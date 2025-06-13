حلول الصناعة من IBM

ادفع أعمالك إلى الأمام مع التقنيات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول الشاملة
الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
رجل يحمل جهازًا في مختبر علوم
Cover image for the CEO study 2025

دراسة الرؤساء التنفيذيين لعام 2025: 5 تحولات ذهنية لتعزيز نمو الأعمال. انتقِل من الإنتاجية إلى الأداء من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.

 

فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.

احصل على الرؤى

اجعل التحول الرقمي واقعًا ملموسًا

يدعم الذكاء الاصطناعي التوليدي الآمن والمضبوط حلول الصناعة من IBM لضمان الكفاءة التشغيلية. توفِّر هذه الحلول رؤى أعمق وسير أعمال متقدمة وحلولاً تقنية مخصصة تُمكِّن الشركات من تحقيق قيمة أكبر واستدامة وقدرات اتخاذ قرار. ساعِد الفرق في أقسام الموارد البشرية وإدارة المواهب والهندسة والعمليات والتسويق والتكنولوجيا على الحفاظ على قدرتها التنافسية وخفض التكاليف وتقديم خدمة عالية الجودة، كل ذلك مع الحفاظ على الامتثال.
الفضاء الجوي والدفاع

قم بتطبيق التقنيات الأسية الجديدة التي تتضمن الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة وسلسلة الكتل لقيادة المستقبل

 السيارات

قم بتبسيط عملية الإنتاج والابتكار في المركبات المعرَّفة بالبرامج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة

 المصارف والأسواق المالية

حقِّق قيمة أعمالك باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يمكنك الاعتماد عليه وتعزيز تحوُّلك

 بضائع المستهلكين

حوِّل أعمالك في مجال السلع الاستهلاكية على نطاق واسع مع الذكاء الاصطناعي التوليدي

 الدفاع

عزِّز العمليات الدفاعية والاستخباراتية والعسكرية مع حلول الذكاء الاصطناعي المسؤول

 الطاقة

سرِّع عملية الابتكار وتجديد الطريقة التي تُصمم بها شركات الطاقة خدماتها وتنشئها وتديرها وتقدمها

 فيدرالية

قدِّم خدمات رقمية عالية الأداء باستخدام الذكاء الاصطناعي

 الخدمات المالية

استعد لتأمين مستقبل نظامك البيئي الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي القابل للتوسع وتقنية الأتمتة

 الحكومة

ساعِد على زيادة المرونة والقدرة على التكيف باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي وحلول السحابة الهجينة

 الرعاية الصحية

تحسين كفاءة رعاية المرضى من خلال منصات آمنة وأتمتة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

 التأمين

قم بتبسيط سير العمل وتحديث إدارة البيانات وتعزيز تجربة العملاء باستخدام السحابة والذكاء الاصطناعي

 علوم الحياة

تحسين الرعاية وزيادة كفاءة التكاليف مع حلول الذكاء الاصطناعي المسؤول

 التصنيع

حقِّق مستويات جديدة من مرونة الأعمال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة

 الموارد الطبيعية

حسِّن عملياتك وحافظ على قدرتك التنافسية في السوق سريعة التغير

 النفط والغاز

قم بتطوير تقنيات ومواد جديدة تقلل الأثر البيئي

 الكهرباء والمرافق العامة

حوّل نموذج عملك باستخدام التقنيات الذكية

 التجزئة

إطلق العنان لمستقبل البيع بالتجزئة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة

 الفضاء

استكشِف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية التي تدعم مبادرات استكشاف المجال

 الاتصالات

أعِد تصوُّر مفهوم الاتصال واستكشف طرقًا للمساعدة على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي

 السفر والنقل

ارتقِ بتجربة العملاء وعزِّز الإيرادات وارفع الكفاءة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي

قصص العملاء

شعار IBM
IBM

تعمل ®IBM على أتمتة إدارة البيانات باستخدام العاملين الرقميين، ما يمكّن الموظفين البشريين من تخصيص المزيد من الوقت للمهام عالية القيمة.

