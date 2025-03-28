بقيادة كبار قادة الفكر في شركة IBM، استفد من دورة تدريبية شاملة مُصممة لقادة الأعمال والبيانات عن موضوعات الذكاء الاصطناعي الأكثر أهمية.
توضح سلسلة الرسوم المتحركة من IBM كيف يمكنك تحويل خدمة العملاء، وتحديث التطبيقات، والموارد البشرية، والتسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. تستضيف كل حلقة أحد خبراء IBM وهو يتخيل تطبيق الذكاء الاصطناعي في سير العمل، وتأثيره في المؤسسة بأكملها.
شاهد Kate Soule، خبيرة IBM، وهي تشرح كيفية استخدام النماذج اللغوية الكبيرة في الذكاء الاصطناعي التوليدي.
يمثِّل تغير المناخ اليوم تحديًا عالميًا حاسمًا. شاهد Stacey Gifford، عالمة الكيمياء في IBM Research، وهي تشرح الكيفيّة التي يقدِّم من خلالها الذكاء الاصطناعي حلولاً واعدة، مثل القدرة على تطوير مواد جديدة صديقة للبيئة.
قد تؤدي فترات التعطل غير المخطط لها إلى حدوث خسائر مالية وإلحاق الضرر بالعلامة التجارية والتعرّض لإجراءات تنظيمية أيضًا. انضم إلى Albert Traylor من IBM Cloud، للحصول على شرح تفصيلي عن الكيفية التي يتبعها الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات لتوقُّع الأعطال ومنعها وتسريع حلها.
ما الفرق الحقيقي بين الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي؟ شاهد Jeff Crume وهو يشرح العلاقة بين الاثنين ويتحدث بالتفصيل أيضًا عن مواضيع ذات صلة مثل التعلم العميق وخصائص كل نوع.
أصبح Kubernetes هو المعيار الفعلي لتنظيم الحاويات في القطاع التقني، ما يُتيح لك تشغيل أعباء العمل المعتمدة على الحاويات وإدارتها. انضم إلى Sai Vennam وشاهده وهو يقدِّم رؤية شاملة لكل ما يتعلق بنظام Kubernetes.
ما واجهة برمجة التطبيقات REST وكيف تُعَد أساسية لتطبيقك السحابي؟ انضم إلى Nathan Heckman من IBM Cloud لتتعرَّف على إجابة هذه الأسئلة وغيرها، إذ يعرض بشكل مرئي الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها الشركة من خلال استخدام واجهة برمجة التطبيقات REST.
قد تواجه البيئة السحابية الهجينة عدة تحديات إذا لم يتم اتباع استراتيجية مناسبة. شاهد Sai Vennam مع IBM Cloud وهو يستخدم مثالاً لشركة توزيع افتراضية تشهد تطوير السحابة الهجينة لشرح مزايا اختيار الاستراتيجية المناسبة.
من الضروري فهم التفاصيل الدقيقة لنموذج المسؤولية المشتركة في الأمن السحابي. تعرَّف على التفاصيل مع Nataraj Nagaratnam من IBM Cloud، إذ يشرح الأمن السحابي وكيفية تمكُّن المؤسسات من دمجه في عملياتها التشغيلية.
قد يكون التعامل مع آلاف التنبيهات للعثور على "المعلومات المفيدة" أمرًا مرهقًا. شاهد Jaqueline Lehmann وهي تشرح كيفية ربط نظام SIEM (إدارة المعلومات الأمنية والأحداث) البيانات من مصادر متعددة لإنتاج تنبيهات دقيقة وموثوق بها.
في حين أن "الأشرار" يستخدمون الأساليب والتقنيات والإجراءات (TTPs) لتنفيذ الهجمات، فإن "الأخيار" يعتمدون على الأشخاص، والعمليات والتكنولوجيا (PPTs) للرد. شاهد Jeff، رجل الأمن، وهو يوضِّح إطار عمل MITRE ATT&CK لمساعدتك على فهم عدوك.
هل فكَّرت يومًا كيف أن رحلة الطعام من المزرعة إلى المائدة تشبه تطور تخزين البيانات، إذ انتقلنا من بحيرات البيانات ومستودعات البيانات إلى بنية مستودع بحيرة البيانات؟ شاهد Luv Aggarwal وهو يتحدَّث أكثر عن هذا التشبيه، وكيف أن مستودع بحيرة البيانات يجمع بين مزايا بحيرات البيانات ومستودعات البيانات.
