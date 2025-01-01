وكلاء الذكاء الاصطناعي للمبيعات

في مشهد المبيعات اليوم، تواجه المؤسسات أهداف نمو طموحة بينما تتعامل مع عمليات بيع طويلة ومعقدة. تعمل حلول وكلاء المبيعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والجاهزة في IBM watsonx Orchestrate على أتمتة مهام المبيعات عالية التأثير مباشرةً دون الحاجة إلى البرمجة أو فريق علم بيانات، ما يعزز الإنتاجية ويمكِّن فريقك من العمل بكفاءة أكبر لتحقيق نتائج أقوى في كل مرحلة من مراحل دورة المبيعات.
أنشئ وكلاء ذكاء اصطناعي عبر واجهة سهلة الاستخدام، دون الحاجة إلى مهارات برمجية. ما عليك سوى المعاينة والتحسين لبناء مهام سير عمل المبيعات لديك ونشرها بسرعة.
تمكَّن من سد الفجوة بين الوكلاء وتطبيقات المؤسسات الشائعة من خلال أدوات مدمجة مسبقًا تتصل بأكثر من 80 تطبيقًا مؤسسيًا رائدًا.
تمكَّن من إدارة المصادقة بشكل مركزي عبر العديد من واجهات API والأنظمة باستخدام عناصر تحكم أمني من فئة المؤسسات.
يُمكِّن IBM watsonx Orchestrate فرق المبيعات من إطلاق حلول وكلاء ذكاء اصطناعي تتعامل مع أكثر من 80 تطبيقًا رائدًا في المؤسسات، ما يُتيح الوصول إلى مجموعة كبيرة من أدوات المبيعات التي تستخدمها الشركات يوميًا، ويضمن الدعم عبر دورة المبيعات الكاملة، بدءًا من تحديد العملاء المحتملين وصولًا إلى إتمام الصفقات.
شاهِد كيف يمكنك إنشاء حلول وكلاء مصممة خصوصًا دون أي تعليمات برمجية في Orchestrate. اتخِذ الخطوة التالية نحو عمليات مبيعات أذكى وأسرع.