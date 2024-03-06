الخدمات الاستشارية ذات الصلة بالتسويق

رغم بدء العديد من مؤسسات التسويق باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء المحتوى، إلا أن القليل منها استطاع الاستفادة من إمكانياته الكاملة للتحول. حيث إن المخاوف بشأن خصوصية البيانات وأمنها، وجودة مخرجات الذكاء الاصطناعي، وحماية سلامة العلامة التجارية تحد من الانتشار واسع النطاق. كما أن نقص بيانات العلامة التجارية الجاهزة للذكاء الاصطناعي والخبرة الفنية يجعل من الصعب على المؤسسة تبني حلول الذكاء الاصطناعي بشكل كامل.



نقدِّم لكم IBM Consulting Marketing Workbench* — وهو حل يُتيح للجهات التسويقية أداء المهام اليومية بكفاءة وفاعلية أكبر. إذ يستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لمساعدة الجهات التسويقية على اكتساب الرؤى وإنشاء محتوى مخصص ومتوافق مع العلامة التجارية على نطاق واسع. تُعَد Marketing Workbench منصة مجمعة للتكنولوجيا وخدمات الذكاء الاصطناعي وتتضمن ما يلي:

نموذج أساس مبنيًا على watsonx.ai، والذي يحتوي بالكامل على إرشادات العلامة التجارية، والسياسات، ورؤى العملاء، ومعلومات المنتجات الخاصة بك.

واجهة مستخدم خاصة للجهات التسويقية مدعومة من خلال watsonx.ai، والتي تُتيح الوصول إلى مجموعة مُعدة مسبقًا من مساعدي الذكاء الاصطناعي الحواري لدعم فِرَق التسويق عبر مجموعة متنوعة من الأدوار والمهام.

تكاملاً سلسًا مع أدوات إدارة العمل ونظام بنائي للتقنية التسويقية لديك.

*سيكون الحل جاهزًا للطرح العام في الربع الأول من عام 2025

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