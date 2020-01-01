بينما تتوسّع خيارات المنتجات وقنوات الشراء، يجب أن يرتبط كلٌّ من العلامات التجارية وتجار التجزئة وتجارب العملاء بقيمة ما. إذا لم يكن هناك تواصل بين المتجر الافتراضي ومركز الاتصال، أو بين المتجر الرقمي والمتجر الفعلي، فلن تحصل على فرص لإنشاء علاقات أعمق وأكثر قيمة وتميّزًا. كما تساعد قوة الذكاء الاصطناعي في جعل هذه التواصلات أسرع وأكثر تخصيصًا وذكاءً لتلبية الأهداف المحددة لمؤسستك، لتركز على الوفاء بالوعد الذي قطعته للمستهلك.

عندما يتعلق الأمر بإتمام تلك التجارب والمشتريات، هناك عاملان مهمان يُعيدان تشكيل عمليات البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية. أولًا، يعمل التحول نحو العمليات المستدامة على تسريع عملية إعادة الابتكار اللازمة لتحقيق النقاط الجوهرية الأربعة وهما: حماية الناس، وحماية الكوكب، وتحقيق الأرباح، وتحقيق الأهداف المنشودة. ثانيًا، إنّ الذكاء الاصطناعي وتقنية السحابة الهجينة المفتوحة يؤديان عمليات إعادة تصنيع تعمل على خفض التكاليف وزيادة المرونة وتحسين جودة تجارب القنوات المتعددة وإطلاق نماذج أعمال جديدة لزيادة أسهم السوق.