حلول SAP Ariba
إعادة ابتكار نهج المشتريات لدفع عجلة الابتكار وتعزيز قيمة الأعمال، مع الاستفادة من إدارة الإنفاق، والتوريد الإستراتيجي، وإمكانات توفير التكاليف.
تعرف على خدمات المشتريات
مهندس يستخدم جهازًا لوحيًا وتحكمًا رقميًا بالحاسوب للحام هيكل صلب في أحد المصانع
حوِّل عمليات الشراء الخاصة بك رقميًا

نحن شركاؤك في التحول الرقمي وسنساعدك على إعادة تعريف عمليات الشراء واتخاذ القرارات وإدارة العقود، بدءًا من الاستشارات ووصولاً إلى تنفيذ حلول SAP Ariba وIBM Watson®.

تساعد IBM العملاء على تعزيز كفاءتهم في المشتريات من خلال المنصة القوية لـ SAP Ariba وحلولها المبتكرة في الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، وأتمتة العمليات الآلية (RPA). تعرف على كيفية تنفيذ حلول SAP Ariba بسرعة وبتكلفة فعالة باستخدام مسرّع IMPACT for SAP Ariba، وزيادة الإمكانات من خلال منصة المشتريات المعرفية.

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الفوائد
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تحسين عملية الشراء من التوريد إلى الدفع

تم دمج حلول المشتريات لدينا مع IBM Watson، بما في ذلك أتمتة العمليات الآلية لأنشطة الشراء من التوريد إلى الدفع، لمعالجة طلبات الشراء، وإرسال الفواتير، واستلام المدفوعات.

 العمل بشكل أكثر ذكاءً مع الشراء من التوريد إلى الدفع
إدارة الموردين

توفر شبكة SAP Ariba نقطة تكامل واحدة لآلاف الموردين، مما يعزز كفاءة إدارة الموردين وفعاليتها.

 اقرأ عن إدارة الموردين
المشتريات الذكية

تتضمن الخبرة العميقة في مجال المشتريات من IBM Services® ذكاءً واسعًا من حيث الفئات وتحديد المصادر في مختلف الصناعات.

 اقرأ المستندات الفنية

القدرات

إستراتيجيات واستشارات SAP Ariba تخصص IBM خطتك المعرفية بناءً على الاستشارات، والتحليلات، والرؤى، والخدمات، مما يساعدك على خفض التكاليف وتسريع تحقيق القيمة. تقييم الجاهزية للمشتريات يساعدك تقييم جاهزية المشتريات الإدراكي من IBM في وضع خارطة طريق مخصصة وحالة عمل للاستفادة المثلى من حلول SAP Ariba المدعومة من Watson. التكامل مع IBM Watson يوفر التكامل الذي يقدمه IBM Watson تشمل تحسين فعاليات التوريد، وخفض الإنفاق العشوائي، وتبسيط عمليات التعاقد وإدارة الأعمال، وتحسين عمليات المشتريات لتصبح أكثر حداثة وكفاءة.
IBM Garage™
تعاون مع IBM Garage ابتكر الحلول، وطوّرها، وقِس نتائجها، وحسّنها، ووسّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عمل شامل يجمع بين التفكير التصميمي، والمرونة، وممارسات عمليات التطوير. حقق سرعة الوصول إلى القيمة واعتمد التقنيات المتقدمة في الأعمال من خلال شراكة تجمع بين فريقك وخبراء IBM المتخصصين في الأعمال والتصميم والتكنولوجيا. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
دراسة حالة
شركة ABB تحدث نظام المشتريات لديها بمساعدة IBM وSAP® Ariba® Solutions يوفر برنامج SmartBuy الجديد لدى شركة التكنولوجيا العالمية للموظفين تجربة خدمة ذاتية محسّنة لشراء المواد والخدمات غير المباشرة، مع توجيه المستخدمين إلى الموردين والعمليات والسياسات المفضلة. اقرأ الخبر كاملاً
الموارد اغتنام فرصة الشراء مع الذكاء الاصطناعي

اكتشف المزيد حول عروض الشراء المعرفية من الجيل التالي التي تقدمها IBM، والتي تشمل الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، وكيف يمكن لهذه التقنيات تحويل عمليات الشراء لديك.

 أعلنت IBM وSAP عن عروض جديدة لمساعدة الشركات في التوجه نحو مفهوم المؤسسة الذكية

تهدف مبادرة شراكة التطور (The Evolution Partnership) إلى تقديم حلول صناعية ذكية جديدة لدعم العمليات المتكاملة التي تساعد الشركات على تسريع تحديث الأنظمة ومهام سير العمل.

 الحدود الجديدة: تسريع استجابة الصناعات لتحديات سلسلة التوريد من خلال تقنيات استشعار الطلب.

تساعد تقنية استشعار الطلبات الشركات على فهم الاضطرابات والمخاطر الاقتصادية، مما يتيح التنبؤ بالطلب ومعالجة مشكلات سلسلة التوريد المحددة. توفر هذه التقنية للعملاء رؤى في الوقت الفعلي حول سلوك الشراء.
حلول ذات صلة استشارات المشتريات والخدمات المدارة

أعد ابتكار عمليات الشراء من التوريد إلى الدفع من خلال الاستفادة من البيانات والتقنيات الناشئة لتعزيز إمكانات الفرق.

 تعرف على المزيد IBM Watson

Watson هو الذكاء الاصطناعي المصمم لدعم الأعمال. تم تصميم مجموعة حلول IBM التي تضم التطبيقات الجاهزة والأدوات وأوقات التشغيل لتقليل التكاليف والتغلب على العقبات المرتبطة بتبني الذكاء الاصطناعي، مع تحقيق أقصى استفادة وضمان الاستخدام المسؤول له.

 تعرف على المزيد خدمات حلول SAP

يساعد التعاون الاستراتيجي بين خبراء IBM وSAP المؤسسات من جميع الأحجام وفي مختلف القطاعات على وضع خطط مخصصة تساهم في خفض التكاليف، وتعزيز المرونة، وتحسين النتائج.

 تعرف على المزيد خدمات SAP S/4HANA

تساعد الاستشارات الشاملة على تنفيذ SAP S/4HANA لتحويل أنظمة الأعمال ذات المهام الحساسة.

 تعرف على المزيد حلول سلسلة التوريد

اتخذ الإجراء الملائم بسرعة وبثقة للتخفيف من الاضطرابات وبناء حلول مرنة لسلسلة التوريد.

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