبناء أسس رقمية ®Resilient 5 أشياء يجب معرفتها عن مهمة IBM Cloud لتسريع وتيرة الابتكار للعملاء. كيف تساعد IBM Cloud في دفع الابتكار في صناعات منظمة بشدة مع وجود الأمن في المقدمة. لمحات بارزة من عالم التكنولوجيا المالية
الخطوات التالية

ابدأ رحلتك السحابية.

 احجز استشارة ابدأ البناء اليوم