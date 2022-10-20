استشارات تقنية الموارد البشرية
إعادة ابتكار وظيفة الموارد البشرية لديك من خلال تصميم الذكاء الاصطناعي المرتكز على الموظفين
حاجة الموارد البشرية إلى تطوير حديث اطلب ملخصًا لاستراتيجية الذكاء الاصطناعي
امرأة تصافح زميلها في مكتب
تحويل الموارد البشرية المدعوم بالذكاء الاصطناعي 

أصبح من الضروري أن تتمتع مؤسسات الموارد البشرية بالحداثة والأسلوب الرشيق، وأن تكون قادرة على التحول بسرعة بما يتناسب مع ضرورات العمل المتغيرة. لقد تخلت الموارد البشرية عن دورها الإداري المتمثل في تطبيق السياسات الإدارية وتحولت لتصبح ضمن صانعي القيم، مما يؤثر على التحول على مستوى المؤسسة.

تخيل يومًا ما تعمل فيه وظائف الموارد البشرية لديك بسلاسة وتستمر في التطور حتى تتمكن من التركيز على تقديم الرؤى والنتائج التي تدفع أعمالك إلى الأمام. قم بتحديث تطبيقاتك وعملياتك باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل العمليات وتجارب الموظفين لديك لتقديم طرق جديدة للعمل مع زيادة إنتاجية الأعمال وتقليل تكاليف التشغيل.

تقدم IBM Consulting الخبرة الصناعية والوظيفية العميقة عبر الموارد البشرية والتقنية، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، للمشاركة في تصميم استراتيجية وخطة تنفيذ تعمل بأفضل شكل يتناسب مع أنشطة الموارد البشرية الخاصة بك وفي النهاية أعمالك بوجه عام. من خلال الرؤى والخبرة التي اكتسبناها من تحويل مجموعة الموارد البشرية الخاصة بنا وتشغيل نماذج تقديم خدمات الموارد البشرية الناجحة لشركات Fortune 500، يمكننا ضمان التحول السلس.

 الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية وتنمية المواهب
ما الجديد؟ اقرأ تقرير معهد قيمة الأعمال IBV - الذكاء الاصطناعي التوليدي لأبطال الموارد البشرية: التشجيع على تنفيذ التجارب وتمكين الأشخاص لماذا يُعد مديرو الموارد البشرية هم المفتاح الرئيسي لإتاحة إمكانات الذكاء الاصطناعي للقوى العاملة
المزايا
إعادة تصور تجارب الموارد البشرية وتحديثها

يمكنك استخدام تجارب ذكية ومخصصة، وتسريع جدول الأعمال الرقمي للموارد البشرية باستخدام تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مناسبة للغرض، وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ.
تحسين أداء العمليات

يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الموارد البشرية المبسطة وزيادة الإنتاجية من خلال عمليات الموارد البشرية المؤتمتة وروبوتات المحادثة الذكية.
تحقيق أقصى استفادة من الإنفاق على الموارد البشرية

يمكنك إلغاء أنشطة الموارد البشرية وتبسيطها وأتمتتها لتقليل التكاليف التشغيلية مع إعادة توجيه الاستثمار لأولويات القوى العاملة الأخرى.

القدرات

استراتيجية التحول في الموارد البشرية يمكنك تطوير استراتيجية للموارد البشرية قوية وعملية للتكمِّل استراتيجيات البيانات والأتمتة والتحليلات والقوى العاملة التي تستخدمها لتلبية احتياجات مؤسستك. بادر بتأسيس الأشخاص والعمليات والقدرات التكنولوجية اللازمة لنجاح عملك. تصميم تجربة الموظفين استفد من تدفقات سير العمل الديناميكية للموارد البشرية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة محسّنة للموظفين بتكلفة أقل وخدمة موظفيك بشكل أفضل من خلال التخصيص والكفاءة. التحول الرقمي للموارد البشرية إعادة ابتكار الموارد البشرية وتحويل تجارب الموظفين عبر دورة حياة الموظف بداية من الاستراتيجية ووصولاً إلى التمكين؛ باستخدام الأسلوب الرشيق وأساليب التفكير التصميمي والتقنيات الإدراكية والمدعومة بأنظمة الموارد البشرية Oracle و Workday وSAP SuccessFactors. تغيير نموذج التشغيل يمكنك تخطيط أهداف العمل بما يتماشى مع الهيكل التنظيمي لمؤسستك وظهور أدوار جديدة – وتنفيذ رؤيتك – لتحقيق الإمكانات الكاملة لاستثماراتك في التقنية والمواهب والذكاء الاصطناعي. الانتقال إلى السحابة بادر بنقل أنظمة الموارد البشرية إلى السحابة وعزّزها بالذكاء الاصطناعي المصمم لتحقيق قابلية التوسع والمرونة. قم بتحسين استثماراتك في تكنولوجيا الموارد البشرية إلى استثمارات تقنية أوسع نطاقًا على مستوى المؤسسة تتماشى مع الأهداف التجارية لمؤسستك.
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
الشراكات الاستراتيجية تحوُّل الموارد البشرية باستخدام Oracle

بادر بتسريع رحلتك إلى Oracle Cloud وتسريع الوقت اللازم للتسليم وتحسين وظيفة الموارد البشرية لديك لزيادة القيمة والنمو الاستراتيجي.

 تعرف على المزيد تحوُّل الموارد البشرية مع SAP SuccessFactors

تمكّن من تحسين تجربة موظفيك وفاعليتهم التشغيلية للمساعدة في تحويل الموارد البشرية باستخدام SAP SuccessFactors.

 تعرف على المزيد اقرأ المعلومات الواردة في تقرير SAP تحوُّل الموارد البشرية باستخدام Workday

أحدث تحولًا في الموارد البشرية لديك من خلال تطبيق تقنيات السحابية والذكاء الاصطناعي على حلول Workday.  إزالة أوجه القصور، وتقليل تكاليف تشغيل الموارد البشرية، وبناء تجربة جذابة.

 تعرف على المزيد
دراسات حالة
تقوم شركة Hyster-Yale بالاستفادة من معلومات الموارد البشرية العالمية

استبدلت شركة Hyster-Yale أنظمتها وعملياتها المتعددة لإدارة رأس المال البشري بحل Workday واحد متكامل تمامًا لتحرير قادة الموارد البشرية من المهام الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً وإدارتها، وتضمين وأتمتة عمليات الأمن والامتثال، وتمكين المتخصصين في الموارد البشرية من التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة.
شركة FGF تستعد للنمو

استبدلت مؤسسة FGF أدوات الموارد البشرية الفردية المتعددة والعمليات اليدوية بسير عمل أكثر آلية وتكاملًا لتبسيط الدعم التقني وتمكينها من اتخاذ قرارات استراتيجية وفعالة بشأن المواهب استنادًا إلى رؤى البيانات، وليس فقط الغرائز، باستخدام SAP SuccessFactors.
تعمل AusNet Services على تعزيز عمليات الموارد البشرية الخاصة بها بالتعاون مع IBM وSAP

استكشف كيف قامت AusNet بتحديث عمليات الموارد البشرية الحالية من خلال دمج أنظمتها المتعددة، وتقليل التدخلات اليدوية وتسريع مهام الموارد البشرية للموظفين والمديرين باستخدام SAP SuccessFactors.

الرؤى

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دفع المزيد من قدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة في عمليات الموارد البشرية لتحقيق نتائج الأعمال اقرأ كيف يعمل الذكاء الاصطناعي على SAP على تحويل الموارد البشرية
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تعرّف على خبرائنا Glen Dittrich Art Sheehan Robert Churchyar Mike Wright

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