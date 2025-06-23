حلول تقنيات السلع الاستهلاكية

تحويل أعمالك في مجال السلع الاستهلاكية على نطاق سريع باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
كسب ثقة العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

في ظل التضخم، ومتطلبات الاستدامة، والامتثال التنظيمي، ومرونة سلسلة التوريد، قد تكون التحديات التي تواجه شركات السلع الاستهلاكية (CPG) شديدة الصعوبة. وللحفاظ على ميزة تنافسية، يجب على الشركات إعادة التفكير في نماذج أعمالها من منظور التحول الرقمي.

يمكن لشركة IBM مساعدة شركات السلع الاستهلاكية على تعزيز تجارب المستهلكين وتحسينها وزيادة ربحيتها من خلال التقنيات الجديدة التي تساعد على:

  • تلبية مطالب المستهلكين
  • تحقيق السلامة في مكان العمل
  • زيادة مرونة العمليات وسلاسل التوريد
  • نماذج أعمال مرنة وفعَّالة من حيث التكلفة والمستدامة

  • التنبؤ لاتخاذ قرارات عمل أفضل

تعرَّف على الكيفية التي يمكن من خلالها أن تساعد حلول الذكاء الاصطناعي من IBM على قطاع السلع الاستهلاكية.

حالات الاستخدام

استكشف بعض التطبيقات الواقعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع السلع الاستهلاكية.

تحديث التطبيقات تجربة العملاء الموارد البشرية سلسلة التوريد

حلول تقنيات السلع الاستهلاكية

تعزيز الإنتاجية في قطاع الصناعات الاستهلاكية
بدءًا من توقُّع سلوك المستهلكين ووصولًا إلى كفاءة سلسلة التوريد والتسويق المخصص، يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث تغيير جذري في كفاءة وإنتاجية قطاع السلع الاستهلاكية.
تحسين عمليات أعمالك
قم بخفض التكاليف وتعزيز رؤى المنتج وإطلاق العنان لنماذج الأعمال وتحسين العمليات من خلال اتباع نهج متعدد القنوات للمبادرات لتحديث عمليات مؤسستك.
تعزيز تفاعلات العملاء باستخدام الذكاء الاصطناعي
ومن خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي، تستطيع شركتك المتخصصة في التعامل مع المستهلكين أن تستفيد من ملاحظات العملاء وتجربة المستخدم لتخصيص التفاعلات مع العملاء واكتساب الثقة والموثوقية.
تخطيط الأعمال المتكاملة المدعوم بالذكاء الاصطناعي
تمكَّن من تحليل الربحية وتحرير سيناريوهات "ماذا لو" الدقيقة لأعمالك في قطاع التجزئة باستخدام قاعدة البيانات داخل الذاكرة (TM1) من Planning Analytics. استخدِم واجهات ويب وExcel قوية وسهلة الاستخدام، وسهِّل اعتماد الحل من خلال مساعدنا المعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تبسيط إدارة انبعاثات النطاق 3 في مؤسستك
استفِد من مزايا الذكاء الاصطناعي وسرعة الأتمتة لتحسين إدارة سلسلة التوريد ومرونتها واستدامتها.
تلبية توقعات العملاء وزيادة المبيعات
تمكَّن من تحسين تجارب العملاء، وزيادة توليد العملاء المحتملين، وتعزيز التجارة الإلكترونية باستخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي المتطورين.
دراسات حالة
شعار Samsung
Samsung electronics

تطلق شركة متعددة الجنسيات للأجهزة الاستهلاكية والإلكترونيات منصة مبيعات رقمية جديدة بمساعدة ®IBM Consulting.

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شعار Coca-Cola Europacific Partners
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP)

شركة تعبئة دولية تستعين بشركة IBM Consulting كمستشار استراتيجي لمساعدتها على رحلة التحول في قطاع المشتريات.

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شعار Frito-Lay North America
شركة Frito-Lay، أمريكا الشمالية

بفضل وضع الأدوات في مركز واحد وتحديثها بالتعاون مع فريق المبيعات، يتمكَّن Frito-Lay من تحسين الإنتاجية في جميع الأنظمة وتقديم خدمة أفضل لتجار البيع بالتجزئة من كافة الأحجام. 

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شعار Kerry
شركة Kerry

تساعد شركة الأغذية العامة، التي يقع مقرها الرئيسي في أيرلندا، منتجي الأغذية والمشروبات على مواكبة الاتجاهات الناشئة باستخدام الذكاء الاصطناعي التنبؤي.

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شعار The Kraft Heinz Company
شركة Kraft Heinz

تنتقل شركة أغذية متعددة الجنسيات إلى منصة ®SAP HANA لتقليل مدة دفعات التقارير الليلية مع التزايد الهائل في أحجام البيانات.

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شعار Electrolux
Electrolux

تقوم شركة أجهزة منزلية سويدية بأتمتة تكنولوجيا المعلومات وتدعم الأهداف الطموحة للحد من انبعاثات الكربون.

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AI in Action 2024

اكتشف كيف يمكن لشركات الاتصالات والبنوك إنشاء جيل جديد من الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول.
تعزيز الميزة التنافسية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

تعرف على كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في جعل شركات المنتجات الاستهلاكية أكثر قدرة على المنافسة.
إحداث ثورة في مجال البيع بالتجزئة في كل مكان باستخدام الذكاء الاصطناعي

في دراسة المستهلكين لعام 2024، اقرأ بيانات تسلِّط الضوء على ما يريده المستهلكون والإجراءات التي يمكن لشركات البيع بالتجزئة اتخاذها في عصر الذكاء الاصطناعي.
الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM جاهز لقطاع البيع بالتجزئة

تعرَّف على الطريقة التي تساعد بها watsonx شركتك العاملة في البيع التجزئة على دمج وتسريع مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول.
كيفية اختيار نموذج أساس الذكاء الاصطناعي المناسب

استكشف طريقة اختيار النهج الصحيح في إعداد مجموعات البيانات واستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي.
يتطلب الذكاء الاصطناعي طرقًا جديدة لإدارة البيانات

تعرَّف على كيفية تحقيق الاستثمار الأمثل في أساس البيانات المفتوح والموثوق به المناسب لاحتياجاتك.
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