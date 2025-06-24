يمكن للذكاء الاصطناعي إنشاء عمليات عالية الأداء تمكِّن الموارد البشرية من تقديم تجارب للموظفين بمستوى جودة تجارب العملاء. تخيَّل يومًا يحصل فيه موظفوك على كل ما يحتاجون إليه، في الوقت والقناة التي يختارونها، مع لمسة إنسانية عند الحاجة.

يساهم نهج IBM Consulting الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي أولًا في تحديث وظائف الموارد البشرية، ما يُحسِّن تجربة الموظفين ويقلِّل التكاليف. ويوفِّر نهجنا -الذي أثبت جدواه- نموذجًا مرنًا لتقديم الخدمات، يلبّي التزاماتك في الموارد البشرية في الوقت الحالي، ويُسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية. ومع وظائف الموارد البشرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعمل على الأتمتة وتعزيز الإنتاجية، يستطيع فريقك التركيز على الابتكارات التي تدفع الموظفين والأعمال إلى الأمام.

يغطي إطار العمل لدينا، الذي يجمع بين التشغيل والتحول، مختلف جوانب الموارد البشرية مثل المهام العامة، وتنسيق المزايا، ومعالجة كشوفات الرواتب، ودعم الموظفين. وتُتيح لنا خبراتنا المتعمقة في المجال والعمليات، والمدعومة بشراكات استراتيجية، إحداث تحول شامل في سير عمل الموارد البشرية، ما يوفِّر تجارب استثنائية ونتائج أعمال متميزة.