أحد الأمثلة على كيفية استخدام IBM للأصول المخصصة لـ Adobe ضمن منصة IBM Consulting Advantage هو في شركة طيران الرياض، أول شركة طيران رقمية بالكامل في العالم، والتي تُعيد تعريف مستقبل خدمات السفر. من خلال الاستفادة من أصول IBM المدعومة بالذكاء الاصطناعي لحلول Adobe، تمكنت شركة طيران الرياض من:

إطلاق www.riyadhair.com باستخدام Experience Manager في أقل من شهرين.

باستخدام Experience Manager في أقل من شهرين. نشر Real-Time CDP وJourney Optimizer وCustomer Journey Analytics وWorkfront في غضون ثلاثة أشهر فقط، بفضل الوصول إلى تكاملات Adobe القوية التي تُتيح تجارب عملاء أكثر تكاملًا وتخصيصًا أعمق.

تفعيل الحملات الإعلامية الرقمية خلال ثلاثة أسابيع فقط.

يقول نائب رئيس طيران الرياض للشؤون الرقمية والابتكار، Abe Dev: "يتم تطوير منتجاتنا الرقمية بالشراكة بين البشر والمساعدين المدعومين بالذكاء الاصطناعي، ما يمنحنا القدرة على الابتكار من خلال التجريب السريع، مع الحفاظ على السرعة والجودة العالية والمتسقة على نطاق واسع. إن قوة العمل الهجينة لدينا، التي تجمع بين الخبراء البشريين والعاملين الرقميين، تُتيح لنا تحقيق قيمة أكبر من تطبيق Adobe لدينا". إنه حقًا جهد إبداعي مشترك غير عادي من قبل فريق عمل IBM وطيران الرياض المشترك، حيث تمكنا من دمج الذكاء والكفاءة مع حلول الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء مؤسستنا، مما ساعدنا على تحقيق طموحنا المتمثل في تقديم تجربة رقمية لم يسبق لها مثيل."