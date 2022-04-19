نظرًا لأن الشركات تواجه تحديات متعددة مثل: توقعات الموظفين المتطورة، والنقص العالمي في العمالة، والفجوة المتزايدة في المهارات، يتم البحث عن قادة الموارد البشرية للحصول على الإجابات والقيام بدور القيادة. ويضطلع قادة الموارد البشرية بدور حساس في تحويل مؤسستهم إلى مؤسسة تتوقع الأحداث غير المألوفة وتتصرف بمرونة للتنافس والفوز في الأوقات المضطربة. ويتعين على مؤسسات الموارد البشرية السعي إلى التطوير وتبنّي أساليب عمل جديدة تجمع بين تسيير الأعمال وتنفيذ مبادرات التغيير والتحول. ما سيمكّنها من تحقيق التوازن بين وضع الاستراتيجية وتطبيقها.

يتعاون قسم الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتحول الموارد البشرية والمواهب في IBM مع قسم الموارد البشرية الذي يؤدي دورًا محوريًا في دمج ديناميكيات القوى العاملة بسلاسة في مبادرات التحول الأوسع نطاقًا هذه. فمن خلال التعاون معًا، نعيد تصور الموارد البشرية مع التركيز على الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي فيها، وذلك لتقديم قيمة للأعمال، وتطوير خطة تنمية المواهب، وتسريع خارطة الطريق الرقمية، وإنشاء وحدة وظيفية حديثة ومرنة للموارد البشرية تكون مدعومة بتجارب موظفين مستوحاة من المستهلكين. ومن خلال تطبيق خبراتنا المتعمقة في الصناعة، فإننا نتعاون مع المؤسسات لتحقيق أهدافها ومعالجة تحدياتها الفريدة المتعلقة بالمواهب، وإعداد استراتيجيات تفتح مستويات جديدة من أداء القوى العاملة وإنتاجيتها في العمل.