نسيج البيانات هو نهج معماري يهدف إلى تبسيط الوصول إلى البيانات في المؤسسة لتسهيل استهلاك بيانات الخدمة الذاتية. شاهد هذا الفيديو الذي يشرح فيه Luv Aggarwal الكيفية التي يمكن أن يساعدك من خلالها نسيج البيانات على تفكيك صوامع البيانات وتمكين مستخدمي البيانات من الوصول إليها.
ما مستودع البيانات، وكيف يمكن مقارنته بمتجر البيانات وبحيرة البيانات؟ هل حل مستودع البيانات مخصص للمؤسسات الكبيرة فقط؟ في هذا الفيديو التعليمي، يجيب Luv Aggarwal من IBM Cloud على هذه الأسئلة والعديد من الأسئلة الأخرى بينما يشرح ما مستودع البيانات والفوائد التي يمكن أن يقدمها للمؤسسة.
على الرغم من أن مفاهيم قابلية الملاحظة وإدارة أداء التطبيقات والمراقبة تُستخدَم غالبًا بشكل متبادل، إلا أن لها معاني مختلفة. تعرَّف على الاختلافات بينها وسبب اعتبار قابلية الملاحظة المؤسسية أكثر فاعلية في تقليل الجهود اليدوية في المراقبة.
يتوقَّع مستخدمو التطبيقات السحابية في العصر الحديث الحصول على تجارب فورية، لكن كيف يتم تحقيق ذلك؟ شاهد Whitney Lee من IBM Cloud وهي تشرح الكيفية التي يُتيح من خلالها نظام Apache Kafka، وهو منصة مفتوحة المصدر للبث الموزع، للمطورين إنشاء تطبيقات عالية الأداء باستخدام تدفقات الأحداث.
على الرغم من أن هندسة موثوقية الموقع (SRE) وعمليات التطوير يُنظَر إليهما كأنهما وجهان لعملة واحدة، إلا أن هناك بعض الفروق بينهما. شاهد Bradley Knapp من IBM Cloud، وهو يشرح الاختلافات وكيفية تأثيرها في المؤسسة.
تُبسِّط واجهات برمجة التطبيقات (وتُعرَف بالاختصار API) تطوير البرمجيات والابتكار من خلال السماح بتبادل البيانات والوظائف. استكشف قائمتنا التشغيلية لمعرفة كيفية تحسين بيئات البرامج.
لقد أصبحت الحوسبة السحابية جزءًا لا يتجزأ من البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاعات. استكشف قائمة التشغيل التي تتناول أساسيات الحوسبة السحابية لتتعرَّف على كيفية التنقل والنجاح في أي بيئة سحابية.
يُعَد نظام Kubernetes منصة مفتوحة المصدر ومعتمدة لتنسيق الحاويات. اطَّلِع على قائمة التشغيل التي أعددناها بشأن أساسيات Kubernetes بدءًا من الموضوعات الأساسية وحتى المتقدمة؛ وذلك لمساعدتك على إتقان إدارة التطبيقات المعبأة في الحاويات.
تتجه تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي نحو المزيد من التوسع، ما يجعل الوقت الحالي فرصة رائعة للمشاركة في هذه المجالات. استكشف قائمة التشغيل التي أعددناها بخصوص موضوعات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الأساسية والشائعة للحصول على فهم شامل لهذه التقنيات التحويلية.
يمكن أن يُسهم التخزين السحابي المنظم بشكل جيد في تحقيق الكفاءة من حيث التكاليف، وزيادة قابلية التوسع، وتعزيز مرونة البيانات، ما يعود بالفائدة على جميع أنواع المؤسسات، سواء أكانت صغيرة أم كبيرة. تصفَّح قائمة التشغيل الشاملة التي أعددناها لمعرفة المزيد من التفاصيل عن تخزين البيانات السحابي على أنه بديل لشبكات التخزين في البيئات المحلية.
يمكن أن يُسهم دمج أدوات الحماية المصممة للعمل في البيئات السحابية مع تقنيات مؤسستك الحالية في تعزيز استراتيجية الدفاع التي تطبقها. شاهد مجموعة الفيديوهات التي تقدِّم رؤى متعمقة عن التهديدات والتوجهات والحلول، ما يساعدك على البقاء في الطليعة دائمًا.
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