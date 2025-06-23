في ظل التضخم، ومتطلبات الاستدامة، والامتثال التنظيمي، ومرونة سلسلة التوريد، قد تكون التحديات التي تواجه شركات السلع الاستهلاكية (CPG) شديدة الصعوبة. وللحفاظ على ميزة تنافسية، يجب على الشركات إعادة التفكير في نماذج أعمالها من منظور التحول الرقمي.

يمكن لشركة IBM مساعدة شركات السلع الاستهلاكية على تعزيز تجارب المستهلكين وتحسينها وزيادة ربحيتها من خلال التقنيات الجديدة التي تساعد على:

تلبية مطالب المستهلكين

تحقيق السلامة في مكان العمل

زيادة مرونة العمليات وسلاسل التوريد

نماذج أعمال مرنة وفعَّالة من حيث التكلفة والمستدامة

التنبؤ لاتخاذ قرارات عمل أفضل

تعرَّف على الكيفية التي يمكن من خلالها أن تساعد حلول الذكاء الاصطناعي من IBM على قطاع السلع الاستهلاكية.