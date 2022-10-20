استشارات تقنية الموارد البشرية

أصبح من الضروري أن تتمتع مؤسسات الموارد البشرية بالحداثة والأسلوب الرشيق، وأن تكون قادرة على التحول بسرعة بما يتناسب مع ضرورات العمل المتغيرة. لقد تخلت الموارد البشرية عن دورها الإداري المتمثل في تطبيق السياسات الإدارية وتحولت لتصبح ضمن صانعي القيم، مما يؤثر على التحول على مستوى المؤسسة.

تخيل يومًا ما تعمل فيه وظائف الموارد البشرية لديك بسلاسة وتستمر في التطور حتى تتمكن من التركيز على تقديم الرؤى والنتائج التي تدفع أعمالك إلى الأمام. قم بتحديث تطبيقاتك وعملياتك باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل العمليات وتجارب الموظفين لديك لتقديم طرق جديدة للعمل مع زيادة إنتاجية الأعمال وتقليل تكاليف التشغيل.

تقدم IBM Consulting الخبرة الصناعية والوظيفية العميقة عبر الموارد البشرية والتقنية، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، للمشاركة في تصميم استراتيجية وخطة تنفيذ تعمل بأفضل شكل يتناسب مع أنشطة الموارد البشرية الخاصة بك وفي النهاية أعمالك بوجه عام. من خلال الرؤى والخبرة التي اكتسبناها من تحويل مجموعة الموارد البشرية الخاصة بنا وتشغيل نماذج تقديم خدمات الموارد البشرية الناجحة لشركات Fortune 500، يمكننا ضمان التحول السلس.