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شعار Bradesco
بنك براديسكو

يحسن مصرف Bradesco البرازيلي تجربة العملاء ويوفر لكل عميل من عملائه البالغ عددهم 65 مليون عميل اهتمامًا شخصيًا. 

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شعار شركة Telefónica
شركة Telefónica

تستخدم IBM وشركة Telefónica Spain حلول سحابية لتحويل الأفكار إلى قيمة أعمال حقيقية.

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شعار إدارة شؤون المجتمع في ولاية نيو جيرسي
إدارة الشؤون المجتمعية في ولاية نيو جيرسي

أطلقت ولاية نيو جيرسي وشركة IBM Consulting بوابة وعملية تسوية لمساعدة المواطنين على الحصول على دعم لسداد فواتير الكهرباء المتأخرة.

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شعار شركة Water Corporation
Water Corporation

حدَّثت شركة Water Corporation بنية SAP للمهام الحساسة ونقلها إلى السحابة بمساعدة ®IBM Consulting.

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IBM

تعمل مجموعة IBM CIO على تسريع تحديث التطبيقات باستخدام أتمتة Turbonomic.

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شعار Honda
Honda

تساهم شركة IBM في تحسين كفاءة عمليات شركة Honda من خلال استخلاص المعرفة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تتوقع خفض وقت نمذجة الوثائق بنسبة 67%.

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شعار ExxonMobil
ExxonMobil

أنشأت شركة ExxonMobil تطبيقًا للأجهزة المحمولة لتبسيط تجربة التزود بالوقود، مع تعزيز الأمان والتوسع والتحسين من خلال التشغيل على IBM Cloud™‎.

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الاتجاهات الرائجة في الصناعة

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AI in Action 2024

تعاونت IBM مع The Harris Poll وأجرت استطلاعًا شمل 2000 مؤسسة من مختلف أنحاء العالم لمعرفة أفضل الممارسات التي يعتمدها روَّاد الذكاء الاصطناعي.
مزايا الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

تعرَّف على كيفية استفادة مقدّمي الرعاية الصحية من الذكاء الاصطناعي، ولا سيما في توفير تجربة أفضل للموظفين والمرضى.
تتعاون WPP وIBM لإحداث ثورة في التسويق بين الشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

اكتشف كيف ستساعد WPP المسوقين على حل تحديات التسويق المعقدة في قطاع الأعمال بين الشركات، وتحديد مجموعات الشراء والتفاعل معها بدقة، وتحسين العائد على الاستثمار لعملائهم.
اتصال شركات الاتصالات والبنوك

اكتشف كيف يمكن لشركات الاتصالات والبنوك تطوير الجيل القادم من الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.
السيارات الرقمية تحتاج إلى شركات تصنيع سيارات رقمية

تعاونّا مع AWS لشرح الخطوة الأولى لمصنّعي السيارات والمورّدين، وهي اعتماد استراتيجية سحابية متكاملة.
ميزة اتخاذ القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الدفاع

اطَّلع على وضع الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع والأمن القومي، وقدرة التكنولوجيا على مساعدة روَّاد الصناعة على اتِّخاذ قرارات أفضل.
استخدم الذكاء الاصطناعي للعمل مع IBM Z

حقِّق قيمة جديدة، بدءًا من تحديث التطبيقات وصولاً إلى الأمن الإلكتروني والحماية من الاحتيال.

الدليل الإرشادي لأكاديمية الذكاء الاصطناعي

استفِد من الذكاء الاصطناعي في خدمة العملاء في مجال البيع بالتجزئة

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تسخير الذكاء الاصطناعي في العمل لخدمة العملاء

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استفد من الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات المواطنين في الدوائر الحكومية

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استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديث تطبيقات الخدمات المصرفية

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