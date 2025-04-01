أكاديمية الذكاء الاصطناعي

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ما التطور التالي لأجهزة الكمبيوتر المركزية والذكاء الاصطناعي؟

تعد أجهزة الكمبيوتر المركزي واحدة من أقوى منصات الحوسبة في العالم. يمكنها معالجة أكثر من مليون معاملة في ثانية واحدة فقط. على الرغم من تصنيفها في كثير من الأحيان على أنها أنظمة قديمة، إلا أن الكمبيوتر المركزي يعمل بمثابة العمود الفقري التقني للاقتصاد العالمي.

إذن، ما الذي يجعل الكمبيوتر المركزي آلات قوية إلى هذه الدرجة ولماذا يعد مفتاحًا للخطوة الكبيرة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي؟ في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، يشرح Christian Jacobi كيف يعيد الكمبيوتر المركزي تعريف دوره في تكنولوجيا المعلومات من خلال عمليات التكامل والتحسينات الجديدة.

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ما الذي ستتعلمه
  • كيف توفر أجهزة الكمبيوتر المركزي السرعة وقابلية التوسع بما يتجاوز خوادم السلع
  • كيف تلبي أجهزة الكمبيوتر المركزي احتياجات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل أفضل من المنصات الأخرى
  • كيف يمكن للمسرع على الرقاقة أن يعزز أداء الذكاء الاصطناعي
نحن نعمل بشكل وثيق مع فريق البرامج الثابتة وفريق البرمجيات للتأكد من أننا سنحصل في النهاية على حل متكامل ومُحسَّن يمكن للعملاء استخدامه. Christian Jacobi زميل IBM والمدير التنفيذي للتكنولوجيا، تطوير الأنظمة البنية التحتية لـ IBM

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كيف تُعيد أجهزة الكمبيوتر المركزي رسم خريطة الذكاء الاصطناعي؟

قم بفحص العناصر المختلفة التي تشكل الجيل الحالي والجيل القادم من أجهزة الكمبيوتر المركزي واستكشف كيف أدى الالتزام بالتحول الذي استمر لعقود من الزمن وأهمية البنية إلى الحصول على منصة قوية وآمنة.

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