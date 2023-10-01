استشارات التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية

لنواجه الأمر: التجارة معقدة. تعد منصات التجارة القوية والتجارب متعددة القنوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي محركات نمو في قلب استشارات الأعمال. توفر IBM لك خبرة استشارية متكاملة وشراكات عالمية المستوى في النظام البنائي، والتي تشمل الاستراتيجية الرقمية والتصميم والتنفيذ والتكامل والعمليات.
إننا نسخر قوة الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي، وعروض التحول الأفضل في فئتها والمسرعات المبتكرة مثل IBM iX Experience Orchestrator—إطار العمل مفتوح المصدر الذي أثبت جدارته والذي يسرع من جهود عملائنا في مجال التجارة القابلة للتكوين وجهود التحديث—لضمان تحقيق إيرادات مستمرة ومستدامة. والنتيجة هي تجارب عملاء قائمة على الرؤى والنتائج التي تبني الثقة وتوسع نطاق وصولك وملاءمته بشكل مربح.
للسنة الثانية على التوالي، حصلت شركة IBM Consulting على جائزة SAP Global SAP Customer Experience Partner Excellence Award لعام 2023 عن فئة الانتقال إلى السوق.
يمكنك تحسين رضا العملاء وزيادة الكفاءة التشغيلية وزيادة نمو الإيرادات. من خلال تحسين الأداء المستند إلى الذكاء الاصطناعي والأدوات الذكية، تساعدك IBM Consulting على تحويل عمليات متاجرهم من خلال الربط بين القنوات الفعلية والرقمية.
فتح آفاق نمو التجارة من خلال تحسين البنية التحتية للتجارة المؤسسية والاستفادة من الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. تنفيذ منصات التجارة الأساسية وتنظيمها وترقيتها إلى جانب التوسع لدعم نماذج الأعمال الجديدة.
ضاعف ارتباط علامتك التجارية من خلال تجارب تجارة مخصصة وجذابة مدعومة برؤى قابلة للتنفيذ.
يمكنك الحصول على وظيفة إدارة الطلبات التي تدعم كلا النموذجين التجاريين وعملية التجارة بين الشركات والمستهلكين و/أو بين الشركات وبعضها بالكامل بدءًا من تقديم الطلبات وحتى الاستيفاء. تساعدك IBM Consulting على زيادة معدل الاحتفاظ بالعملاء لأقصى درجة، بدءًا من تجربة المرحلة النهائية وحتى الامتثال لاتفاقية مستوى الخدمة.
تقديم تجربة منتجات استثنائية، وتعزيز رضا العملاء والولاء ونمو المبيعات. إننا نمكّنك من إدارة جميع أنواع المحتوى بكفاءة، مما يضمن توفير بيانات المنتج الدقيقة والجذابة عبر القنوات.
يمكنك تعزيز التفاعل من خلال خدمات استشارات التجارة الإلكترونية التي نقدمها والتي تهدف إلى زيادة الربحية من خلال حلول التجارة والتجارة الإلكترونية المستدامة.
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حان الوقت لتبسيط تجربة التسوق. اكتشف كيفية إحداث ثورة في البيع بالتجزئة والتجارة باستخدام الذكاء الاصطناعي في كل مكان.
شاهد كيفية تحقيق أقصى قدر من القيمة من العملاء والموظفين من خلال تقديم تجربة تجارية معززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
لقد أدى تحول تفضيلات المستهلكين والأسواق المزدحمة إلى تعقيد التجارة أكثر من أي وقت مضى. استكشف طرقًا لتبسيط العمليات واكتساب ميزة تنافسية.
يساعد IBM iX الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم على بناء الخبرات والمنتجات والخدمات التي تعيد تشكيل علاقاتها مع العملاء والموظفين.
تصور تجارب أكثر ذكاءً وتصميمها وتقديمها عبر مراحل دورة حياة العميل والتي تجذب ولاء العملاء وثقتهم.
تعمل IBM iX على تفعيل حلول تجربة العملاء من SAP لخلق تجارب عملاء قادرة على تحسين ولاء العملاء والاحتفاظ بهم.
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