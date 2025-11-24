في الحلقة القادمة من قمة IBM التقنية بتاريخ 2 ديسمبر، الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ينضم Dinesh Nirmal، نائب الرئيس الأول لقسم البرمجيات في IBM، إلى Neel Sundaresan، المدير العام لقسم الأتمتة والذكاء الاصطناعي. ويبحثان معًا إمكانات الذكاء الاصطناعي التي ستسهم في إعادة تشكيل إنتاجية المطورين وتحديث المؤسسات.

سيحدثنا Dinesh عن مدى جاهزية مجموعة البرمجيات السحابية المفتوحة والهجينة من IBM لتبسيط التعقيد، وتسريع التحديث، وتحقيق نتائج أعمال ملموسة. سيقدم Neel بعد ذلك عرضًا توضيحيًا مباشرًا عن Project Bob—بيئة التطوير المتكاملة والمدعومة بالوكلاء الجديدة من IBM، وهي مصممة لمساعدة المطورين على التحديث بشكل أسرع، والأتمتة بشكل أكثر أمانًا، والابتكار بشكل مستمر.

ستحصل على معاينة حصرية لكيفية جمع Bob للذكاء الاصطناعي الهجين والذكاء الوكيل والأمان المدمج من أجل تغيير الطريقة التي تبتكر بها الفرق البرمجيات وتطورها.

إذا كنت مهتمًا بالتعرف على العصر القادم من إصدار البرمجيات الذكية ودور الذكاء الاصطناعي في تغيير مفهومك عن سير عمل التطوير لديك، فلا تفوت هذه الجلسة.