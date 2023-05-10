تُسهم الخدمات المُدارة لتطبيقات SAP في تعزيز المرونة وتحسين استخدام الموارد من خلال دعم الوظائف التشغيلية الأساسية وتحسينها. تزداد قابلية التنبؤ في مجالات مثل إعداد تقارير الأمان والامتثال وإدارة التطبيقات وتقديم الخدمات لقطاعات الأعمال من حيث التكلفة والموارد وحمل التشغيل.

من خلال هذه التحسينات في مستوى الرؤية، يمكن للمؤسسات أن تختار بشكل استباقي اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) المناسبة وتؤسس حماية وحلولاً استباقية للتهديدات وتسرع عمليات الأعمال وتصمم خدمات السحابة.