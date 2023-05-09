حلول تجارب العملاء في SAP

Wadih Bargach بصفته شريكًا ورائدًا عالميًا في استراتيجية الدخول إلى السوق لـ SAP CX مع IBM iX، يتمتع Wadih بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في تنفيذ أكثر من 20 تحولًا رقميًا عالميًا ورحلات للتجارة الإلكترونية، بما في ذلك اثنين من أكبر مشاريع التنفيذ في العالم في مجالي الأعمال من الشركات إلى العملاء (B2C) ومن الشركات إلى الشركات (B2B).

Erik Mueller وبصفته مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا في تسليم حلول SAP CX وBRIM لدى IBM Consulting، يركز Erik على تحقيق النتائج وتقديم القيمة للعملاء، ويمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة الناجحة في تكامل أنظمة SAP وتقديم الخدمات للعملاء.

Rich Berkman بصفته قائدًا عالميًا في مجال التجارة الرقمية لدى IBM Consulting، يتولى Rich وفريقه مسؤولية تقديم المشورة، وتطوير الحلول، وتحقيق أهداف العملاء من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا الإستراتيجيين.