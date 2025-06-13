يدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي الآمن والمضبوط حلول الصناعة من IBM لضمان الكفاءة التشغيلية. توفِّر هذه الحلول رؤى أعمق وسير أعمال متقدمة وحلولاً تقنية مخصصة تُمكِّن الشركات من تحقيق قيمة أكبر واستدامة وقدرات اتخاذ قرار. ساعِد الفرق في أقسام الموارد البشرية وإدارة المواهب والهندسة والعمليات والتسويق والتكنولوجيا على الحفاظ على قدرتها التنافسية وخفض التكاليف وتقديم خدمة عالية الجودة، كل ذلك مع الحفاظ على الامتثال.