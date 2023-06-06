الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتجارب الموظفين
تقديم تجارب استثنائية للموظفين باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة لتحسين مستوى الرضا وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتعزيز قيمة الأعمال
اطلب ملخصًا لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي دليل المدير التنفيذي لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي في التجارب
مهنيون يتعاونون ويشاركون الأفكار في مكتب عصري
 
تصميم تجربة استثنائية لموظفيك وعملائك

أصبح لتجربة الموظف سياق أوسع اليوم حيث تداخلت الخطوط الفاصلة بين الحياة الشخصية والمهنية للأشخاص. إذ تكون تجربة الموظف أكثر من مجرد تفاعل أو سير عمل واحد—فهي تشمل كل تفاعل للموظف مع صاحب العمل، بدءًا من التوظيف وحتى التقاعد، وتلبية أدوارهم الوظيفية واحتياجاتهم الوظيفية وحياتهم العملية المتطورة ودعمها في جميع الأوقات. يتم تصميم أفضل التجارب مع وضع الموظف—وتوقعاته المنطوقة وغير المنطوقة—في الحسبان. تخيل اليوم الذي تتم فيه تلبية احتياجات كل موظف من موظفيك عبر كل نقطة اتصال بطرق بديهية وخالية من المشاكل تسمح لهم بالشعور بأنهم أفراد ويستمتعون بعملهم ويحققون أهدافهم. كما أحدثت تجارب الموظفين الأفضل تأثيرًا في الأعمال: فالموظفون المتفاعلون والراضون عن أعمالهم من المرجح أن يقدموا خدمة متميزة للأطراف المعنية الداخليين والعملاء النهائيين. 

تتبنى IBM نهجًا يركز على الإنسان في تجربة الموظفين. دع IBM Consulting تساعدك على إعادة تصور العمليات الداخلية والعمليات التي تواجه العملاء من خلال العمليات الإستراتيجية وتنفيذ المنصة والتصميم والخدمات المُدارة لتحسين تجربة الموظفين بشكل كبير. بفضل مواهبنا العميقة وخبرتنا في مجال التحوّل، يمكننا مساعدتك على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة والسحابة ذات المستوى العالمي—وكذلك شركائنا في النظام البنائي—لإتاحة تجارب استثنائية لكل موظف كل يوم.
ما الجديد؟ اقرأ تقرير معهد قيمة الأعمال IBV - الذكاء الاصطناعي التوليدي لأبطال الموارد البشرية: التشجيع على تنفيذ التجارب وتمكين الأشخاص اقرأ دليل الذكاء الاصطناعي للموارد البشرية وتنمية المواهب لماذا يُعد مديرو الموارد البشرية هم المفتاح الرئيسي لإتاحة إمكانات الذكاء الاصطناعي للقوى العاملة
المزايا
النمو الهائل في الإيرادات

تحقق الشركات التي تركز على تجربة العملاء نموًا في الإيرادات بمقدار 3 أضعاف خلال عامين.1

 
دفع الابتكار

تزيد احتمالية تحقيق الشركات التي تتمتع بخبرة أفضل بنسبة 89% في تحقيق أهداف الابتكار المؤسسي.2
تعزيز الأداء العالي

من المرجح أن يكون الموظفون الراضون من بين الموظفين الأعلى أداءً بنسبة 69%.2
القدرات تصميم تجربة مميزة

وضع تصور لتجربة استثنائية وتصميمها وتقديمها باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنية لتمكين الموظفين وتعزيز الإنتاجية والنمو.

 استكشف خدمات IBM iX تكامل مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي

تبسيط عمليات الموارد البشرية باستخدام watsonx Orchestrate والسماح لفريق الموارد البشرية لديك بالتركيز على الأعمال ذات المستوى الأعلى مع تحريرهم من المهام الشاقة.

 تعرف على المزيد تنمية الموارد البشرية من خلال موردي البرامج المستقلة

النهوض بمهام سير عمل الموارد البشرية لديك من خلال تحسين التقنية باستخدام الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمتكاملة من خلال القيام بشراكات قوية مع موردي البرامج المستقلة.

 تعرف على المزيد تحول الموارد البشرية والمواهب

إعادة هيكلة الموارد البشرية مع وضع الذكاء الاصطناعي في صميمها—تقديم قيمة الأعمال وتجارب الموظفين التي تتمحور حول الإنسان وتسريع جدول الأعمال الرقمي، وإطلاق العنان لإمكانات القوى العاملة وإتاحة المرونة.

 تعرف على المزيد اكتساب المواهب وتنمية المهارات

إنشاء تجارب ونتائج أفضل طوال دورة حياة التوظيف، وبناء قوة عاملة ماهرة مع ثقافة التعلُّم المستمر باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة والخدمات المتخصصة. 

تعرف على المزيد
الشراكات الاستراتيجية إنشاء تجارب مخصصة مع IBM وAdobe

استنادًا إلى أكثر من 20 عامًا من الخبرة كشريك استشاري لشركة Adobe، تركِّز شراكتنا على مساعدة العملاء في تصميم وتقديم تجارب أكثر تخصيصًا تعزز ولاء العملاء وتزيد من ثقتهم.

 استكشف قدرات Adobe لدينا تحوُّل الموارد البشرية باستخدام Oracle

تسريع وقت تقديم Oracle Cloud لتحسين وظيفة الموارد البشرية لديك وتعزيز نمو أعمالك.

