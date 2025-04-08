شركة CAC Engineering GmbH متخصصة في مجال الخدمات الهندسية الشاملة لبناء المصانع. من خلال اعتماد أحدث الأساليب والأدوات المتطورة، تهدف شركة CAC إلى دفع الابتكار وتعزيز الكفاءة وخفض النفقات وتحقيق قدر أكبر من القدرة على التكيف.
قررت الشركة توحيد إجراءاتها وتحسينها باستخدام نظام SAP S/4HANA، لكن مزود الخدمة المحلي كان يفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لتشغيل النظام ولم تستطع السحابة العامة تلبية عملياتها المعقدة. احتاجت CAC إلى نهج مخصص للتغلب على هذه التحديات وتجنب مخاطر التأخير والخسائر المحتملة. وسعيًا منها إلى التحسين المستمر، أطلقت شركة CAC4Future برنامجها CAC4Future وبحثت عن متعاون لتطوير عملياتها من خلال الرقمنة.
قدمت شركة IBM حلاً شاملاً يجمع بين الخدمات الاستشارية وترخيص البرامج. ساعدت IBM Consulting شركة CAC في دمج أنظمة المنصات المختلفة في بيئة SAP S/4HANA واحدة، وتوحيد الإجراءات وأتمتة المهام لتحقيق المزيد من الكفاءة والوظائف. نجحت شركة CAC في ترحيل أعباء عمل نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) إلى السحابة وأتاحت الوصول إلى برمجيات SAP من خلال الأجهزة المحمولة. تضمن مشروع CAC تحسين إجراءات الشراء والتسليم ونقل مهام نظام تخطيط موارد المؤسسات إلى السحابة، باستخدام عرض BREAKTHROUGH مع IBM لـ RISE with SAP. ساعدت IBM Consulting في مبادرة تعزيز الابتكار والتعاون وخفض التكاليف والرقمنة في شركة CAC.
نجحت CAC في نقل أعباء العمل إلى السحابة وتحسين عمليات الشراء والتسليم. وقد أتاح الوصول المباشر إلى إجراءات استلام البضائع إمكانية تعزيز التعاون مع العملاء والموردين. كما أدى المشروع إلى تسريع إجراءات CAC وتبسيط سير العمل وعملياته المؤتمتة لتعزيز المرونة وتسهيل الوصول عبر الأجهزة المحمولة إلى برنامج SAP.
عززت CAC الإنتاجية والقدرة على التكيف مع تحسين قدرتها على الابتكار والتوسع. قدمت شركة IBM نقطة اتصال واحدة لإدارة التراخيص والتكنولوجيا والتطبيقات، ما سهل عملية التكامل. كما أدت خبرة IBM في حلول SAP إلى زيادة الكفاءة وتوفير التكاليف.
CAC Engineering GmbH هي شركة هندسة مصانع رائدة دوليًا في مجال هندسة العمليات والهندسة الكيميائية. بداية من حلول الكلور القلوي والطاقة وحتى X والهيدروكربونات والكيماويات، توفر CAC مجموعة كاملة من الخدمات الهندسية وبناء المصانع. مع 350 موظفًا، 300 منهم في المقر الرئيسي في كيمنتس، قامت CAC ببناء أكثر من 500 مصنع صناعي في جميع أنحاء العالم على مدار 60 عامًا.
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