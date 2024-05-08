خدمات SAP الاستشارية
يستفيد خبراء SAP الاستشاريون في IBM من التميُّز على مدى عقود في التسليم والمنهجيات المُثبت فعاليتها والمئات من أفضل ممارسات الصناعة المُعدة مسبقًا للمساعدة في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي إلى مستويات على قدر أعلى من الأداء والدقة.
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شخص يرتدي معدات السلامة ويفحص آلة
تسريع وتيرة الذكاء الاصطناعي بكل ثقة مع IBM و SAP معًا

تتعاون IBM وSAP لمساعدة المؤسسات على تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لزيادة الإنتاجية وعائد الاستثمار. يعتمد نهجنا المشترك في الذكاء الاصطناعي التوليدي على نظام بنائي مفتوح وعلى أساس من الثقة. وباعتبار IBM شركة التقنية الوحيدة التي تتمتع بخبرات استشارية هائلة في SAP، فإنها تتعاون مع SAP لإضافة قيمة للعميل طوال رحلته لاستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال: تحديد خرائط الرحلة بشكل مشترك، والابتكار المشترك للحلول، وتقديم رحلات التحول التي تدعم RISE.
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اكتشِف كيف يمكننا المساعدة في تسريع مشروع تحوُّل مؤسستك إلى SAP من خلال خبرتنا المتعمقة في الصناعة والعمليات إلى جانب الذكاء الصناعي.

IBM Granite LLM متاح الآن من خلال مركز الذكاء الاصطناعي التوليدي في SAP AI Core
المزايا أكثر من 18,000

مستشار SAP متميز ومعتمَد.¹

 %101

عائد استثمار في مشروع التحوّل المالي على برنامج SAP S/4HANA.²
تخطط IBM و SAP لتوسيع نطاق التعاون لمساعدة العملاء على أن يصبحوا من مؤسسات الجيل التالي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
القدرات تحوُّل المؤسسات باستخدام برنامج SAP S/4HANA

نحن شركة رائدة عالميًا في مجال التحوّل إلى SAP — بما في ذلك RISE with SAP — حيث نقدم ما يغير قواعد اللعبة من قدرات الذكاء الاصطناعي، ونشر تقنيات متعددة للسحابة الهجينة، وقدرات إدارة الكفاءات والتغيير.

 استكشِف برنامج SAP S/4HANA و RISE with SAP تحوُّل تجربة العملاء

عزِّز تجارب العملاء المخصّصة من خلال استراتيجيات وحلول تجمع التسويق والمبيعات والخدمات معًا في تجربة برمجيات SAP متعددة القنوات.

 استكشِف حلول SAP الخاصة بنا تحوُّل الموارد البشرية مع SAP SuccessFactors

يمكنك إنشاء حل استراتيجي لإدارة الموارد البشرية ونشره وإتاحته بسرعة لتحسين تجربة الموظفين وتحقيق الفعالية التشغيلية من خلال SAP SuccessFactors.

 اكتشِف خدمات SAP SuccessFactors تحوُّل المشتريات مع SAP Ariba

نحن نرافقك في رحلتك بدءًا من الاستشارة وحتى التنفيذ من أجل إعادة تصميم عمليات المشتريات الخاصة بمؤسستك رقميًا بهدف التحديث وتحقيق الكفاءة باستخدام أنظمة SAP.

 استكشِف خدمات SAP Ariba الخدمات المُدارة لمنصات وتطبيقات SAP

ألقِ مسؤولية إدارة وصيانة أحمال تشغيل SAP ودورات حياته على عاتق IBM حتى تتفرغ للتركيز على أعمالك الأساسية وتستفيد من القدرات الحديثة لتعزيز الابتكار والكفاءة والمرونة.

استكشِف الخدمات المُدارة من أجل SAP
™IBM Garage
ابتكِر الحلول وأنشئها وقِس أداءها وكرِّرها ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل الذي نقدمه لممارسات التفكير التصميمي والأسلوب الرشيق وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث مع أحد خبراء IBM Garage
حالات الاستخدام خبرة متعمقة

يمكنك تسريع نشر نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) السحابي من SAP وتبسيط العمليات وتعزيز الابتكار المتواصل باستخدام خدمة RISE with SAP، بفضل الحلول الشاملة المبنية على خبرات IBM في الابتكار والتحوّل.

 تعرف على المزيد وقت الوصول إلى السوق

استكشِف التقنية السحابية للصناعة الذكية من IBM في قطاع الصناعات التحويلية. تتعاون IBM مع SAP لتحسين عمليات سير العمل الذكية بهدف تحسين رؤى البيانات والقدرات التنبؤية والأتمتة.

