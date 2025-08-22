حققت Lufthansa Group، الشركة الرائدة عالميًا في قطاع الطيران، خطوات مهمة في تحسين عملياتها الأرضية عبر استخدام مجموعة متعددة من التطبيقات المحمولة.

على الرغم من أن التطبيقات تعمل بسلاسة، إلا أن طبيعتها المجزأة أدَّت إلى الحد من قابلية النقل، وزيادة عدم الكفاءة، وتضخُّم التكاليف، وأعاقت التنسيق بين موظفي المطار وشركات الطيران. علاوةً على ذلك، أدَّت زيادة تكاليف الترخيص للمنصة الحالية للتواصل، التي كانت قديمة ومكلفة بشكل كبير، إلى تفاقم الضغوط المالية.

مع تحوُّل الهدف الاستراتيجي الأوسع لشركة Lufthansa Group نحو تحديث أنظمة الاتصال، كانت الشركة بحاجة إلى حل موحَّد يمكنه دمج جميع الوظائف في تطبيق ويب واحد يمكن الوصول إليه عبر مختلَف أنواع الأجهزة. في سيناريو عالي المخاطر حيث يمكن أن يؤدي تأخير الرحلات الجوية وعدم الكفاءة في العمليات الأرضية إلى خسائر مالية كبيرة والتأثير في رضا العملاء، كان من الضروري اتخاذ إجراء حاسم. كان الهدف من هذه الخطوة الاستراتيجية هو خفض تكاليف التشغيل، وتحسين تجربة المستخدم، وضمان تواصل سلس بين موظفي الأرض والطيارين وفرق العمليات.