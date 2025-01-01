ما يمكنك فعله عرض المبيعات بزاوية 360 درجة احصل على تصور في الوقت الفعلي لأهداف المبيعات وحصص المبيعات والقدرات والحوافز لتحسين خطط المبيعات الفعالة وتعزيز الإنتاجية والوصول إلى أهداف الإيرادات. قم بربط عمليات تخطيط المبيعات الخاصة بك بعمليات تخطيط المبيعات ببرنامج تشغيل الأعمال في الأقسام الأخرى - مثل الشؤون المالية أو العمليات أو إدارة علاقات العملاء - للحصول على رؤية واحدة ومتسقة لمخططات المبيعات لجميع الأقسام. طلب عرض توضيحي للمبيعات لوحة المعلومات الذكاء الاصطناعي-يبث توقعات المبيعات ينشر الذكاء الاصطناعي-يبث التوقع التنبؤ لأتمتة تخصيص الموارد وتخطيط الأراضي للحصول على ميزة تنافسية والوصول إلى أهداف العمل. بمساعدة حلول تحليلات المبيعات، يمكن لمديري المبيعات توقع ظروف السوق، وتكييف قالب خطة المبيعات الخاصة بهم مع ملف العميل، ووضع أهداف واقعية للمبيعات، وإنشاء نموذج خطة مبيعات للنمو. استكشاف المزيد من ميزة أدوات مبيعات قوية لإدارة الأراضي تخطيط إقليم موثوق به. تأكد من تحقيق أهداف الحصص وخطط العمل القابلة للتحقيق للتعويض مع Decision Optimization ونمذجة سيناريو ماذا لو. تبسيط تخطيط المناطق من خلال جمع مصادر البيانات المختلفة معًا لتمكين أعضاء فريقك من الوصول إلى العميل المثالي وتحقيق أهداف الإيرادات بشكل أسرع.

لماذا IBM Planning Analytics ؟ كشف وتلبية احتياجات الجمهور المستهدف الديناميكية من خلال تحليل بيانات المبيعات في الوقت الفعلي. حركة معيار نحو معيار معتمد على الأداء الحسابي الذي لا مثيل له المبني على ®TM1 التقنية. التوسع بسهولة في أسواق جديدة والترويج لمنتجات جديدة. اقرأ موجز الحلول التوافق مع مهمة الشركة قم بتوسيع نطاق التخطيط والتحليل (xp&a) عبر جميع خطوط الأعمال لضمان توافق خطط المبيعات والخطط التشغيلية مع الاستراتيجية التسويقية. دعم الشفافية والتعاون والمواءمة عبر هياكل فريق مجموعتك. التخطيط والتكيف باستمرار قم بإنشاء ميزانيات وتوقعات مبيعات مستمرة وفي الوقت الفعلي تتطلع إلى ما بعد السنة المالية. قم بتقييم المعالم قصيرة المدى وأهداف التنقيب المستقبلية، بدءًا من الشهرية إلى اليومية إلى الساعة. قم بتكييف خطة أعمال المبيعات الخاصة بك بالسرعة والتكرار المطلوبين. احصل على الدقة والاتساق قم بتسخير ®قوة الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي وزيادة الذكاء البشري لإنشاء توقعات مبيعات أكثر دقة واتساقًا وفي الوقت المناسب دون الحاجة إلى بيانات عالمية. احصل على تخطيط الموارد وإدارة مندوبي المبيعات اللازمين للحصول على مبيعات جديدة.

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دراسة الحالة الصناعات: الأعمال المصرفية التخطيط المالي المدعوم بالذكاء الاصطناعي في الظروف المصرفية الديناميكية قام بنك ICBC الأرجنتين بأتمتة وتبسيط عمليات التخطيط والميزنة وإعداد التقارير من خلال الذكاء الاصطناعي-يبث القدرات مما أتاح للبنك توفير وقت ثمين. عندما يتعلق الأمر بتطوير سيناريوهات تخطيط "ماذا لو"، تمكنت الأداة من اختصار عملية تستغرق يومين إلى ثوانٍ معدودة. اقرأ دراسة الحالة

من الأسهل بكثير الحصول على القبول أثناء بناء النظام، بدلاً من الحصول عليه عند إطلاق نظام المعلومات التكنولوجية". "لذلك نشرك الناس في هذه المشاريع ونكسب قبولهم على طول الطريق. كريستوفر زيلفيلت مراقب أعمال المجموعة, Länsförsäkringar AB تعرَّف على المزيد

الأسئلة المتداولة يمكن دمج الملفات المسطحة، مثل ملفات مسطحة، مثل ملفات وورد، ومستندات وورد، والميزانية والتطبيق العملي للميزانية، بالإضافة إلى تخطيط موارد المؤسسات، وإدارة علاقات العملاء وأي واجهة برمجة تطبيقات يمكن دمجها بواسطة IBM Planning Analytics with Watson. اعتماداً على متطلبات شركتك ومتطلباتها، يمكن أن يستغرق إجراء التثبيت ما بين 8 أسابيع إلى عدة أشهر. المحرك، وهو عبارة عن قاعدة بيانات متعددة الأبعاد ذات تخطيط متعدد الأبعاد مع تخطيط موجه للخلية مشابه لـ IBM Planning Analytics. ترتبط خلايا المعلوماتية بقاعدة البيانات الأساسية ®عبر الصيغ الخاصة بك. تتوفر جميع مصطلحات Excel الخاصة بـ Excel مصورات وتحليلات القدرات في منصة مركزية.