أدَّى اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى تغيير سير العمل التقليدي وزيادة توقعات العملاء في قطاع التأمين وخارجه. يتوقع حاليًا أصحاب وثيقة التأمين تحقيق تجربة عميل ناجحة على أعلى مستوى؛ وما دامت هناك قدرات عالية كالتي يوفرها الذكاء الاصطناعي، ليس هناك ما يعوق شركات التأمين عن تقديم أعلى أداء في كل شيء بدءًا من المطالبات التأمينية وإدارة المخاطر ووصولًا إلى التسعير وعمليات الأعمال.
في أي حالة من حالات الاستخدام يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يوفر أكبر قيمة لشركات التأمين؟
تستفيد مجموعة حلول التأمين التي تقدمها شركة IBM من البيانات والذكاء الاصطناعي الموثوق به في عدد من القطاعات التي تشمل على سبيل المثال: التأمين التجاري، والتأمين ضد الحوادث، والتأمين على الحياة، وإدارة المخاطر، والرعاية الصحية. استمر في القراءة لتعرف كيف يمكن لتحديث أنظمة السحابة الهجينة وأتمتتها أن يزيد من المرونة والقدرة على الصمود والكفاءة.
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