 استكشف قدرات Oracle لدينا إنشاء قيمة للأعمال مع Salesforce

بالتعاون مع Salesforce، لا تقتصر خدماتنا على إنشاء قيمة للأعمال فحسب. بل نجمع بين قدرات Salesforce والتقنيات المفتوحة والناشئة والقدرات المتعمقة في المجال وقدرات التصميم التي تركِّز على الإنسان ومعارف البيانات اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة.

 استكشف قدرات Salesforce لدينا تحوُّل الموارد البشرية باستخدام SAP SuccessFactors

تنمية الموارد البشرية من خلال تحسين تجربة الموظفين والعمليات باستخدام SAP SuccessFactors.

 استكشف قدرات SAP SuccessFactors الخاصة بنا اقرأ المعلومات الواردة في تقرير SAP تحوُّل الموارد البشرية باستخدام Workday

تطبيق تقنيات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي على حلول Workday. إزالة أوجه القصور وخفض تكاليف تشغيل الموارد البشرية وبناء تجارب تفاعلية.

 استكشف قدرات Workday لدينا
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
دراسات حالة
تحول شركة IBM

جمعت IBM تجاربها معًا على Salesforce 360 باستخدام مساعدين افتراضيين من IBM Watson للإجابة عن الاستفسارات وتبسيط التواصل بين الأقسام.

تعزيز تجربة الموظفين

تعمل AusNet Services على تعزيز عمليات الموارد البشرية الخاصة بها مع IBM وSAP لتسريع مهام الموارد البشرية للموظفين والمديرين.
شركة Corning تعمل على تعزيز أفضل المواهب مع IBM وSAP

اكتسبت Corning، المتخصصة في صناعة الزجاج والسيراميك والبصريات، رؤية واضحة تمامًا لقوتها العاملة العالمية وخفضت التكاليف التشغيلية وعززت أداء الموارد البشرية. إذ ركزت على الخدمة الذاتية للموارد البشرية للسماح لمشاركة الموظفين بالتألق.

الرؤى

تعرّف على أفضل ما تقدمه IBM في صندوق الرسائل الواردة الخاص بك. اختر من مجموعتنا من الرسائل الإخبارية المنسقة التي تقدم معلومات محفزة للأفكار بشأن التوجهات الناشئة.
اشترك الآن
يعمل الذكاء الاصطناعي والأتمتة والقوى العاملة المعززة على تغيير مستقبل العمل. تعرّف على كيفية تحقيق أقصى استفادة من تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي. تعرف على مزيد من التفاصيل حول القوى العاملة المعزّزة
دور مدير الموارد البشرية في عصر الذكاء الاصطناعي

يتغير دور كبير مسؤولي الموارد البشرية. اكتشف كيف يمكن لكبار مسؤولي الموارد البشرية مواجهة التحديات الجديدة عند دخولهم عصر القوى العاملة المعززة بالذكاء الاصطناعي.
تتماشى لتزدهر مع إدارة أعمال المؤسسة

تتيح إدارة عمل المؤسسة التعاون المفتوح عبر الوظائف من خلال تدفقات عمل أكثر ذكاءً.

خمس خطوات لتنفيذ إدارة التغييرات في مؤسستك

يتمثل الهدف من خطة إدارة التغيير في تعزيز العمليات التي تؤثر في الأطراف المعنية وتدعم نجاح الأعمال والأشخاص المعنيين على حد سواء.
تعرّف على خبرائنا
Jill Goldstein
Jamie Mackenzie
حلول ذات صلة IBM watsonx Orchestrate

تمكّن من أتمتة عمليات الموارد البشرية باستخدام watsonx Orchestrate واسمح لفريق الموارد البشرية لديك بالتركيز على العمل عالي المستوى والتخلص من المهام الرتيبة المملة.

 تعرف على المزيد تحول دورة حياة العميل

تصوّر تجارب أكثر ذكاءً للموظفين والعملاء وتصميمها وتقديمها لهم من أجل تقديم القيمة وتعزيز النمو.

 استكشف خدماتنا تحوُّل الخدمة

نحن نساعد الشركات على الارتقاء بخدمة العملاء لتمكين الوكلاء وتحقيق الكفاءة ودعم أي عميل من أي مكان وفي أي وقت.

 تعرف على المزيد عمليات الموارد البشرية والاستعانة بمصادر خارجية

تجمع خدماتنا بين الخبرة العملية والتكنولوجية العميقة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء نماذج تشغيل مبتكرة للقوى العاملة عبر تجربة المرشحين والموظفين.

تعرف على المزيد
طلب ملخص إستراتيجية الذكاء الاصطناعي للمواهب من IBM

تمكّن من تسريع استخدامك للذكاء الاصطناعي التوليدي وإعادة تصور الموارد البشرية لديك من خلال ملخص حول الذكاء الاصطناعي التوليدي.

 اطلب ملخصًا لمعرفة كيفية تطبيقنا للذكاء الاصطناعي التوليدي على تجارب الموظفين تواصل مع فريقنا

تواصل مع مجموعتنا المتنوعة من خبراء IBM الذين يمكنهم مساعدتك في اتخاذ خطوتك الكبيرة التالية.

 اشترك في رسائلنا الإخبارية الشهرية

يمكنك تلقي رسائلنا الإخبارية التي تقدم رؤى مدروسة بشأن التوجهات الناشئة.

 اشترك الآن استكشف الفرص الوظيفية

انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم. 

سجل الآن