في ظل التضخم، ومتطلبات الاستدامة، والامتثال التنظيمي، ومرونة سلسلة التوريد، قد تكون التحديات التي تواجه شركات السلع الاستهلاكية (CPG) شديدة الصعوبة. وللحفاظ على ميزة تنافسية، يجب على الشركات إعادة التفكير في نماذج أعمالها من منظور التحول الرقمي.
يمكن لشركة IBM مساعدة شركات السلع الاستهلاكية على تعزيز تجارب المستهلكين وتحسينها وزيادة ربحيتها من خلال التقنيات الجديدة التي تساعد على:
التنبؤ لاتخاذ قرارات عمل أفضل
تعرَّف على الكيفية التي يمكن من خلالها أن تساعد حلول الذكاء الاصطناعي من IBM على قطاع السلع الاستهلاكية.
فعِّل هذه التحولات الذهنية الخمسة لتجاوز حالة عدم اليقين، ودفع إعادة ابتكار الأعمال، وتسريع النمو من خلال الذكاء الاصطناعي الفاعل.<br>
استكشف بعض التطبيقات الواقعية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع السلع الاستهلاكية.
تعرَّف على سبب أهمية الذكاء الاصطناعي لتحويل تحديث التطبيقات في قطاع السلع الاستهلاكية، وكيفية تلبية التطلعات التي ربما بَدَت في السابق غير واردة من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي.
تعرَّف على كيفية تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي لزيادة رضا العملاء وتحسين إنتاجية مراكز الاتصال.
تعرَّف على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات الموارد البشرية وتحسين تجارب الموظفين وتحقيق النتائج في مجالات مثل تنمية المهارات واتصالات الموظفين وإدارة العمليات.
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