نظرًا لأن الشركات تواجه تحديات متعددة مثل: توقعات الموظفين المتطورة، والنقص العالمي في العمالة، والفجوة المتزايدة في المهارات، يتم البحث عن قادة الموارد البشرية للحصول على الإجابات والقيام بدور القيادة. ويضطلع قادة الموارد البشرية بدور حساس في تحويل مؤسستهم إلى مؤسسة تتوقع الأحداث غير المألوفة وتتصرف بمرونة للتنافس والفوز في الأوقات المضطربة. ويتعين على مؤسسات الموارد البشرية السعي إلى التطوير وتبنّي أساليب عمل جديدة تجمع بين تسيير الأعمال وتنفيذ مبادرات التغيير والتحول. ما سيمكّنها من تحقيق التوازن بين وضع الاستراتيجية وتطبيقها.
يتعاون قسم الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتحول الموارد البشرية والمواهب في IBM مع قسم الموارد البشرية الذي يؤدي دورًا محوريًا في دمج ديناميكيات القوى العاملة بسلاسة في مبادرات التحول الأوسع نطاقًا هذه. فمن خلال التعاون معًا، نعيد تصور الموارد البشرية مع التركيز على الذكاء الاصطناعي كعنصر أساسي فيها، وذلك لتقديم قيمة للأعمال، وتطوير خطة تنمية المواهب، وتسريع خارطة الطريق الرقمية، وإنشاء وحدة وظيفية حديثة ومرنة للموارد البشرية تكون مدعومة بتجارب موظفين مستوحاة من المستهلكين. ومن خلال تطبيق خبراتنا المتعمقة في الصناعة، فإننا نتعاون مع المؤسسات لتحقيق أهدافها ومعالجة تحدياتها الفريدة المتعلقة بالمواهب، وإعداد استراتيجيات تفتح مستويات جديدة من أداء القوى العاملة وإنتاجيتها في العمل.
إعادة تصميم الوظائف وتحديثها من خلال الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في ابتكار طرق جديدة للعمل.
سوف يُحدث الذكاء الاصطناعي والأتمتة تغييرًا جذريًا في الطريقة التي تتبعها الموارد البشرية لتقديم الخدمات لكل من الموظفين والشركات، حيث ستؤدي إلى تحويلها من مجرد جهة منفذة للسياسات إلى عامل محرّك للقيمة.
تمكّن من تطوير خارطة الطريق الرقمية للموارد البشرية لديك، وذلك من خلال مواءمة التقنيات مع أهداف العمل ونطاقه، حيث تقدم التقنيات الجديدة فرصًا جديدة.
جهّز القوى العاملة لديك بمهارات المستقبل. تمكّن من تحويل استراتيجيات عملية اكتساب المواهب والمهارات والعمليات الخاصة بك من خلال تحقيق التوازن الصحيح بين الأشخاص والذكاء الاصطناعي والبيانات.
سيؤدي النهج الذي يركِّز على الذكاء الاصطناعي لتحديث وظيفة الموارد البشرية إلى تعزيز تجربة الموظفين والتقليل من تكاليف التشغيل سواء قررت الاستعانة بمصادر خارجية أو الاحتفاظ بخدماتك داخليًا.
تقديم تجارب فريدة من نوعها لتلبية احتياجات الموظفين في العمل والحياة المتطورة باستمرار من خلال معارف قائمة على البيانات ومهام سير عمل ذكية.
أعد ابتكار وظيفة الموارد البشرية لديك من خلال تصميم الذكاء الاصطناعي الذي يركِّز على الموظف، وتقليل تكاليف تشغيل الموارد البشرية من خلال تقديم خدمات الموظفين المدارة التي توفر خدمات الموارد البشرية الحديثة والمتاحة دائمًا للموظفين مثل المستهلك.
أحدث تحولًا في تجارب الموارد البشرية والموظفين باستخدام أساليب تحسين المرونة والتفكير التصميمي والتقنيات المعرفية والمدعومة بأنظمة الموارد البشرية وOracle وWorkday وSAP SuccessFactors.
