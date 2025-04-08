شركة CAC Engineering GmbH متخصصة في مجال الخدمات الهندسية الشاملة لبناء المصانع. من خلال اعتماد أحدث الأساليب والأدوات المتطورة، تهدف شركة CAC إلى دفع الابتكار وتعزيز الكفاءة وخفض النفقات وتحقيق قدر أكبر من القدرة على التكيف.



قررت الشركة توحيد إجراءاتها وتحسينها باستخدام نظام SAP S/4HANA، لكن مزود الخدمة المحلي كان يفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لتشغيل النظام ولم تستطع السحابة العامة تلبية عملياتها المعقدة. احتاجت CAC إلى نهج مخصص للتغلب على هذه التحديات وتجنب مخاطر التأخير والخسائر المحتملة. وسعيًا منها إلى التحسين المستمر، أطلقت شركة CAC4Future برنامجها CAC4Future وبحثت عن متعاون لتطوير عملياتها من خلال الرقمنة.