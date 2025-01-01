®قوة الموارد البشرية للخدمات المالية مع الذكاء الاصطناعي من IBM
إلغاء القفل تعزيز الإنتاجية في أنظمة عمليات الموارد البشرية. توفير الدقة والإتقان عبر الموارد البشرية سير العمل والمنصات. توقف لحظة IBMلملء أداة تقدير الموارد البشرية watsonx.ai في الأسفل، واعرف كيف يمكن لوظيفة الموارد البشرية لديك تقليل وقت الاستجابة لطلبات الموارد البشرية، وتحسين إنتاجية الموظفين بمساعدة مجموعة حلول الخاصة بـ.
* يتم حساب النتائج الموضحة بناءً على بيانات وافتراضات معينة فيما يتعلق بالاستخدام المحتمل لموقع watsonx Assistant ، بما في ذلك إدخال المستخدم، معيار بيانات الطرف الثالث، وبيانات الموارد البشرية من IBM معهد قيمة الأعمال (IBV). يتم احتساب الفوائد المالية المحتملة بناءً على القيمة المقدرة لزيادة الإنتاجية التي يمكن إعادة توزيعها لأعمال ذات قيمة أعلى. يتم تقديم النتائج لأغراض توضيحية فقط ولا ينبغي الاعتماد عليها كضمان أو التزام بالنتائج أو الفوائد المحتملة أو الفعلية. لا تستند النتائج إلى بيانات فعلية أو نمذجة إحصائية ،وقد لا تكون دقيقة أو قابلة للتطبيق عليك. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على ظروفك الخاصة واستخدامك وتكويناتك وبيئتك، من بين عوامل أخرى.
تعرف على كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات الموارد البشرية ورفع مستوى مهارات المؤسسة بأكملها عبر البنك الذي تتعامل معه أو مجموعة الخدمات المالية لتمكين الأشخاص وتحويل العمليات.
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إلغاء قيمة القفل مع الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي الذي يمكنك الاعتماد عليه وشحنه بشكل كبير
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