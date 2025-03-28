تطلعت منصة GrabTV إلى إحداث ثورة في مجال التسويق التلفزيوني التقليدي من خلال منصة رائدة تُسمى التجارة التلفزيونية (T-Commerce)، وهو منتج جديد من شأنه أن يجلب التواصل المتبادل إلى مجال يعود إلى قرن من الزمان، والذي كان به عادةً قناة ذات اتجاه واحد فقط.

لقد تطلب هذا المشروع الطموح دمج العديد من العناصر، مثل تطبيق من جانب العميل لأجهزة التلفزيون، وتطبيق على الهاتف المحمول، وأدوات إدارة، ولوحات معلومات، وخوادم. ومع ذلك، فإن الانتقال من إثبات المفهوم (POC) الواعد إلى منتج مُجدٍ تجاريًا يُشكل عقبات كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بقابلية التوسع وجاذبية المستثمرين المحتملين. فقد واجه المديرون التنفيذيون صعوبة في اتخاذ خيارات تقنية حاسمة من دون الالتزام بشدة بالأنظمة غير المرنة، خوفًا من القيود التي قد تعوق فرص النمو المستقبلية.