تعمل شركة IBM Consulting، بوصفها شركة استشارية رائدة في مجال استقطاب المواهب وتطوير المهارات، بشكل وثيق مع العملاء لتصميم حلول تناسب احتياجاتهم في مجال التوظيف وتنمية المهارات. سواء كنت تتطلع لمعالجة ارتفاع معدل دوران الموظفين، أو تحسين تقنيات التوظيف، أو رفع إنتاجية القوى العاملة، أو تلبية نقص المهارات، أو إنشاء تجربة تعليمية فعّالة لقوى عاملة متنوعة، تقدم IBM استراتيجيات وأدوات مخصصة في الاستشارات والتكنولوجيا والخدمات المدارة.



نقدّم حلولاً شاملة للتوظيف وتطوير المهارات تشمل خدمات الاستشارات العالمية للتوظيف؛ وخدمات التوظيف بالمصادر الخارجية على مستوى عالمي؛ وأدوات بناء خطوط توظيف؛ واستراتيجيات تحسين تجربة المرشحين؛ واستشارات القوى العاملة، وتقييم المهارات وتحليل الفجوات؛ ومسرعات تعلم مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأكاديميات رقمية واستراتيجيات تطوير المهارات؛ بالإضافة إلى حلول تطوير المواهب والتنقل الوظيفي.



نلتزم ببناء قوى عاملة متنوعة وتقليل التحيز في عمليات التوظيف، واستراتيجيات التوظيف، وتخطيط تطوير المهارات، وتخطيط التعاقب الوظيفي. باستخدام الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والبيانات والتحليلات، سنساعدك على تلبية احتياجات التوظيف، وتطوير أفضل المواهب، وتحديد استراتيجيات تطوير المهارات، وتحسين تجارب التعلم وسد فجوات المهارات لإطلاق إمكانات القوى العاملة في مؤسستك.