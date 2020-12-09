خدمات SAP S / 4HANA
تساعد الاستشارات الشاملة على تنفيذ برنامج SAP S/4HANA لتحويل عمليات الأعمال والأنظمة ذات المهام الحساسة.
اقرأ المعلومات الواردة في تقرير SAP مشاهدة فيديو Evoqua
ميكانيكي طائرات يفحص المحرك النفاث للطائرة

يساعد خادم RISE with SAP on IBM Power Virtual Server على تسريع عملية التحول مع SAP S/4HANA
اقرأ البيان الصحفي
لمحة عامة

يضم فريق IBM أكثر من 19,000 مستشار عالمي مدرَّب على SAP S/4HANA، مما يؤهلنا لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من حلول الأعمال وتكنولوجيا المعلومات من خلال إعداد أفضل الممارسات وفرق تخطيط موارد المؤسسات (ERP) المخصصة لدى SAP. قلّل المخاطر مع تحقيق تحول إلى مؤسسة ذكية وتسريع الوصول إلى القيمة.
أداة IBM SAP S / 4HANA - أداة تقييم تأثير HANA
تخطط IBM و SAP لتوسيع نطاق تعاونهما لمساعدة العملاء على أن يصبحوا من مؤسسات الجيل التالي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
الفوائد
الاكتشاف السريع مع IBM

يمكنك إعداد خارطة الطريق الخاصة بك والاتفاق على خطة تحول إستراتيجية.
تنفيذ الترحيل بسرعة وكفاءة

ويمكنك كذلك تسريع الترقيات وتوسيع خيارات النشر وإزالة التكرار وتقليل بصمة بياناتك.
تحديد التأثير - تخفيف مخاطر الترحيل

تعرّف على مدى مساعدة أداة تقييم IBM SAP S/4HANA على الحد من المخاطر.
القدرات خدمات التحول الرقمي في SAP

تواصل مع أحد مستشاري SAP S/4HANA لدينا لمعرفة كيف يمكن لـ SAP 4HANAتحسين تجربة المستخدم وتحويل طريقة إنجاز أعمالك.
IBM Garage™
تعاون مع IBM Garage ابتكر الحلول، وطوّرها، وقِس نتائجها، وحسّنها، ووسّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عمل شامل يجمع بين التفكير التصميمي، والمرونة، وممارسات عمليات التطوير. حقق سرعة الوصول إلى القيمة واعتمد التقنيات المتقدمة من خلال شراكة تجمع بين فريقك وخبراء IBM في نماذج الأعمال الرئيسية، وتحويلات الأنظمة، وتصميمات النواة الرقمية، وتكنولوجيا الجيل التالي. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
دراسات حالة
Galp Energia

توحد Galp عملياتها لتحقيق نجاح مستدام عبر بناء منصة متكاملة للابتكار في قطاع الطاقة بالتعاون مع IBM، وSAP S/4HANA، والسحابة الهجينة.
الخطوط الجوية اليابانية

من خلال استبدال العمليات الورقية اليدوية بمهام سير عمل آلية في نظام SAP® S/4HANA®، سعت Japan Airlines إلى الحصول على رؤى أعمق حول أدائها المالي لمساعدتها على التنقل بفعالية في بيئة تجارية مليئة بالتحديات.
شركة Mitsubishi Motors Philippines Corporation

استعانت MMPC بشركة IBM Consulting™ لتنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي، مما ساعدها على إرساء أسس عمليات أكثر كفاءة وقابلة للتكيف مع المستقبل. في المرحلة الأولى، تعاونت MMPC مع IBM لتبسيط وظائف أعمالها الأساسية من خلال سير عمل رقمي يعتمد على SAP S/4HANA.
الموارد

يدير نظام SAP ERP أكثر من 500,000 تبرع يوميًا، مما يساهم في جمع مئات الملايين من الدولارات للأعمال الخيرية.
صندوق العطاء من PayPal

يستخدم صندوق PayPal Giving Fund تقنية PayPal لجمع التبرعات لصالح الجمعيات الخيرية دون فرض رسوم على المتبرعين أو الجهات المستفيدة.
معارف حول SAP

اقرأ رؤى IBM حول كيفية تأثر نظام SAP ونظامه البنائي بأزمة كوفيد -19.

RISE with SAP

توفر IBM خدمات تحول الأعمال باستخدام RISE with SAP في الأساس.
حلول ذات صلة SAP على IBM Cloud

تتميز منصة IBM Cloud® بالمرونة ومستويات أمان عالية، كما توفر قدرات أداء قوية لنشر SAP S/4HANA.

 تعرف على المزيد IBM Centers for SAP Solutions

تتعاون IBM Centres for SAP Solutions مع مستخدمي SAP لتوفير حلول مخصصة تعتمد على أحدث المنهجيات والتقنيات.

 تعرف على المزيد IBM Rise مع SAP

RISE with SAP من خلال حلول شاملة تستفيد من خبرة IBM في الابتكار والتحول.

 تعرف على المزيد خدمات SAP المُدارة

تسريع عملية اعتماد السحابة على نظام S/4HANA لكي تحسن مرونتك وتسرع وقت وصولك إلى السوق.

 تعرف على المزيد خدمات سلسلة التوريد

الاستفادة من الإستراتيجية المرنة وسير العمل الذكي لبناء مرونة سلسلة التوريد.

 تعرف على المزيد
الخطوات التالية
اشترِك في رسائلنا الإخبارية

يمكنك تلقّي رسائل Think الإخبارية التي تقدم رؤى مدروسة بشأن التوجهات الناشئة.

 اختر الموضوعات تحدّث مع أحد المستشارين بخصوص مشروع التحوّل إلى SAP

اكتشِف كيف يمكننا المساعدة بما نملك من خبرة متعمقة في الصناعة والعمليات بالإضافة إلى قدرات الذكاء الاصطناعي ونشر تقنيات متعددة للسحابة الهجينة وقدرات إدارة التغيير والكفاءات.

 استكشف الفرص الوظيفية

انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.

 سجل الآن تعرف على المزيد عن تعاون IBM وSAP تعرف على المزيد