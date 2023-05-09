حلول تجارب العملاء في SAP
تُفعّل IBM Consulting حلول تجربة العملاء على مستوى المؤسسات لدى SAP باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي لإنشاء تجارب عملاء على طراز عالمي تعزز ولاء العملاء ونمو الأعمال
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امرأة تستخدم هاتفًا ذكيًا أثناء جلوسها في متجر أحذية.
لمحة عامة

تتمتع الشركات التي تستفيد من الإمكانات الإستراتيجية لتجربة العملاء الرقمية بتحكم أكبر في وعد علامتها التجارية، ورؤية أوضح للأداء، وفرص أقوى لدفع عجلة النمو. تُعد IBM Consulting مزودًا رائدًا لخدمات SAP الاستشارية، حيث توفر خدمات استشارية متكاملة تشمل الاستشارات والتنفيذ لمحفظة حلول SAP الكاملة، إلى جانب الخدمات التقنية والمدارة في SAP. بصفتنا شريكًا بلاتينيًا في SAP CX منذ عام 2017، فإننا نصمم حلولًا قائمة على التجربة وننشرها ضمن مجموعة منتجات SAP CX (المعروفة سابقًا باسم SAP C/4HANA) لخدمة بعض أكثر الشركات تعقيدًا في العالم، مما يتيح إنشاء بيئات منسقة بعناية توفر تدفقات إيرادات جديدة وتجارب عملاء مؤثرة.

 
SAP CX تكرّم IBM بمنحها جائزة الشريك المتميز

للسنة الثانية على التوالي، حصلت شركة IBM Consulting على جائزة SAP Global SAP Customer Experience Partner Excellence Award لعام 2023 عن فئة الانتقال إلى السوق.

القدرات SAP Telco & Utilities Accelerator

تفعيل تجارب سلسة لاشتراك العملاء الجدد وإدارة دورة حياتهم من خلال باقات عقود مرنة، ومنتجات وخدمات متكاملة، واشتراكات، وإضافات اختيارية، عبر هذا المسرّع المشترك بين SAP وIBM.

 تجربة عملاء IBM المستدامة لمتاجر البيع بالتجزئة لدى SAP

تزويد تجار التجزئة بمُسرّع استدامة من خلال SAP CX، الذي يستفيد من رؤى العملاء لتقديم تخصيص قائم على الاستدامة، والتحقق من موثوقية مصادر الاستدامة، وتقديم توصيات بحث مبنية على معايير الاستدامة.

 حلول البيع بالتجزئة في مجال السيارات مع SAP CX

تعزيز نهج سلس للأتمتة والتجربة الرقمية يسهم في تنشيط تدفقات إيرادات جديدة، وزيادة متوسط القيمة الدائمة للعملاء، وتوفير تجربة علامة تجارية متميزة، بدءًا من البحث وحتى الشراء والملكية.

 الجيل التالي من المبيعات والخدمة مع SAP CX

مكّن فرق المبيعات من التكيف مع احتياجات السوق المتغيرة وتوجيه العملاء خلال رحلتهم - من المبيعات إلى الخدمة - لضمان الوفاء بوعد علامتك التجارية وتعزيز ولاء العملاء.

 حل تجربة العملاء والموظفين متعدد القنوات

مساعدة الشركات على تقديم اتصالات متسقة مع علامتها التجارية عبر نقاط اتصال متعددة للعملاء والموظفين، مع إنشاء تجارب ذكية تعزز نتائج الأعمال.

 تفعيل منصة بيانات العملاء (CDP)

تحفيز الإبداع لدى العملاء لمساعدتهم على تقديم تجارب أكثر صلة وموثوقية وتخصيصًا، من خلال دمج بيانات العملاء المتصلة وغير المتصلة عبر منصة بيانات العملاء من SAP.
شارك في الإنشاء مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
الفوائد
استشارات SAP CX من البداية إلى النهاية

نحن نتصدر قائمة شهادات شركاء SAP CX، حيث إننا ندير عمليات التكامل المعقدة عبر محفظة SAP CX التي تضم المبيعات والخدمات والتسويق والتجارة وسحابات بيانات العملاء.
شراكة إستراتيجية تمتد لنحو 50 عامًا.

باعتبارنا شريكًا طويل الأمد لـ SAP وشريكًا بلاتينيًا لـ SAP CX، يساعد مستشارونا المدربون تدريبًا عاليًا العملاء على إنشاء تجارب مخصصة قائمة على البيانات بسرعة وعلى نطاق واسع.

تمتلك IBM عددًا من الأصول الخاصة والأصول المتخصصة في الصناعة، بما في ذلك IBM iX Experience Orchestrator، الذي يسرّع تصميم التجربة ونشرها على منصات SAP CX.

الرؤى

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استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين تجارب العملاء والموظفين

يَعِد الذكاء الاصطناعي التوليدي بإحداث قفزة نوعية في توقعات المستخدمين لديك - ومنحك الأدوات لتحقيق هذه التطلعات الجديدة
التجارة الذكية هي مستقبل الأعمال

يتطلب تقديم رحلة تجارية سلسة القدرة على الاستفادة من البيانات عبر المؤسسة لتنسيق تجارب العملاء بفعالية وديناميكية.
تعرّف على خبرائنا Wadih Bargach

بصفته شريكًا ورائدًا عالميًا في استراتيجية الدخول إلى السوق لـ SAP CX مع IBM iX، يتمتع Wadih بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في تنفيذ أكثر من 20 تحولًا رقميًا عالميًا ورحلات للتجارة الإلكترونية، بما في ذلك اثنين من أكبر مشاريع التنفيذ في العالم في مجالي الأعمال من الشركات إلى العملاء (B2C) ومن الشركات إلى الشركات (B2B).

 Erik Mueller

وبصفته مسؤولًا تنفيذيًا كبيرًا في تسليم حلول SAP CX وBRIM لدى IBM Consulting، يركز Erik على تحقيق النتائج وتقديم القيمة للعملاء، ويمتلك أكثر من 20 عامًا من الخبرة الناجحة في تكامل أنظمة SAP وتقديم الخدمات للعملاء.

 Rich Berkman

بصفته قائدًا عالميًا في مجال التجارة الرقمية لدى IBM Consulting، يتولى Rich وفريقه مسؤولية تقديم المشورة، وتطوير الحلول، وتحقيق أهداف العملاء من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا الإستراتيجيين.

 Shantha Farris

بصفتها قائدة في مجال إستراتيجية التجارة العالمية والعروض لدى IBM Consulting، تستفيد Shantha من خبرتها في الأعمال والإدارة لتحديد فرص تحويل الابتكار الرقمي إلى نمو إستراتيجي وتميز تشغيلي وتحقيقها بنجاح.

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