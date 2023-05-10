تُسهم الخدمات المُدارة لتطبيقات SAP في تعزيز المرونة وتحسين استخدام الموارد من خلال دعم الوظائف التشغيلية الأساسية وتحسينها. تزداد قابلية التنبؤ في مجالات مثل إعداد تقارير الأمان والامتثال وإدارة التطبيقات وتقديم الخدمات لقطاعات الأعمال من حيث التكلفة والموارد وحمل التشغيل.
من خلال هذه التحسينات في مستوى الرؤية، يمكن للمؤسسات أن تختار بشكل استباقي اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) المناسبة وتؤسس حماية وحلولاً استباقية للتهديدات وتسرع عمليات الأعمال وتصمم خدمات السحابة.
تحسين مرونتك ووقت وصولك إلى السوق من خلال نقل تطبيق SAP لديك إلى السحابة المُدارة.
اختر اتفاقية مستوى الخدمة التي تحتاجها، والتي تمتد من الجهاز الظاهري إلى نظام التشغيل ووصولاً إلى مستوى التطبيق.
تساعد الحماية الاستباقية والحل السريع للتهديدات على التخفيف من الأضرار المحتملة وفترة التعافي غير المرغوب فيها.
يمكنك تحقيق مرونة جديدة في الأعمال بالإضافة إلى ميزات كثيرة أخرى من خلال مشاركة IBM في عملية نقل تطبيقات SAP الخاصة بك وإدارتها على Microsoft Azure.
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يساعد Joseph العملاء على إدارة نمط حياة تطبيقاتهم بالكامل مع تحقيق القيمة من عمليات التنفيذ والتطور ما بعد التنفيذ، بصفته شريكًا إداريًا عالميًا لخدمات تطبيقات السحابة المؤسسية.
قاد Devraj العديد من مشاريع التحول الكبيرة، حيث قاد خطة لنمو الأعمال من خلال الابتكار والكفاءات الرقمية، بصفته المدير التقني لخدمات إدارة SAP ومهندس SAP S/4HANA وقائد مختبر حلول SAP.
يمكّن Dharma خدمات الإدارة التقنية على سحابة IBM وغيرها من السحابات العملاقة -بصفته كبير المهندسين المعماريين لـ RISE with SAP- وذلك لدعم العملاء خلال رحلتهم إلى السحابة الهجينة من خلال الأتمتة والبيانات وسير العمل الذكي المدفوع بالذكاء الاصطناعي.
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