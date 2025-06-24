يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء عمليات عالية الأداء تمكِّن الموارد البشرية من تقديم تجارب للموظفين بمستوى جودة تجارب العملاء. تخيَّل يومًا يحصل فيه موظفوك على كل ما يحتاجون إليه، في الوقت والقناة التي يختارونها، مع لمسة إنسانية عند الحاجة.
يساهم نهج IBM Consulting الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي أولًا في تحديث وظائف الموارد البشرية، ما يُحسِّن تجربة الموظفين ويقلِّل التكاليف. ويوفِّر نهجنا -الذي أثبت جدواه- نموذجًا مرنًا لتقديم الخدمات، يلبّي التزاماتك في الموارد البشرية في الوقت الحالي، ويُسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية. ومع وظائف الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على الأتمتة وتعزيز الإنتاجية، يستطيع فريقك التركيز على الابتكارات التي تدفع الموظفين والأعمال إلى الأمام.
يغطي إطار العمل لدينا، الذي يجمع بين التشغيل والتحول، مختلف جوانب الموارد البشرية مثل المهام العامة، وتنسيق المزايا، ومعالجة كشوفات الرواتب، ودعم الموظفين. وتُتيح لنا خبراتنا المتعمقة في المجال والعمليات، والمدعومة بشراكات استراتيجية، إحداث تحول شامل في سير عمل الموارد البشرية، ما يوفِّر تجارب استثنائية ونتائج أعمال متميزة.
تعرَّف على كيفية تمكين المؤسسات من التكيف مع التغيرات، وإدارة المخاطر، واستغلال الفرص الجديدة، من خلال نموذج تشغيل مرن وذكي لإدارة الموارد البشرية يراعي الالتزام بالسياسات المعتمدة.
اكتشف كيف يمكنك تحسين تجربة الموظفين، وتعزيز استراتيجية المواهب، وتسريع التحول الرقمي للموارد البشرية، وتقليل التكاليف التشغيلية من خلال عمليات الموارد البشرية الحديثة وخدمات الاستعانة بمصادر خارجية.
نتعاون مع المؤسسات للتنبؤ باحتياجات التوظيف المستقبلية استنادًا إلى البيانات التاريخية، والتوجهات الحالية، والأهداف الاستراتيجية، ما يساعد خبراء الموارد البشرية على تحديد العدد المطلوب من الموظفين والمهارات اللازمة لتحقيق أهداف الأعمال. وتوفير رؤى تشغيلية حول المواهب تُتيح اتخاذ قرارات تخطيط أكثر ذكاءً باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
نعمل على تصميم وبناء وتشغيل حلول استقطاب المواهب (بما في ذلك خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لعمليات التوظيف (RPO))، والتي تشمل التسويق للتوظيف، والاستقطاب، والتصفية، وصولًا إلى عملية التأهيل الوظيفي - وجميعها مصممة لتعزيز كفاءة تتبُّع المتقدمين، واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً، وجذب مرشحين أكثر كفاءة، وتسريع تحقيق نتائج الأعمال، مع الامتثال لقوانين التوظيف.
نستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتطوير قوى عاملة ماهرة وحديثة تعزِّز ثقافة التعلم المستمر. حدِّد المهارات والكفاءات التي يحتاجها موظفوك وعملك، وتمكَّن من تسجيل وإدارة برامج التدريب ذات الصلة، مع الاحتفاظ بالسجلات لدعم تطوير المواهب، والحفاظ على المؤهلات، وتلبية متطلبات التقارير المتزايدة باستمرار.
نعمل على تصميم وتطوير وتشغيل دورة حياة الموظف، بدءًا من مرحلة الانضمام إلى المؤسسة، ومرورًا بتحديث البيانات الشخصية، والتنقل الوظيفي، وتتبُّع الوقت، والترقيات، والإجازات، ووصولًا إلى إنهاء الخدمة. تضمن فرق العمليات والخدمات المرنة لدينا، المدعومة بالعاملين الرقميين والخبراء في الموارد البشرية، إدارة بيانات موظفيك بكفاءة وفاعلية وأمان.
نقدِّم حلولًا متكاملة لكشوف المرتبات والمزايا على المستوى العالمي والمحلي، ما يعزز استثمارك في أنظمة إدارة رأس المال البشري السحابية، مع الاستفادة من الإمكانات الرائدة لشركائنا في المنظومة. يمكننا التكامل مع مركز الاتصال وإدارة بيانات الموظفين وخدمات كشوف الرواتب والعمليات المبسطة للموارد البشرية، لتعزيز وظائف الموارد البشرية لديك، مع الاستفادة من الشركاء في المنظومة لتمكين حلول إدارة القوى العاملة.
نستخدم البيانات والرؤى لدفع التحسين المستمر والابتكار في العمليات والمنصات وأساليب التنفيذ. يُتيح لنا دمج البيانات من تقنيات الموارد البشرية ومصادر البيانات الداخلية والخارجية تقديم الدعم للموارد البشرية، فضلًا عن تحويل البيانات إلى رؤى قابلة للتنفيذ في إدارة رأس المال البشري. نقدِّم منظورًا جديدًا لسلوك الموظفين والمتقدمين للوظائف مع تعزيز الكفاءة التشغيلية والامتثال.
ابتكر الحلول، وطوّرها، وقِس نتائجها، وحسّنها، ووسّع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عمل شامل يجمع بين التفكير التصميمي، والمرونة، وممارسات عمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.
بادِر بتسريع رحلتك إلى Oracle Cloud وتسريع الوقت اللازم للتسليم وتحسين وظيفة الموارد البشرية لديك لزيادة القيمة والنمو الاستراتيجي.
تمكَّن من تحسين تجربة موظفيك وفاعليتهم التشغيلية للمساعدة على تحويل الموارد البشرية باستخدام SAP SuccessFactors.
أحدث تحولًا في الموارد البشرية لديك من خلال تطبيق تقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي على حلول Workday. إزالة أوجه القصور وخفض تكاليف تشغيل الموارد البشرية وبناء تجارب تفاعلية.
تمكَّن من تسريع استخدامك للذكاء الاصطناعي التوليدي وإعادة تصور الموارد البشرية لديك من خلال ملخص حول الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تواصل مع مجموعتنا المتنوعة من خبراء IBM الذين يمكنهم مساعدتك في اتخاذ خطوتك الكبيرة التالية.
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