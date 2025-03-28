احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مدوناتنا وفيديوهاتنا التوضيحية عن التحليلات.
تعرَّف على كيفية استخدام التنقيب في البيانات للإحصائيات والذكاء الاصطناعي لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة للكشف عن الأنماط واكتشاف المعلومات المفيدة.
تعرّف على مدى اختلاف علم البيانات والتعلّم الآلي بعضهما عن بعض، رُغم ارتباط بعضهما ببعض. في حين أن علم البيانات يعطي بنية للبيانات الكبيرة، فإن التعلم الآلي يركز في التعلّم من البيانات نفسها.
افهم الفروق الدقيقة بين جودة البيانات وسلامتها، وكيف تصبح مؤسسة قائمة على البيانات باستخدام التحليلات لاتخاذ قرارات العمل، وتوفير الوصول إلى بيانات الخدمة الذاتية وعروض البيانات.
تعرّف على أوجه الاختلاف بين علم البيانات وتحليلات البيانات. إذ يتضمن علم البيانات إدارة البيانات المنظمة وغير المنظمة، بينما تفحص تحليلات البيانات مجموعات البيانات لاستخلاص الرؤى.
تعرّف على كيفية تسخير بيانات الأعمال من خلال فهم كيفية معالجة ذكاء الأعمال للبيانات للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ ودعم عملية صنع القرار بالمعلومات اللازمة.
تعرّف على دور تحليل البيانات الاستكشافية في تحليل مجموعات البيانات وتلخيصها بفعالية لاكتشاف الأنماط والحالات الشاذة وتوليد فرضية.
استفد من علم البيانات لفتح آفاق رؤى الأعمال من كمية متزايدة من البيانات، وتسريع التحول الرقمي، واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
يُمكنك إتقان إجراءات التحليل هذه لتصبح ماهرًا في توليد التوقعات باستخدام معادلة رياضية يمكن تفسيرها بسهولة وتطبيقها على مجالات مختلفة.
توقَّع النتائج في وقت أسرع واتَّخِذ قرارات أفضل من خلال إتقان طريقة الانحدار اللوجستي ومعرفة نوع الانحدار اللوجستي الذي يجب استخدامه.
تعرّف على كيفية إجراء محاكاة مونت كارلو، وهي خوارزمية حسابية، باستخدام عينات عشوائية متكررة لتقدير النتائج المحتملة لحدث غير مؤكد.
تعرّف على الأساسيات وأهم الموضوعات في تحليلات البيانات من خلال سلسلة الفيديوهات التوضيحية لدينا
شاهد لوف أغاروال وهو يشرح كيف تطورت مخازن البيانات وبحيرات البيانات إلى مستودعات البيانات، حيث الجمع بين مزاياهما، يشبه الطريقة التي يأتي بها الطعام من المزرعة إلى مائدتنا.
انضم إلى لوف أغاروال وهو يقدم شرحًا تفصيليًّا عن نسيج البيانات، وطريقة عمله المعقدة، ودوره في كسر صوامع البيانات؛ وهو ما يؤدي في النهاية إلى استعادة المستخدمين للوصول إلى البيانات.
استمع إلى مناقشات تفاعلية مع قادة التقنية
استمع إلى مناقشات ثاقبة عن أحدث اتجاهات الذكاء الاصطناعي والابتكارات وتأثيرها في الأعمال. يقدم البودكاست، الذي يقدمه تيم هوانغ، مزيجًا متوازنًا من الخبرة والتحليل في كل شيء، بدءًا من الأبحاث المتقدمة وحتى التطبيقات العملية.
استقِ إلهامك من المحادثة بين الأشخاص الذين هم في طليعة الابتكار. ولا تفوِّت فرصة الاستماع إلى مالكولم غلادويل - أحد أشهر المفكرين والكتّاب في العالم في مجال العلوم الاجتماعية - وهو يحاور القادة عن التقنية التي يمكنها تحويل أعمالك.
إتقان التحليلات من خلال الدروس التعليمية العملية
استغل الذكاء الجماعي لمؤسستك من خلال الوصول بسهولة إلى البيانات لتحويل التنبؤات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي إلى أفعال.
استفد من مخزن بيانات، مناسب للغرض، مبني على بنية مستودع بيانات مفتوحة لتوسيع نطاق أعباء عمل الذكاء الاصطناعي، لجميع بياناتك، في أي مكان.