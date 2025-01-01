دورات التخطيط السيئة تعيق النمو وتهدد المبيعات الناجحة وتبعد أفضل قادة المبيعات لديك. اتبع نهجًا جديدًا: حل متكامل للمبيعات التحليلات والتخطيط.
ساعد مندوبي المبيعات لديك على الوصول إلى الحصص. تحسين متوسط هامش الربح لكل سوق مستهدف. تقصير دورة المبيعات. يتيح لك موقع IBM Planning Analytics تتبع وتحليل أداء مندوبي المبيعات وبيانات قدرة المبيعات في الوقت الفعلي. استخدم ®قوة الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لاكتساب فهم متعمق للعملاء المستهدفين، وتحسين مؤشرات الأداء الرئيسية، وزيادة الجيل الجديد من الأعمال، وزيادة الأعمال الجديدة.
احصل على تصور في الوقت الفعلي لأهداف المبيعات وحصص المبيعات والقدرات والحوافز لتحسين خطط المبيعات الفعالة وتعزيز الإنتاجية والوصول إلى أهداف الإيرادات. قم بربط عمليات تخطيط المبيعات الخاصة بك بعمليات تخطيط المبيعات ببرنامج تشغيل الأعمال في الأقسام الأخرى - مثل الشؤون المالية أو العمليات أو إدارة علاقات العملاء - للحصول على رؤية واحدة ومتسقة لمخططات المبيعات لجميع الأقسام.
ينشر الذكاء الاصطناعي-يبث التوقع التنبؤ لأتمتة تخصيص الموارد وتخطيط الأراضي للحصول على ميزة تنافسية والوصول إلى أهداف العمل. بمساعدة حلول تحليلات المبيعات، يمكن لمديري المبيعات توقع ظروف السوق، وتكييف قالب خطة المبيعات الخاصة بهم مع ملف العميل، ووضع أهداف واقعية للمبيعات، وإنشاء نموذج خطة مبيعات للنمو.
تخطيط إقليم موثوق به. تأكد من تحقيق أهداف الحصص وخطط العمل القابلة للتحقيق للتعويض مع Decision Optimization ونمذجة سيناريو ماذا لو. تبسيط تخطيط المناطق من خلال جمع مصادر البيانات المختلفة معًا لتمكين أعضاء فريقك من الوصول إلى العميل المثالي وتحقيق أهداف الإيرادات بشكل أسرع.
قم بتوسيع نطاق التخطيط والتحليل (xp&a) عبر جميع خطوط الأعمال لضمان توافق خطط المبيعات والخطط التشغيلية مع الاستراتيجية التسويقية. دعم الشفافية والتعاون والمواءمة عبر هياكل فريق مجموعتك.
قم بإنشاء ميزانيات وتوقعات مبيعات مستمرة وفي الوقت الفعلي تتطلع إلى ما بعد السنة المالية. قم بتقييم المعالم قصيرة المدى وأهداف التنقيب المستقبلية، بدءًا من الشهرية إلى اليومية إلى الساعة. قم بتكييف خطة أعمال المبيعات الخاصة بك بالسرعة والتكرار المطلوبين.
قم بتسخير ®قوة الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي وزيادة الذكاء البشري لإنشاء توقعات مبيعات أكثر دقة واتساقًا وفي الوقت المناسب دون الحاجة إلى بيانات عالمية. احصل على تخطيط الموارد وإدارة مندوبي المبيعات اللازمين للحصول على مبيعات جديدة.
قام بنك ICBC الأرجنتين بأتمتة وتبسيط عمليات التخطيط والميزنة وإعداد التقارير من خلال الذكاء الاصطناعي-يبث القدرات مما أتاح للبنك توفير وقت ثمين. عندما يتعلق الأمر بتطوير سيناريوهات تخطيط "ماذا لو"، تمكنت الأداة من اختصار عملية تستغرق يومين إلى ثوانٍ معدودة.
يمكن دمج الملفات المسطحة، مثل ملفات مسطحة، مثل ملفات وورد، ومستندات وورد، والميزانية والتطبيق العملي للميزانية، بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات، وإدارة علاقات العملاء وأي واجهة برمجة تطبيقات يمكن دمجها بواسطة IBM Planning Analytics with Watson.
اعتماداً على متطلبات شركتك ومتطلباتها، يمكن أن يستغرق إجراء التثبيت ما بين 8 أسابيع إلى عدة أشهر.
المحرك، وهو عبارة عن قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط متعدد الأبعاد مع تخطيط موجه للخلية مشابه لـ IBM Planning Analytics. ترتبط خلايا المعلوماتية بقاعدة البيانات الأساسية ®عبر الصيغ الخاصة بك. تتوفر جميع مصطلحات Excel الخاصة بـ Excel مصورات وتحليلات القدرات في منصة مركزية.
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تجاوز حدود التخطيط اليدوي من خلال التخطيط والتحليل المالي المبسط والمتكامل. تحقيق التوافق بين بيانات الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
ادمج التحليلات المتقدمة للتسلسل الهرمي والتحديد غير المحدود لسيناريوهات "ماذا لو" في عمليات التوريدات الخاصة بك. مع البصيرة التي تمكنك من التمحور بسرعة، يمكنك تحويل الاضطرابات إلى فرص.
أتمتة وتبسيط عمليات إدارة الموارد البشرية - التوظيف، والمرتبات، والمكافآت، والمكافآت، وحسابات الموظفين، وتخطيط الوظائف - في منصة واحد. قم بتطوير خطط عمل دقيقة وموجهة من قبل القوى العاملة ومخططات دقيقة وموجهة من قبل القوى العاملة استنادًا إلى التغييرات في التوظيف والموقع والعودة إلى العمل والأجور والاحتفاظ ومعدلات التخبط وغير ذلك.