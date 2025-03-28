في حين أن الخيارات السيئة قد تصنع أفضل القصص، فإن اختيار مورد غير موثوق يمكن أن يكون بمثابة كابوس للمتخصصين الغافلين في مجال المشتريات والمؤسسات التي يدعمونها. هنا يأتي دور شركة Dun & Bradstreet.
تُعرف شركة Dun & Bradstreet بأنها مصدر موثوق لمعلومات الأعمال الدقيقة والموضوعية. وبوصفها شركة عالمية رائدة في مجال توفير بيانات اتخاذ قرارات الأعمال وتحليلاتها، تؤدي شركة Dun & Bradstreet دورًا مهمًا في مساعدة الشركات على تقييم المخاطر وإدارتها، حيث تعتمد الحكومات والشركات والكيانات الأخرى في جميع أنحاء العالم على بيانات الشركة ومعارفها. وبفضل سمعتها التي عملت على بنائها على مدار ما يقرب من قرنين من الزمان، أصبحت خبرة شركة Dun & Bradstreet ومعارفها وبياناتها جديرة بالثقة في اتخاذ قرارات الأعمال الإستراتيجية، ما يجعلها أساس النظام البنائي العالمي للأعمال.
يتمثل النجاح الراسخ لشركة Dun & Bradstreet في قدرتها على إجراء تقييمات متوازنة وشفافة وموثوقة لمخاطر الأعمال من أجل تلبية احتياجات عملائها المتطورة. تُزود شركة Dun & Bradstreet الشركات بالبيانات والإمكانات من أجل تحقيق الشفافية والوضوح في سلاسل الموردين لديهم. دائمًا ما تكون المخاطر المرتبطة بالمورّدين ورؤيتهم على رأس الأولويات. تصف إيزابيل غوميز فيدال، رئيسة قسم الإيرادات بشركة Dun & Bradstreet، العملية. "لقد نظرنا في التحديات مثل: كيف هي سمعة المورد الذي تختاره؟ هل لديه الخصائص البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) التي تريدها؟ كيف يمكننا أتمتة العمليات للتعامل مع الموردين بطريقة أسرع؟ لقد اعتقدنا أن لدينا بيانات تناسب حالة الاستخدام هذه".
للحفاظ على مجموعتها الواسعة من النتائج التحليلية والتنبؤات، سعت شركة Dun & Bradstreet إلى تبني تقنيات متطورة لدعم الإصدارات المستقبلية. وكانت شركة IBM هي الخيار المنطقي لأن الشركة هي أحد عملاء شركة Dun & Bradstreet ومورد موثوق به في الاستشارات المتقدمة وإمكانات البيانات والتحليلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة. كما أن مخازن معلومات الموردين الضخمة وتقنية مساعد الذكاء الاصطناعي الرائدة في المجال لدى شركة IBM تُكمل سجلات الأعمال العالمية المتميزة على سحابة بيانات شركة Dun & Bradstreet، ما يجعل شركة IBM شريكًا مثاليًا في المشروع.
وفقًا لفيدال، كانت هناك أيضًا أسباب غير ذلك للتعاون مع IBM. يقول فيدال: "لقد اخترنا شركة IBM لأول حالة استخدام لدينا لأن شركة IBM لديها الآلاف من البائعين والموردين وكميات هائلة من البيانات ذات الصلة وإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي من شأنها أتمتة عمليات التحليلات. وبالمجمل، سيكون لمخازن البيانات لدينا ميزة هائلة في عمليات تطوير المنتجات والتحليلات اللازمة عند معالجة تحديات الأعمال والمشتريات التي تواجهها المؤسسات في أثناء اختيار البائعين الخارجيين".
لقد بدأ العمل الجماعي بين الشركاء الجديرين بالثقة عندما استحضرت شركة IBM Consulting® خبرتها المتنوعة في مجالات الهندسة والتقنيات والبيانات والتحليلات والحوكمة. وقد صمم الفريق خططًا لتحويل طريقة تقييم مخاطر الموردين واختيار الموردين لدى المؤسسات، ولا سيما في مرحلة الشراء. أدركت شركة Dun & Bradstreet أن عمليات عملائها كانت عالقة في الجهد اليدوي المستغرق للوقت والذي يفتقر إلى اكتساب المعرفة في الوقت الفعلي. شرع الفريق في الجمع بين خبرة IBM في الذكاء الاصطناعي وتقنياته مع الإمكانات الفائقة لسحابة بيانات شركة Dun & Bradstreet، التي تحتفظ بأكثر من 590 مليون سجل بيانات خاص بالشركة وجدير بالثقة، لتوفير رؤية أكثر شمولية للشركات المحتملة.
