الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالتسويق

تساعد فِرَقنا متعددة التخصصات من الخبراء على تحويل استراتيجياتك وعملياتك التسويقية للتغلب على تحديات الوقت الحالي، وفي الوقت نفسه بناء مؤسسة مرنة وقابلة للتكيف لتكون قادرة على المنافسة في المستقبل. فمن خلال دمج منصات التسويق الحديثة والبيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات، نبني رؤية شاملة للعميل يمكن الاستفادة منها بعد ذلك لتقديم تجارب جذابة للعملاء والموظفين. وبفضل القدرات التي تتمتع بها IBM وشركاؤها الاستراتيجيون مثل Adobe وSalesforce، نقدم تجارب موثوقًا بها مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر جميع نقاط الاتصال الرقمية، تُسهم في تعزيز فِرَق التسويق وتحقيق عائد استثمار قوي.
رغم بدء العديد من مؤسسات التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى، إلا أن القليل منها استطاع الاستفادة من إمكانياته الكاملة للتحول. حيث إن المخاوف بشأن خصوصية البيانات وأمنها، وجودة مخرجات الذكاء الاصطناعي، وحماية سلامة العلامة التجارية تحد من الانتشار واسع النطاق. كما أن نقص بيانات العلامة التجارية الجاهزة للذكاء الاصطناعي والخبرة الفنية يجعل من الصعب على المؤسسة تبني حلول الذكاء الاصطناعي بشكل كامل.
نقدِّم لكم IBM Consulting Marketing Workbench* — وهو حل يُتيح للجهات التسويقية أداء المهام اليومية بكفاءة وفاعلية أكبر. إذ يستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة الجهات التسويقية على اكتساب الرؤى وإنشاء محتوى مخصص ومتوافق مع العلامة التجارية على نطاق واسع. تُعَد Marketing Workbench منصة مجمعة للتكنولوجيا وخدمات الذكاء الاصطناعي وتتضمن ما يلي:
*سيكون الحل جاهزًا للطرح العام في الربع الأول من عام 2025
تعرف على المزيد حول Marketing Workbench
يبدأ خبراؤنا بإعداد تجارب مثالية لعملائك وموظفيك، ثم يصممون ويقدمون الحلول الأفضل في فئتها والقائمة على البيانات والتي توفر تجارب مخصصة وتطلق العنان للإبداع التسويقي.
ساعدت خبراتنا التسويقية المتعمقة المقترنة بأكثر من 21,000 من ممارسي الذكاء الاصطناعي المهرة على تطوير أكثر من 2,000 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي للعملاء في عام 2023.
إن شراكاتنا العالمية المتميزة مع المنصات الرائدة في التسويق وتصميم تجارب العملاء مثل Adobe وSalesforce وSAP وغيرها، تمكِّننا من تصميم الحل المناسب، على المنصات المناسبة، لتلبية احتياجاتك التسويقية الفريدة.
تمكّن من تحسين مجموعتك التقنية التسويقية وتبسيط العمليات باستخدام الذكاء الاصطناعي ووضع استراتيجية لإدارة عمل المؤسسة وعمليات سير العمل الذكي الذي يكتشف الكفاءات ويتيح طرقًا جديدة للعمل.
استفد من الذكاء الاصطناعي ومجموعة watsonx للمساعدة على الإدارة الشاملة لبيانات التسويق، بدءًا من إعداد إستراتيجيات البيانات والنمذجة وحتى الحوكمة، والتكامل مع منصات إدارة بيانات العملاء لتمكين تصميم التجارب شديدة التخصيص.
تمكّن من تقديم تجربة لا تُنسى لموظفيك وعملائك باستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء تجارب عملاء فريدة ومبتكرة تدفع النمو وتعزز الميزة التنافسية.
تتعاون IBM وAdobe لتوحيد الاستراتيجية والبيانات والتقنيات والتصميم لإعادة ابتكار الأعمال رقميًا. تجعل حلولنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر سلسلة توريد المحتوى العمليات التقليدية أكثر كفاءة وتتيح للمسوقين والفِرَق في جميع أنحاء المؤسسة التركيز على أنشطة أكثر قيمة واستراتيجية.
تقديم تجارب مخصصة للعملاء من خلال العمل بناءً على معلومات في الوقت الفعلي مدعومة باستراتيجية بيانات موحدة. تساعدك IBM وسحابة تسويق Salesforce على نشر رؤى إدارة علاقات العملاء في جميع أنحاء المؤسسة وكسب تحويل العملاء والولاء والثقة.
باستخدام البيانات ونماذج الأساس المبنية على مجموعة حلول تكنولوجيا المعلومات لمنتجات الذكاء الاصطناعي من watsonx، أنشأت IBM نموذجًا للتعليق بالذكاء الاصطناعي لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة الذي أنتج عشرات الخيارات المختلفة قبل اختيار أفضل جملة لوصف الحدث. وطوال فترة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2023، تم عرض أبرز المباريات التي تم استخدام تعليقات الذكاء الاصطناعي فيها أكثر من مليوني مرّة.
قامت IBM بتحويل مؤسسة التسويق الخاصة بها من خلال التبسيط الجذري لمجموعتها التسويقية التقنية باستخدام Adobe Experience Cloud. وأصبحت IBM الآن شركة قائمة على البيانات وتتبع نهج العميل أولًا، حيث قامت بدمج 40 منصة لإدارة الأصول الرقمية في منصة واحدة وإدخال صفحات الويب إلى السوق بشكل أسرع بنسبة 75%.
تعمل شركة النفط والغاز MOL Group على إعادة ابتكار تجارب محطة الخدمات ودفع النمو من خلال تعزيز مشاركة العملاء القائمة على البيانات —بدعم من Salesforce Marketing Cloud— ما أدى إلى زيادة الإيرادات بنسبة 30%، وزيادة رضا العملاء بنسبة 20%.
IBM iX هي شريكك العالمي في تصميم التجارب ضمن IBM Consulting وهي تساعد الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم على تصميم تجارب ومنتجات وخدمات تعيد ابتكار علاقاتها مع العملاء والموظفين.
تصور تجارب أكثر ذكاءً وتصميمها وتقديمها عبر مراحل دورة حياة العميل والتي تجذب ولاء العملاء وثقتهم.
دعونا نبتكر منصة إطلاق جديدة لتعزيز نمو الإيرادات وتحفيز المبيعات القائمة على التجارب التي تعزز الولاء.
دعونا نبتكر تجارب عملاء ذكية تعمل على تحفيز النمو وبناء الثقة.
تمكّن من تحويل تجربة التجارة متعددة القنوات باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة، لجعل التجارة أكثر فعالية وذكاءً.
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