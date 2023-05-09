حلول تجارب العملاء في SAP

تتمتع الشركات التي تستفيد من الإمكانات الإستراتيجية لتجربة العملاء الرقمية بتحكم أكبر في وعد علامتها التجارية، ورؤية أوضح للأداء، وفرص أقوى لدفع عجلة النمو. تُعد IBM Consulting مزودًا رائدًا لخدمات SAP الاستشارية، حيث توفر خدمات استشارية متكاملة تشمل الاستشارات والتنفيذ لمحفظة حلول SAP الكاملة، إلى جانب الخدمات التقنية والمدارة في SAP. بصفتنا شريكًا بلاتينيًا في SAP CX منذ عام 2017، فإننا نصمم حلولًا قائمة على التجربة وننشرها ضمن مجموعة منتجات SAP CX (المعروفة سابقًا باسم SAP C/4HANA) لخدمة بعض أكثر الشركات تعقيدًا في العالم، مما يتيح إنشاء بيئات منسقة بعناية توفر تدفقات إيرادات جديدة وتجارب عملاء مؤثرة.
للسنة الثانية على التوالي، حصلت شركة IBM Consulting على جائزة SAP Global SAP Customer Experience Partner Excellence Award لعام 2023 عن فئة الانتقال إلى السوق.
تفعيل تجارب سلسة لاشتراك العملاء الجدد وإدارة دورة حياتهم من خلال باقات عقود مرنة، ومنتجات وخدمات متكاملة، واشتراكات، وإضافات اختيارية، عبر هذا المسرّع المشترك بين SAP وIBM.
تزويد تجار التجزئة بمُسرّع استدامة من خلال SAP CX، الذي يستفيد من رؤى العملاء لتقديم تخصيص قائم على الاستدامة، والتحقق من موثوقية مصادر الاستدامة، وتقديم توصيات بحث مبنية على معايير الاستدامة.
تعزيز نهج سلس للأتمتة والتجربة الرقمية يسهم في تنشيط تدفقات إيرادات جديدة، وزيادة متوسط القيمة الدائمة للعملاء، وتوفير تجربة علامة تجارية متميزة، بدءًا من البحث وحتى الشراء والملكية.
مكّن فرق المبيعات من التكيف مع احتياجات السوق المتغيرة وتوجيه العملاء خلال رحلتهم - من المبيعات إلى الخدمة - لضمان الوفاء بوعد علامتك التجارية وتعزيز ولاء العملاء.
مساعدة الشركات على تقديم اتصالات متسقة مع علامتها التجارية عبر نقاط اتصال متعددة للعملاء والموظفين، مع إنشاء تجارب ذكية تعزز نتائج الأعمال.
تحفيز الإبداع لدى العملاء لمساعدتهم على تقديم تجارب أكثر صلة وموثوقية وتخصيصًا، من خلال دمج بيانات العملاء المتصلة وغير المتصلة عبر منصة بيانات العملاء من SAP.
نحن نتصدر قائمة شهادات شركاء SAP CX، حيث إننا ندير عمليات التكامل المعقدة عبر محفظة SAP CX التي تضم المبيعات والخدمات والتسويق والتجارة وسحابات بيانات العملاء.
باعتبارنا شريكًا طويل الأمد لـ SAP وشريكًا بلاتينيًا لـ SAP CX، يساعد مستشارونا المدربون تدريبًا عاليًا العملاء على إنشاء تجارب مخصصة قائمة على البيانات بسرعة وعلى نطاق واسع.
تمتلك IBM عددًا من الأصول الخاصة والأصول المتخصصة في الصناعة، بما في ذلك IBM iX Experience Orchestrator، الذي يسرّع تصميم التجربة ونشرها على منصات SAP CX.
يَعِد الذكاء الاصطناعي التوليدي بإحداث قفزة نوعية في توقعات المستخدمين لديك - ومنحك الأدوات لتحقيق هذه التطلعات الجديدة
يتطلب تقديم رحلة تجارية سلسة القدرة على الاستفادة من البيانات عبر المؤسسة لتنسيق تجارب العملاء بفعالية وديناميكية.
بصفته شريكًا ورائدًا عالميًا في استراتيجية الدخول إلى السوق لـ SAP CX مع IBM iX، يتمتع Wadih بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في تنفيذ أكثر من 20 تحولًا رقميًا عالميًا ورحلات للتجارة الإلكترونية، بما في ذلك اثنين من أكبر مشاريع التنفيذ في العالم في مجالي الأعمال من الشركات إلى العملاء (B2C) ومن الشركات إلى الشركات (B2B).
وبصفته مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا في تسليم حلول SAP CX وBRIM لدى IBM Consulting، يركز Erik على تحقيق النتائج وتقديم القيمة للعملاء، ويمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة الناجحة في تكامل أنظمة SAP وتقديم الخدمات للعملاء.
بصفته قائدًا عالميًا في مجال التجارة الرقمية لدى IBM Consulting، يتولى Rich وفريقه مسؤولية تقديم المشورة، وتطوير الحلول، وتحقيق أهداف العملاء من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا الإستراتيجيين.
بصفتها قائدة في مجال إستراتيجية التجارة العالمية والعروض لدى IBM Consulting، تستفيد Shantha من خبرتها في الأعمال والإدارة لتحديد فرص تحويل الابتكار الرقمي إلى نمو إستراتيجي وتميز تشغيلي وتحقيقها بنجاح.
يساعد IBM iX الشركات الأكثر تأثيرًا في العالم على بناء الخبرات والمنتجات والخدمات التي تعيد تشكيل علاقاتها مع العملاء والموظفين.
تقدم IBM iX خدمات التحول في التجارة، والتي تشمل الاستشارات، والتصميم، والتنفيذ، والتنسيق، والاستشارات التشغيلية، لضمان إطلاق تجارب شراء سلسة ومتعددة القنوات وإدارتها بفعالية.
تقدم IBM استشارات شاملة لتنفيذ SAP S/4HANA من أجل تحويل أنظمة الأعمال ذات المهام الحساسة.
تقدم IBM الجيل القادم من خدمات SAP الاستشارية لتحديد وتنفيذ التحول الرقمي في SAP، بدعم من دراسة جدوى تساهم في انتقالك إلى مؤسسة ذكية.
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