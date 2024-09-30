تقرير AI in Action
اطّلع على تقرير AI in Action 2024، حيث يمكنك الحصول على تقييم واضح لقادة الذكاء الاصطناعي اليوم إلى جانب تعليق الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي حول كيفية حصول متدربي الذكاء الاصطناعي على مناصبهم.
قراءة التقرير كاملاً اسأل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بنا أثناء العمل
الرؤى الأساسية

من خلال الشراكة مع استطلاع Harris لاستطلاع أراء 2000 مؤسسة حول العالم، اكتشفت IBM ما الذي يميز رواد الذكاء الاصطناعي (أفضل 15% من المشمولين بالاستطلاع) عن متعلمي الذكاء الاصطناعي.

يبحث القادة عن أوجه الشبه بين الفرص والحاجة والقدرات الداخلية لإعداد خارطة طريق موجهة نحو العمل، وتعزيز المواءمة على مستوى المؤسسة من خلال التواصل الواضح والموثوق، وفهم أن الأساس القوي للبيانات يوفر المرونة لتخصيص الذكاء الاصطناعي.
هل أنت قائد في مجال ذكاء اصطناعي؟ قم بإجراء التقييم.
2/3  

من القادة يعتبرون أن الذكاء الاصطناعي قد أدى بالفعل إلى تحسين معدل نمو الإيرادات بأكثر من 25%.

 4  

حالات الاستخدام المفضلة للقادة: تجربة العملاء وعمليات تشغيل تكنولوجيا المعلومات والمساعدون الافتراضيون والأمن الإلكتروني.
عادةً ما تعتمد الشركات المتعلمة على سيناريوهات محددة مسبقًا باستخدام تقنيات جاهزة. لكن الشركة الرائدة تطور ابتكارات مخصصة تناسبها. Dr. Stephan Bloehdorn الشريك التنفيذي وقائد الممارسة الذكاء الاصطناعي والتحليلات والأتمتة - IBM Consulting DACH
خارطة طريق الذكاء الاصطناعي

تكشف بيانات الاستطلاع أن القادة ينشئون خارطة طريق للذكاء الاصطناعي مسترشدين بأربعة أبعاد هي: الإستراتيجية، ومجموعات الأدوات، وإدارة البيانات، والتطبيقات.

تتطلب الإستراتيجية رؤية واستثمارًا؛ ويجب أن تكون مجموعة الأدوات مدعومة بموظفين تقنيين وبنية تحتية مرنة؛ ويجب أن ترتكز إدارة البيانات على إمكانية الوصول والحوكمة؛ ويجب أن تكون التطبيقات قادرة على معالجة مجموعة كبيرة من حالات الاستخدام المستهدفة بموثوقية.

 اقرأ التقرير

معدل
من القادة يتبعون خارطة طريق للذكاء الاصطناعي بدلاً من اتباع نهج يعتمد على الفرص المتاحة بدرجة أكبر.

%72
من القادة يقولون إن الإدارة العليا لديهم تتماشى تمامًا مع قيادة تقنية المعلومات حول ما يجب القيام به لتحقيق النضج في مجال الذكاء الاصطناعي.
المزيد من النتائج

وبشكل عام، يكشف الاستطلاع أن نجاح الذكاء الاصطناعي يعتمد على العوامل البشرية. فوجود التقنية أمر لا غنى عنه، ولكن القيادة الحكيمة والحاسمة التي تعزز قيم التجربة والمرونة والمثابرة لا تقل أهمية.

اقرأ التقرير الكامل للحصول على رؤى يمكن أن تنقلك من متدرب إلى قائد.

 قراءة التقرير كاملاً
اسأل مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بنا أثناء العمل

أسئلة حول التقرير؟ تعمّق في صناعات أو مناطق جغرافية أو مجالات اهتمام محددة.
موارد الذكاء الاصطناعي للأعمال
الوصول إلى سلسلة ومقاطع فيديو IBM تعرّف على موضوعات التقنية واتجاهاتها
توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي للأعمال اكتشف watsonx
تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي للأعمال اطلب ملخصًا لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي

 

هل أنت قائد في مجال ذكاء اصطناعي؟

من خلال إجراء هذا التقييم، ستكتشف ما إذا كنت في طليعة قادة الذكاء الاصطناعي، أو إذا كنت ضمن الـ 85% من المجموعات—متعلمي الذكاء الاصطناعي—الذين يحتاجون إلى دفعة صغيرة لبدء رؤية نتائج أفضل.

احصل على تقرير AI in Action كاملاً

اقرأ التقرير كاملاً للحصول على المزيد من الرؤى والدروس المستفادة لكي تصبح - وتظل - قائدًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

 نزل التقرير الآن