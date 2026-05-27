تحويل تجربة المرضى من خلال تصميم وهندسة المنتجات

تخفيف العبء عن العاملين في الخطوط الأمامية مع إتاحة الوصول السريع إلى مجموعة من خدمات الرعاية الصحية
هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا هي طوق نجاة لملايين الناس، لكنها تواجه ضغوطًا متزايدة في ظل تزايد قوائم الانتظار، واستنزاف الموارد، وشعور المرضى بالإحباط وعدم حصولهم على الخدمات الكافية. يعاني الكثيرون من طول فترة الانتظار للحصول على المواعيد أو محدودية الوصول إلى معلوماتهم الصحية، بينما يواجه العاملون في الخطوط الأمامية أعباءً إدارية تؤثر سلبًا في رعاية المرضى.
في عصر أصبح من المتوقع فيه الراحة وسهولة الوصول، أدركت هيئة NHS England، التي تدعم مؤسسات هيئة الخدمات الصحية الوطنية وأنظمة الرعاية المتكاملة المحلية في إنجلترا نيابة عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، الحاجة إلى التحديث. يريد المرضى طرقًا سهلة وموثوقة للتفاعل مع خدمات الرعاية الصحية، سواء لحجز المواعيد أو إدارة الوصفات الطبية أو الوصول إلى نتائج الفحوصات. في عام 2022، تعاونت NHS England مع IBM لإعادة تصور خدماتها الرقمية، والعمل معًا لتحسين تجربة المرضى، وتقليل العبء التشغيلي، وإتاحة مصادر قيمة جديدة.
لمواجهة تحدياتهم، تعاونت NHS England مع IBM لتحسين تطبيق NHS المستضاف على Microsoft Azure. يركز نهجهم على إنشاء تجربة سلسة تركز على المريض مع تخفيف الضغط على العاملين في الخطوط الأمامية.
وقد وفرت الشراكة مزايا محسّنة للمرضى، بدءًا من إدارة الأدوية والمراسلة الآمنة وحجز المواعيد وصولاً إلى الوصول إلى نتائج الفحوصات. تعمل هذه الوظائف على تمكين المرضى من التحكم في الرعاية الصحية الخاصة بهم، ما يقلل الاعتماد على القنوات التقليدية مثل المكالمات الهاتفية والزيارات الشخصية. على سبيل المثال، يمكن للمرضى الآن طلب وصفات طبية متكررة ببضع نقرات، ما يوفر الوقت ويحسن الالتزام بخطط العلاج. كما استفاد كلا الفريقين من قدرات Adobe Target لاختبار A/B، ما يتيح اتخاذ قرارات قائمة على البيانات وتحسين تصميم تطبيق NHS ووظائفه باستمرار.
لتوسيع نطاق تأثير تطبيق NHS، أضاف فريق تصميم وهندسة المنتجات في IBM أكثر من 15 موردًا جديدًا من خلال عملية مبسطة، موسعًا التغطية الوطنية للخدمات الأساسية وأضاف قدرات جديدة. أدت إعادة تصميم واجهة المستخدم والتنقل إلى جعل تطبيق NHS أكثر سهولة في الاستخدام، ما يضمن أن يتمكن المرضى من العثور بسهولة على الخدمات التي يحتاجونها واستخدامها.
بفضل خبرتها في هندسة المنتجات، ساعدت شركة IBM هيئة NHS England على وضع نموذج تشغيل للمنتج يعطي الأولوية للتحسين المستمر. أتاحت خرائط الطريق المؤتمتة وتوحيد الأعمال المتراكمة وأطر القياس الصارمة تتبع الأداء مع مواءمة تطور التطبيق مع أهداف NHS England. يضمن هذا النهج الذي يركز على المنتج أن التحسينات تقدم قيمة قابلة للقياس، سواء من خلال تحسين رضا المرضى أو تقليل التكاليف التشغيلية.
أثبتت قدرات IBM الفريدة في تصميم وهندسة المنتجات والابتكار في الرعاية الصحية فعاليتها طوال فترة التحول. من خلال الجمع بين الخبرة التقنية والفهم المتعمق لاحتياجات المرضى، ساعدت IBM هيئة NHS England على إنشاء خدمة رقمية مستدامة يمكنها التكيف مع المتطلبات المتغيرة لخدمات الرعاية الصحية.
لقد حقق تحول تطبيق NHS فوائد ملموسة للمرضى، ومقدمي الرعاية الصحية، والعاملين في الخطوط الأمامية. منذ يناير 2023، زاد عدد المستخدمين النشطين شهريًا (MAU) بنسبة 83%، ليصل إلى 14 مليون مستخدم، مع زيادة المشاركة لكل مستخدم نشط شهريًا بنسبة 62%. وقد تحقق هذا الارتفاع في الاستخدام إلى جانب انخفاض بنسبة 50% في تكاليف السحابة العامة لكل مستخدم، ما وفر 55000 جنيه إسترليني شهريًا لهيئة NHS England منذ مارس 2024.
أصبح المرضى الآن أكثر قدرة على إدارة صحتهم. يتم تبادل 24 مليون رسالة شهريًا من خلال تطبيق NHS، بزيادة سنوية قدرها 118%، ما يقلل من تكاليف الرسائل النصية القصيرة بالملايين سنويًا. يرى المرضى سجلاتهم الصحية 20 مليون مرة شهريًا—أي زيادة بنسبة 86% سنويًا، ما يعزز الوعي ويدعم العناية الذاتية. بالإضافة إلى ذلك، يتم طلب 5 ملايين وصفة طبية مكررة شهريًا، بزيادة سنوية قدرها 51%، ما يعزز الالتزام بخطة العلاج ويحسن النتائج الصحية بوجه عام.
تظهر هذه النتائج قدرة تطبيق NHS على توفير الراحة للمرضى مع تقليل العبء الإداري على الموظفين. من خلال تحويل المهام الروتينية إلى القنوات الرقمية، يمكن لهيئة NHS England تركيز مواردها على تقديم رعاية عالية الجودة في أكثر الأماكن احتياجًا إليها.
بناءً على نجاح تطبيق NHS، ستعمل المرحلة التالية من التحول على تسخير قوة البيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات رعاية صحية استباقية وشخصية. سيتطور التطبيق من بوابة رقمية إلى رفيق رقمي، يقدم رؤى وتفاعلاً مخصصًا بناء على الاحتياجات الصحية لكل فرد. لتحقيق ذلك، يجب على هيئة NHS England تمركز بيانات المرضى والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتوليد رؤى قابلة للتنفيذ. وسيتيح هذا التحول توفير الرعاية التنبئية، ما يساعد المرضى على البقاء في صحة أفضل ويقلل العبء على خدمات الرعاية الصحية. من خلال الانتقال من العلاج إلى الوقاية، ومن المستشفى إلى المجتمع، ومن الخدمات التناظرية إلى الرقمية، تستعد هيئة NHS England لإحداث ثورة في تجارب المرضى ونتائجهم، ما يجعل رؤيتها للرعاية الصحية الحديثة أقرب إلى الواقع.
تُعد NHS England واحدة من الهيئات الرائدة في تقديم الرعاية بسرعة وبتكلفة منخفضة. تشمل وظائفهم تخصيص التمويل، والإشراف على الخدمات، وتعزيز الابتكار، وتطوير مهارات القوى العاملة، واستخدام البيانات لأغراض البحث وتعزيز الخدمات، والتفاوض بشأن المشتريات وتقديم الخدمات الرقمية. تتميز القوى العاملة لديهم بالتنوع، وتجسد قيمًا مثل التعاون والتعلم المستمر.
