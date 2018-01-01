يمكن للمنتجات الرقمية التحويلية فتح آفاق مصادر جديدة للإيرادات، وتعزيز الولاء من خلال الخدمات الموسعة وتحسين إنتاجية الموظفين. ومن خلال الخبرة العميقة في هندسة المنتجات التي تتمتع بها Dialexa، وهي إحدى شركات IBM، وقدرات السحابة الهجينة وتحوُّل الأعمال التي توفرها IBM، نساعد العملاء على تحويل الأفكار إلى محافظ منتجات متميزة تُسهم في تسريع وتيرة النمو. ومن خلال التركيز على تحسين عمليات الأعمال والنتائج، تساعدك خدمات هندسة المنتجات الرقمية عالية الجودة التي نقدمها في كل خطوة على الطريق سواء فيما يتعلق بفِرَق هندسة المنتجات أو دورات التطوير أو قابلية التوسع أو تسريع وقت الوصول إلى السوق. يضمن لنا مستوى النضج الذي وصلنا إليه في الاستراتيجية والتصميم وتحسينات التكنولوجيا وتطوير البرمجيات مساعدتك على بناء المنتج المناسب، بالطريقة المناسبة، للفرصة المناسبة في السوق لتعزيز فرص نجاح منتجك الرقمي.