يمكن أن يكون استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كأداة للمبيعات بسيطًا مثلما يستخدم موظف مساعد الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل البريد الإلكتروني. ومع ذلك، غالبًا ما يتم تضمينها بشكل أعمق في نسيج المؤسسة. على سبيل المثال، تدمج العديد من أقسام المبيعات أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) لتسهيل مهام سير العمل بشكل أكثر سلاسة وزيادة معدلات التحويل.

عادةً ما تتداول أقسام المبيعات كميات هائلة من البيانات يتم جمعها من قنوات متعددة، بما في ذلك المكالمات الهاتفية ووسائل التواصل الاجتماعي وملاحظات الاجتماعات وبيانات التسعير وتسجيلات الفيديو وتفضيلات العملاء بمرور الوقت وبيانات التفاعلات التاريخية مع العملاء ومجموعات البيانات الداخلية. وهذا ما يجعل المجال مهيأ للتحول إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تتفوق هذه التقنية في تحليل البيانات غير المنظمة. مع "تعلّم" نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحسينها بمرور الوقت، فإن المتبنين الأوائل سيكتسبون ميزة تنافسية كبيرة على أقرانهم. وينطبق هذا الأمر بشكل خاص في بيئة الأعمال التجارية بين الشركات (B2B)، حيث تكون دورات المبيعات عادةً أطول، وتميل تكلفة السلع والخدمات إلى أن تكون أعلى. وفقًا لشركة McKinsey للاستشارات الإدارية، فإن الشركات التي تعتمد على البيانات في أعمالها التجارية بين الشركات والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي تزيد حصتها السوقية بمقدار 1.7 مرة عن تلك التي لا تستخدمه.1

وفقًا لاستطلاع حديث أجرته Salesforce، فإن مندوبي المبيعات يقضون أقل من 30% من وقتهم في البيع الفعلي للسلع والخدمات.2 ومع استمرار المؤسسات في دمج تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أعمق في عمليات المبيعات لديها، سيتغير دور مسؤول المبيعات بشكل كبير. باستخدام التلاعب والذكاء الاصطناعي التوليدي، سيكون لقادة المبيعات أكثر انتباهًا للتفاعلات البشرية والعلاقات مع العملاء بينما يسمح للذكاء الاصطناعي بتنفيذ المهام الأقل إبداعًا.