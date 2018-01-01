لقد أصبحت بيئة المبيعات معقدة بشكل متزايد، ما يتطلب من الشركات سد الفجوة بين كيفية شراء المشترين وبيع البائعين. تتصدى IBM لهذه التحديات من خلال تقديم خدمات استشارات المبيعات التي توفر عمليات شراء موثوقة وملائمة وسلسة مصممة خصيصًا للمستهلكين وشركات الأعمال على حد سواء.
من خلال استخدام منهجيات التحسين المثبتة والأدوات المبتكرة، تساعد IBM مجموعة المبيعات على تحسين إستراتيجيات المبيعات الخاصة بها وتحسين عمليات المبيعات وتعزيز علاقات العملاء لزيادة نمو الإيرادات وتلبية احتياجات العملاء المتطورة.
تعمل حلول تحويل المبيعات من IBM على تمكين فرق المبيعات وقادة المبيعات من خلال الرؤى المستندة إلى البيانات وتكامل إدارة علاقات العملاء (CRM) والإستراتيجيات القابلة للتنفيذ لتحسين أداء المبيعات. تصمم IBM حلولاً لمساعدة الشركات على تحقيق نمو مبيعات مستدام، بدءًا من تبسيط جهود البحث عن العملاء المحتملين ووصولاً إلى تحسين جذب العملاء المحتملين والقيام بممارسات المتابعة.
سواءً كانت الشركات تركز على تحسين إستراتيجيات الوصول إلى السوق أو تحسين نماذج التسعير أو معالجة المقاييس الرئيسية، فإن شركة IBM توفر الخبرة اللازمة لتحويل نهج المبيعات الخاص بها وتقديم نتائج قابلة للقياس.
سعت IBM إلى الريادة في تطوير عملية مبيعات رقمية مبسطة تهدف إلى دمج تجارب خدمة العملاء والمبيعات والشركاء والموظفين ضمن منصة موحدة.
أعادت شركة Audi UK ابتكار نقاط اتصالها الرقمية، ما أدى إلى تعزيز ولاء العملاء وإتاحة تجربة رقمية عالية الأداء.
أنشأت IBM iX حلاً مباشرًا للمستهلكين لـ TAG Heuer، ما فتح قنوات إيرادات جديدة وحسّن إستراتيجيات توليد العملاء المحتملين.
إدمج الذكاء الاصطناعي في عمليات المبيعات لتحسين سير العمل وتمكين مندوبي المبيعات من الابتكار.
اكتشف أولويات الاستفادة من Salesforce لتحسين قدرات إدارة علاقات العملاء ودعم النمو القابل للقياس في إدارة المبيعات.
يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تمكين فرق العمل من الابتكار وحل المشكلات وتحسين تقنيات المبيعات الخاصة بهم لتلبية المتطلبات المستقبلية.
تساعد IBM الشركات على استخلاص رؤى من البيانات لتحسين التخطيط الإستراتيجي واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً.
اجعل العمليات أكثر كفاءة ومكِّن فرق المبيعات بأدوات لتعزيز الإنتاجية والتعاون.
تساعد IBM المؤسسات على تبسيط الخدمات الميدانية ومراكز الاتصال لتحسين علاقات العملاء ورضاهم.
تمكن IBM الشركات من تنفيذ إستراتيجيات تسويقية تعمق تفاعل العملاء وتزيد معدلات التحويل.
تصمم IBM تجارب أكثر ذكاءً خلال رحلة العميل لدفع النمو وتحسين قيادة المبيعات داخل المؤسسات.
تستخدم شركة IBM watsonx Orchestrate الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة المهام ومساعدة فرق المبيعات على تحقيق أهدافها بكفاءة.
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