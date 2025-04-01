تعد أجهزة الكمبيوتر المركزي واحدة من أقوى منصات الحوسبة في العالم. يمكنها معالجة أكثر من مليون معاملة في ثانية واحدة فقط. على الرغم من تصنيفها في كثير من الأحيان على أنها أنظمة قديمة، إلا أن الكمبيوتر المركزي يعمل بمثابة العمود الفقري التقني للاقتصاد العالمي.



إذن، ما الذي يجعل الكمبيوتر المركزي آلات قوية إلى هذه الدرجة ولماذا يعد مفتاحًا للخطوة الكبيرة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي؟ في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، يشرح Christian Jacobi كيف يعيد الكمبيوتر المركزي تعريف دوره في تكنولوجيا المعلومات من خلال عمليات التكامل والتحسينات الجديدة.