تجارب سلسة وملهمة لدعم الموظفين المتميزين من خلال تطبيق إستراتيجيات تمكين مبتكرة ومتمحورة حول الإنسان
كان هدف شركة مناولة المواد هو مساعدة قادة الموارد البشرية على التخلص من المهام الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلًا، ودمج عمليات الأمان والامتثال وأتمتتها، وتمكين متخصصي الموارد البشرية من بناء مجموعة من المواهب المستقبلية المتميزة.
من خلال التحول إلى منصة مركزية، تقوم "الشركة التقنية التي تصنع المخبوزات" بإنشاء مصدر واحد للحقيقة لبيانات الموارد البشرية لديها، ما سيمكنها من اتخاذ قرارات استراتيجية وفعالة بشأن المواهب بناءً على الرؤى المستمدة من البيانات، وليس فقط على الحدس.
رأت شركة Corning، المتخصصة في صناعة الزجاج والسيراميك والبصريات، أن تكاليف الموارد البشرية تتزايد. نتيجة لذلك، عملت الشركة على اكتساب رؤية واضحة تمامًا للقوى العالمية العاملة بها، وتخفيض التكاليف التشغيلية، وتعزيز أداء الموارد البشرية. وهي تركّز على الخدمة الذاتية للموارد البشرية للسماح للموظفين بالمشاركة بفاعلية.
يمكنك الانتقال بسرعة إلى Oracle Cloud وإجراء عملية التحول باستخدام الحلول المعرفية.
تمكّن من تحسين تجربة موظفيك وفاعليتهم التشغيلية للمساعدة في تحويل الموارد البشرية باستخدام SAP SuccessFactors.
أحدث تحولًا في الموارد البشرية لديك من خلال الاستفادة من إمكانات التقنيات السحابية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات Workday لديك.
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سيغير الذكاء الاصطناعي التوليدي طريقة عملنا والمهارات التي نحتاجها، وسيتم تبنيه بشكل أسرع مما نتوقع.
تم إعداد تقرير معهد IBM لقيمة الأعمال بالشراكة مع Oracle، وهو يبحث في كيفية تمكّن قادة الموارد البشرية من إنشاء ثقافة معززة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والعمل كمستشار رئيسي لاستراتيجيات النماذج التشغيلية.
من المتوقع أن يؤثر تبني حلول الذكاء الاصطناعي على مختلف جوانب وظيفة الموارد البشرية تأثيرًا كبيرًا. اكتشف ما تعنيه هذه التحديات الجديدة لمديري الموارد البشرية مع دخولنا عصر القوى العاملة المعززة بالذكاء الاصطناعي.
اكتشف كيف سيتيح النموذج التشغيلي الديناميكي للموارد البشرية، الذي يركِّز على الذكاء والمرونة، للمؤسسة توقع الأحداث غير المألوفة واغتنام الفرص الجديدة.
يستكشف متخصصو الموارد البشرية بشكل متزايد إمكاناتهم لتحسين الإنتاجية من خلال تعزيز عمل الموظفين وتمكينهم من التركيز على العمل على مستوى أعلى. ومع توسع قدرات الذكاء الاصطناعي، هناك مخاوف أخلاقية وتساؤلات يجب على كل قائد أعمال أخذها في الاعتبار حتى لا يأتي استخدام الذكاء الاصطناعي على حساب العمال أو الشركاء أو العملاء.
تشهد القوى العاملة تحولًا جذريًا، حيث تعيد التقنيات تشكيل الصناعات والأدوار الوظيفية بوتيرة سريعة. ومع استمرار تقدم الأتمتة والذكاء الاصطناعي، أصبحت الحاجة إلى تحسين المهارات وإعادة المهارات أكثر أهمية من أي وقت مضى.
تمكّن من تسريع استخدامك للذكاء الاصطناعي التوليدي وإعادة تصور الموارد البشرية لديك من خلال ملخص حول الذكاء الاصطناعي التوليدي.
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