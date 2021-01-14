تعمل شركة IBM Consulting، بوصفها شركة استشارية رائدة في مجال استقطاب المواهب وتطوير المهارات، بشكل وثيق مع العملاء لتصميم حلول تناسب احتياجاتهم في مجال التوظيف وتنمية المهارات. سواء كنت تتطلع لمعالجة ارتفاع معدل دوران الموظفين، أو تحسين تقنيات التوظيف، أو رفع إنتاجية القوى العاملة، أو تلبية نقص المهارات، أو إنشاء تجربة تعليمية فعّالة لقوى عاملة متنوعة، تقدم IBM استراتيجيات وأدوات مخصصة في الاستشارات والتكنولوجيا والخدمات المدارة.
نقدّم حلولاً شاملة للتوظيف وتطوير المهارات تشمل خدمات الاستشارات العالمية للتوظيف؛ وخدمات التوظيف بالمصادر الخارجية على مستوى عالمي؛ وأدوات بناء خطوط توظيف؛ واستراتيجيات تحسين تجربة المرشحين؛ واستشارات القوى العاملة، وتقييم المهارات وتحليل الفجوات؛ ومسرعات تعلم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأكاديميات رقمية واستراتيجيات تطوير المهارات؛ بالإضافة إلى حلول تطوير المواهب والتنقل الوظيفي.
نلتزم ببناء قوى عاملة متنوعة وتقليل التحيز في عمليات التوظيف، واستراتيجيات التوظيف، وتخطيط تطوير المهارات، وتخطيط التعاقب الوظيفي. باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والبيانات والتحليلات، سنساعدك على تلبية احتياجات التوظيف، وتطوير أفضل المواهب، وتحديد استراتيجيات تطوير المهارات، وتحسين تجارب التعلم وسد فجوات المهارات لإطلاق إمكانات القوى العاملة في مؤسستك.
عبر الاستفادة من أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، والأتمتة، واستراتيجيات توظيف فعالة لجذب وتوظيف واستبقاء المرشحين الذين ليسوا مؤهلين فحسب، بل يتماشون أيضًا مع ثقافة وقيم الشركة. يؤدي ذلك إلى انضمام مواهب عالية الجودة إلى المنظمة، ويقلل من معدلات دوران الموظفين ويوفر تكاليف التوظيف.
من خلال تصميم نموذج تفاعل لعملية التوظيف يستند إلى توقعات المرشحين والمديرين المسؤولين عن التوظيف، سواء كانت معلنة أو غير معلنة، يمكنك وضع "المستهلك" في قلب النموذج. تعمل منصات التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط وتعزيز عملية التوظيف لتوفير نوع التفاعل المتوقع من قبل المرشحين المحتملين.
مكّن منظمتك من بناء قوى عاملة عصرية تلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية، إلى جانب القدرة على تحسين المهارات وإعادة التدريب بفعالية وبسرعة. ويمكنك من خلال إستراتيجيات الأتمتة والمهارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إطلاق إمكانات القوى العاملة وتنمية المواهب والاستبقاء عليها بشكل أسرع وتعزيز التفاعل، ما يقلل من مخاطر نقص المهارات الأساسية.
تبدأ الشركات رحلتها في استقطاب المواهب وتطوير المهارات مع شركة IBM بتقييم مهارات القوى العاملة لديها. فمن خلال تقييم المهارات وتحليل الفجوات باستخدام الأدوات والخدمات المناسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نساعد في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير المهارات أو إعادة التأهيل لتلبية متطلبات الوظائف الحالية والمستقبلية.
أثناء رسمنا لملف القوى العاملة المستقبلية، نعمل معك لتصور وتصميم وتنفيذ بيئة عمل عادلة وشاملة، مما ينشئ ثقافة مؤسسية يشعر فيها الموظفون بالتقدير. يستند عرضنا للتنوع إلى خبراتنا المتراكمة — بدءًا من مبادرات توظيف متنوع، وتقليل التحيز في عمليات التوظيف، وصولاً إلى تعزيز ثقافة عمل شاملة.
بالنسبة إلى المنظمات متعددة الجنسيات، نقدم الدعم في مبادرات تطوير المهارات في مختلف المناطق والأسواق. إننا نفهم احتياجات التدريب المحلية والامتثال للوائح التدريب الإقليمية ونساعد في التخطيط لمتطلبات المهارات المستقبلية على مستوى العالم.
الجزء الأهم في الإستراتيجية الناجحة هو تنفيذها. نحن نقيّم مدى نجاح عملياتك الحالية ونحسّن التجربة ونزوّد كفاءة التقنيات ونصمم نماذج التشغيل المستهدفة لتحسين قدرتك على توظيف أفضل المواهب باستخدام بيانات السوق التاريخية والحالية، مدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة، وبالشراكة مع تحليلات وتصاميم من الطراز العالمي.
إننا نساعدك على تحسين تجارب المرشحين من خلال الاستفادة من التحليلات لفهم مسار المرشح، والمشاركة في تصميم تطبيقات سهلة الاستخدام على الهاتف المحمول، وأتمتة العمليات، وتوفير المساعدين الرقميين للإجابة على الاستفسارات. كما نساعدك على تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحليل السير الذاتية، وتقييم المرشحين، وحتى إجراء المقابلات الأولية، لتحسين تجربة المرشح بالكامل.
التعلّم رحلة مستمرة. تعتمد محفظة watsonx من IBM للمهارات على الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات دورات ملائمة، وتوفير تعليقات مخصصة، وتكييف المحتوى التدريبي ليتناسب مع احتياجات كل متعلم، مما يجعل التعلم أكثر كفاءة وفعالية ويضمن توافق التدريب مع الأهداف الاستراتيجية لمنظمتك.
يمكنك الانتقال بسرعة إلى Oracle Cloud وإجراء عملية التحول باستخدام الحلول المعرفية.
عزّز تجربة الموظفين وفعالية العمليات لدعم تحول الموارد البشرية باستخدام SAP SuccessFactors.
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