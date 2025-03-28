هل فكَّرت يومًا كيف أن رحلة الطعام من المزرعة إلى المائدة تشبه تطور تخزين البيانات، إذ انتقلنا من بحيرات البيانات ومستودعات البيانات إلى بنية مستودع بحيرة البيانات؟ شاهد Luv Aggarwal وهو يتحدَّث أكثر عن هذا التشبيه، وكيف أن مستودع بحيرة البيانات يجمع بين مزايا بحيرات البيانات ومستودعات البيانات.