9 مايو 2025
تتطلع IBM إلى توسيع قدرات IBM Consulting Advantage من خلال Adobe Assistant Pack، التي تم تصميمها لمساعدة عملاء Adobe على تسريع تحقيق القيمة وزيادة عائد الاستثمار. تُعَد IBM Consulting Advantage منصة توصيل مدعومة بالذكاء الاصطناعي، توفِّر لخبراء IBM Consulting وعملائها مجموعة قوية من المساعدين، والوكلاء، والموارد. تعمل Adobe Assistant Pack على تعزيز تنفيذ وتوصيل حلول Adobe Experience Cloud، ما يُتيح الابتكار السريع، وتبسيط العمليات، وتنفيذًا أكثر كفاءة.
يمكن أن يساهم IBM Consulting Advantage بشكل كبير في تقليل أوقات التنفيذ، وتحسين الكفاءة، وتحقيق نتائج تجارية قابلة للقياس عبر Adobe Experience Cloud.تُسهم Adobe Assistant Pack ضمن IBM Consulting Advantage في التسريع بشكل كبير من وقت تحقيق القيمة في عمليات التنفيذ لدى عملائنا لكلٍّ من: Adobe Analytics، وAdobe Customer Journey Analytics، وAdobe Experience Manager، وAdobe Journey Optimizer، وAdobe Real-Time CDP، وAdobe Workfront. ومن خلاله، يتم تعزيز المواهب البشرية بمجموعة من العمال الرقميين. ويتم تبسيط المهام المتكررة وتزويدها بالذكاء لتحسين المنتجات الرقمية. ويُتيح ذلك لفريقك تركيز جهوده على الأعمال الإبداعية وذات القيمة المضافة، ما يعزز العائد على الاستثمار في مجموعة Adobe ويوفر قوى عاملة أكثر ديناميكية.
أحد الأمثلة على كيفية استخدام IBM للأصول المخصصة لـ Adobe ضمن منصة IBM Consulting Advantage هو في شركة طيران الرياض، أول شركة طيران رقمية بالكامل في العالم، والتي تُعيد تعريف مستقبل خدمات السفر. من خلال الاستفادة من أصول IBM المدعومة بالذكاء الاصطناعي لحلول Adobe، تمكنت شركة طيران الرياض من:
يقول نائب رئيس طيران الرياض للشؤون الرقمية والابتكار، Abe Dev: "يتم تطوير منتجاتنا الرقمية بالشراكة بين البشر والمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، ما يمنحنا القدرة على الابتكار من خلال التجريب السريع، مع الحفاظ على السرعة والجودة العالية والمتسقة على نطاق واسع. إن قوة العمل الهجينة لدينا، التي تجمع بين الخبراء البشريين والعاملين الرقميين، تُتيح لنا تحقيق قيمة أكبر من تطبيق Adobe لدينا". إنه حقًا جهد إبداعي مشترك غير عادي من قبل فريق عمل IBM وطيران الرياض المشترك، حيث تمكنا من دمج الذكاء والكفاءة مع حلول الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مؤسستنا، مما ساعدنا على تحقيق طموحنا المتمثل في تقديم تجربة رقمية لم يسبق لها مثيل."
وبالتطلع إلى المستقبل، تخطط شركة IBM لتطوير مساعدين إضافيين في IBM Consulting Advantage يركِّزون على تعزيز كفاءة دورة حياة تطوير البرمجيات وفاعلية العمليات التسويقية، وذلك بهدف زيادة كفاءة تنفيذ وتشغيل مجموعة منتجات Adobe ومساعدة العملاء على تحقيق القيمة الكاملة لاستثماراتهم في Adobe.
من خلال التطوير المستمر لتطبيقات Adobe وتحسينها باستخدام الذكاء الاصطناعي، تضع IBM Consulting معايير جديدة في الصناعات للابتكار الرقمي بسرعة وعلى نطاق واسع. سواء أكان الأمر يتعلق بتحسين إدارة المحتوى أو الأتمتة أو التخصيص القائم على البيانات، فإن هذه القدرات تمكِّن الشركات من استكشاف الإمكانات الكاملة لتجربة Adobe Experience Cloud على نطاق واسع وإنشاء منتجات وخدمات رقمية ذكية.
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