 اقرأ صحيفة الحل التكلفة الإجمالية للملكية

خدمات IBM® SAP CleanCore هي مجموعة من الوحدات النمطية التي تساعدك على تقليل التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) في ممتلكات SAP الخاصة بمؤسستك من خلال خطة مصمَّمة بشكل فريد وخارطة طريق تدعم دراسة الجدوى لاستخدام برنامج SAP S/4HANA.

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دراسات حالة
شركة OMV

شركة النفط والغاز العالمية OMV تضاعف قدرتها الإنتاجية بنسبة 100٪ وتخلق القيمة بالابتكار والكفاءة.
شركة Iberdrola

شركة مرافق الكهرباء العالمية متعددة الجنسيات Iberdrola تُضيء سماء المستقبل باستخدام طاقة متجددة، الطاقة المستدامة.
شركة FGF Brands Inc.

في "شركة التقنية التي تصنع المخبوزات"، يقدمون رؤًى تهتم بالكفاءات لتكوين قوى عاملة جاهزة لتحديات المستقبل. القوى العاملة الجاهزة.

®Insight

تحسين قدرات نظام SAP "الجاهزة للاستخدام" لتقديم تحسينات قابلة للقياس في الاستدامة عبر كل الأقسام في مؤسستك استكشاف المزيد
الإلكترونيات والتصنيع ذو التقنية العالية

تتحد خبرتنا ووظائف برنامج SAP S/4HANA معًا لتحسين النتائج وتقليل وقت التنفيذ والمخاطر.
تخفيف مخاطر الجغرافيا السياسية

الخطوات الخمس التي ينبغي على المديرين التنفيذيين اتخاذها لتقييم استراتيجية تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وبناء نظام يعزّز الاستجابة والمرونة على مستوى الأعمال.
IBM ضمن تصنيف العشرة الأوائل في HFS

نحن من أفضل مقدمي الخدمات من حيث معايير التنفيذ والابتكار ومراعاة "صوت العميل" دراسة HFS لأفضل 10 خدمات SAP S/4HANA.
الجوائز
جوائز SAP الإقليمية لعام 2022:
  • أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: جائزة التميز لشركاء تجربة العملاء العالمية من SAP لعام 2022 — GTM Success
  • أمريكا الشمالية: جائزة SAP S/4HANA للتميز في العمليات الخاصة بمرافق الخدمات — شركة Veolia
  • منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان: امتياز شركاء SAP للإنفاق الذكي وشبكات الأعمال
تعرّف على خبرائنا ستاسي شورت

تتمتع ستاسي وهي نائبة الرئيس في IBM Consulting بخبرة تزيد عن 25 عامًا في SAP، وترأس "الشراكة العالمية مع SAP في الاستشارات" و"شراكة التطوّر مع SAP" في IBM.

 بيل بيوتروسكي

يرأس بيل، قائد SAP في IBM Consulting في الأمريكتين، جميع جوانب خدمات SAP من تقديم الحلول والتقدير والتسليم لعملائنا في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية.

 كريستي شوات

تُعد كريستي شريكًا في ممارسات التطبيقات المؤسسية في IBM Consulting، وهي تضع استراتيجيات التغيير الشامل مع العملاء وتؤدي دورًا رائدًا وتقوم بالتوجيه لضمان عمليات تنفيذ ناجحة تطبيقات.
حلول ذات صلة الخدمات الاستشارية لتشغيل SAP على IBM Cloud

تقدم IBM Cloud مجموعة واسعة من عناصر البنية التحتية المعتمدة من SAP والتي تتراوح من
المعادن، VMware، السحابة الخاصة الافتراضية (VPC) ومنتجات IBM Power Systems Virtual Server.

 استكشِف هذه الخدمات خدمات SAP الاستشارية على Microsoft Cloud (Azure)

لقد عقدت IBM و Microsoft و SAP شراكة استراتيجية لتقديم الدعم والخدمات
لتبسيط انتقالك إلى برنامج SAP S/4HANA.

 استكشِف هذه الخدمات خدمات SAP الاستشارية على AWS Cloud

تُعد IBM شريكًا استشاريًا رائدًا لخدمة AWS، وتعمل IBM على تبسيط عملية الانتقال إلى برنامج SAP S/4HANA دون
تعطيل عمليات الأعمال الحساسة.

 استكشِف هذه الخدمات SAP HANA على أنظمة IBM Power Systems

بالاستعانة بشركة IBM وSAP يمكنك تشغيل قاعدة بيانات داخل الذاكرة بكفاءة،
وقوة وسرعة أكبر وبتكلفة ملكية أقل مع تحليلات ذات صلة وقابلة للتنفيذ.

 اكتشِف SAP HANA على أنظمة IBM Power Systems الخدمات والتقنيات الأمنية لشركة SAP

استفِد من البيانات الشاملة وحلول الأمن الإلكتروني التي تركِّز على الهوية لبرنامج SAP لديك.

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