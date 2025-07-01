حلول لصناعة التأمين

قم بتبسيط سير العمل وتحديث إدارة البيانات وتعزيز تجربة العملاء باستخدام السحابة والذكاء الاصطناعي
اكتشف طرقًا جديدة للعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي

أدَّى اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تغيير سير العمل التقليدي وزيادة توقعات العملاء في قطاع التأمين وخارجه. يتوقع حاليًا أصحاب وثيقة التأمين تحقيق تجربة عميل ناجحة على أعلى مستوى؛ وما دامت هناك قدرات عالية كالتي يوفرها الذكاء الاصطناعي، ليس هناك ما يعوق شركات التأمين عن تقديم أعلى أداء في كل شيء بدءًا من المطالبات التأمينية وإدارة المخاطر ووصولًا إلى التسعير وعمليات الأعمال.

في أي حالة من حالات الاستخدام يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يوفر أكبر قيمة لشركات التأمين؟

  • تجربة العملاء: يمكن للوكلاء الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي مساعدة أصحاب وثيقة التأمين في تقييم المخاطر وتقديم النصيحة في الوقت الفعلي، بل وتقديم الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها ضمن معالجة المطالبات
  • تطوير التطبيقات وعمليات تقنية المعلومات: توفر الأتمتة مزيدًا من الأداء العالي والأمن الإلكتروني والاستدامة والموثوقية النابعة من التطبيقات، مع التحديث إلى النموذج السحابي بدعم من الذكاء الاصطناعي لاستمرار مواكبة منتجات التأمين لأحدث التطورات
  • القوة العاملة الرقمية: يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي الموظفين والعاملين على إكمال مهامهم بشكل أسرع، ما يعزز جودة إنتاجهم، بدءًا من اكتتاب التأمين ووصولًا إلى إدارة مطالبات التأمين

تستفيد مجموعة حلول التأمين التي تقدمها شركة IBM من البيانات والذكاء الاصطناعي الموثوق به في عدد من القطاعات التي تشمل على سبيل المثال: التأمين التجاري، والتأمين ضد الحوادث، والتأمين على الحياة، وإدارة المخاطر، والرعاية الصحية. استمر في القراءة لتعرف كيف يمكن لتحديث أنظمة السحابة الهجينة وأتمتتها أن يزيد من المرونة والقدرة على الصمود والكفاءة.
IBM watsonx Assistant
تتيح لك أدوات الذكاء الاصطناعي التي نوفرها تنسيق البيانات وتقديم خدمة تأمين ومشورة وحوكمة ذات طابع شخصي
IBM Z
استخدم الذكاء الاصطناعي والمرونة الإلكترونية في سحابتك الهجينة لتسريع الرؤى وحماية البيانات من التهديدات المستقبلية
سحابة هجينة
يمكنك تحسين تقنياتك وتحفيز مسيرتك نحو الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي باستخدام حلول الحوسبة السحابية الهجينة من IBM
الأمن الإلكتروني
حلول الأمن الإلكتروني التي تركز على البيانات والهوية والتي تحمي منظومتك الرقمية
IBM Planning Analytics
امنح شركات التأمين والوكلاء والوسطاء ومقدمي الخدمات فهمًا أكبر للمخاطر باستخدام الذكاء الاصطناعي والنماذج التنبؤية
IBM Consulting
اعمل عن قرب مع خبراء IBM لتصميم وبناء وتشغيل أعمال التأمين عالية الأداء
دراسات حالة
شعار شركة Länsförsäkringar AB
Länsförsäkringar AB

شركة مصرفية وتأمينية تنجح في إيجاد ميزة تنافسية باستخدام البيانات ونمذجة الذكاء الاصطناعي للتنبؤ في كل خطوط عملها

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شعار شركة Swiss Re
شركة Swiss Re

تستخدم شركة التأمين الجماعي Swiss Re حلول الأتمتة في التدقيق للحوكمة بشكل أكثر فعالية

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شعار شركة Aon Italy
Aon Italy

بفضل التحول الرقمي، نجحت شركة Aon Italy في أتمتة المستندات والعمليات الأساسية لتحقيق الكفاءة التشغيلية

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شعار شركة Sun Life
Sun Life

باستخدام أدوات اكتشاف التطبيقات التي تقدمها شركة IBM، نجحت شركة Sun Life في تسريع التحول الرقمي من خلال التحديث إلى النموذج لسحابي

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شعار شركة Westfield
Westfield

نجحت شركة Westfield في أتمتة عملياتها للتزويد بتقنية المعلومات والحفاظ على أمنها بفضل إدارة التهديدات المرتكزة على البيانات

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شعار Bradesco
بنك براديسكو

نجح بنك Banco Bradesco في إيجاد تجربة مصرفية آمنة ومبتكرة عبر الإنترنت باستخدام أنظمة ™IBM® Z و™IBM® Storage 

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الاتجاهات الحديثة في التقنيات التأمينية

استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في قطاع التأمين
سلسلة دراسات كبار المسؤولين التنفيذيين العالميين
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحديث التطبيقات
الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية وتنمية المواهب
كيف تتعاون شركة IBM مع شركات التأمين لتنفيذ حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي
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