كان المشروع التجريبي الأولي، الذي اكتمل بفضل التعاون بين فريقي Dun and Bradstreet وIBM، يدمج إمكانات الذكاء الاصطناعي المتطورة في IBM® watsonx Orchestrate™ ونماذج اللغات الكبيرة Llama 3 وMistral على IBM Cloud®. قدمت شركة IBM Consulting إمكانات مساعد الذكاء الاصطناعي من watsonx Orchestrate لتطوير مساعد D&B Ask Procurement. ويوفر المساعد تجربة محادثة حوارية تعمل على أتمتة المهام المتكررة وتبسيط عمليات الشراء المعقدة. بالإضافة إلى ذلك، أتاح دمج منهجيات IBM Garage™ إنشاء نماذج أولية سريعة وإجراء تحسينات للإصدارات، والتي كانت ضرورية لتحقيق النتائج المرجوة بسرعة وفعالية. أدت معامل الخبراء في شركة IBM دورًا محوريًا في التعاون من خلال ضبط وظائف الذكاء الاصطناعي وتخصيصها لأداء مهام الشراء المحددة.
كان الحل التجريبي المدعوم بالذكاء الاصطناعي هو الأساس الذي تقوم عليه عملية تزويد العملاء بمعارف فورية أكثر شمولية حول تقييمات مخاطر الموردين واحتمالات الاحتيال والنتائج القائمة على الإيرادات. "يقول غاري كوتوفيتس، كبير مسؤولي قسم البيانات والتحليلات في شركة Dun & Bradstreet: "لقد كان فريقنا منبهرًا بالخبرة الطائلة التي أظهرها فريق IBM في النقاش والإمكانات المتاحة من خلال watsonx Orchestrate. سيتمكن عملاؤنا في مجال المشتريات من اتخاذ قرارات شاملة بشكل أسرع وأكثر كفاءة، ما يساعد على تحسين إدارة مخاطر التخطيط الإستراتيجي والحد منها" .
يُتيح مساعد D&B Ask Procurement، المدمج ضمن إمكانات التكامل في watsonx Orchestrate، إمكانية الاستعلام عن البيانات العميقة حول الموردين واستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة لتفسير تلك البيانات. وهو يُزيل ضرورة إدخال البيانات يدويًا والذي يستغرق وقتًا طويلاً، ومن ثَم يقلل من الأخطاء. كما يُتيح watsonx Orchestrate إمكانية دمج إمكانات الأتمتة المتطورة لتبسيط العمل عبر الأنظمة وتعزيز الكفاءة والفعالية بشكل عام.
بفضل مساعد D&B Ask Procurement الذي يوفر بيانات موثوقة وخاصة وحلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين اكتساب معارف شاملة وفورية تقريبًا لدعم تقييمات مخاطر الموردين. يمكن للمستويات الفائقة من الذكاء، المستمدة من أنظمة وبيانات العملاء أنفسهم، والمدعومة بقواعد بيانات شركة Dun & Bradstreet الفائقة، أن تتيح للشركات اتخاذ قرارات أكثر إستراتيجية والحد من المخاطر مع تقليل الوقت اللازم المقدر لأداء مهام عمليات الشراء بنسبة تتراوح بين 10 و20%، وهو ما يؤدي إلى توفير كبير في التكاليف. تُتيح التحليلات المتقدمة وإمكانات التخصيص للعملاء تقييم مجموعة الموردين لديهم بناءً على المعلومات الأساسية حول مخاطر المورّدين، مثل البيانات المالية، وبيانات الروابط، وبيانات الملكية، والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وغير ذلك الكثير. ويضيف فيدال قائلاً: "عندما تبدأ رحلتك في مجال الذكاء الاصطناعي، كن واعيًا وأخلاقيًا ومسؤولاً. تأكد من أنك تدرك تمًامًا أهدافك وما ترغب في تحقيقه. وتأكد من عقد شراكة مع الموردين والشركات التي لديها القيم نفسها، حتى تتمكن من تحقيق النجاح في رحلتك".
وعلاوة على ذلك، فإن مساعد D&B Ask Procurement المدعوم بالذكاء الاصطناعي يُتيح للمستخدمين أيضًا إمكانات المراقبة في الوقت الفعلي لتوقع مشكلات الموردين المحتملة، واتخاذ تدابير استباقية وضمان الاستمرارية والاستقرار في جميع سلاسل القيم لديهم. وتكون النتيجة تجربة خالية من المشكلات، توفر بيانات ومعارف ذات صلة في سياقها، وتسمح للعملاء بالتعامل مع الموردين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
ومن ثَم تصبح قصة واعدة.
شركة Dun & Bradstreet (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير بيانات اتخاذ قرارات الأعمال وتحليلاتها، تعمل على تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من تحسين أداء أعمالها. تُعزز سحابة بيانات شركة Dun & Bradstreet الحلول وتُقدم معارف من شأنها تمكين العملاء من تسريع تحقيق الإيرادات وخفض التكلفة والحد من المخاطر وتحويل أعمالهم. منذ عام 1841، اعتمدت الشركات بمختلف أحجامها على شركة Dun and Bradstreet لمساعدتهم على إدارة المخاطر والكشف عن الفرص. للاطلاع على المزيد من المعلومات حول شركة Dun and Bradstreet، يُرجى زيارة موقع www.dnb.com.
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يتم تقديم أمثلة العملاء كتوضيحات لكيفية استخدام هؤلاء العملاء لمنتجات IBM والنتائج التي ربما حققوها. قد يختلف الأداء الفعلي أو التكلفة أو التوفير أو النتائج الأخرى في بيئات التشغيل الأخرى.