دليل CHRO حول الذكاء الاصطناعي في الموارد البشرية: الخرافات والفوضى والأثر القابل للقياس

أحيانًا نواجه اعتراضات عند مشاركة قصة تحوُّل المواد البشرية بسبب مخاوف تتعلق بهلوسة الذكاء الاصطناعي أو التحيّز. وردّنا على ذلك واضح: "البشر هم المتحكمون دائمًا". أنتم القادة، وأنتم من يحدِّد متى وأين وكيف يتم توظيف الذكاء الاصطناعي. إنه أداة، ولن يعمل خارج السيطرة. لكن من الضروري التعامل معه بواقعية في التطبيق.

لا تدع الخوف من تفويت الفرصة (المعروف اختصارًا باسم FOMO) يقود قراراتك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. ما الذي يعنيه ذلك؟ لا تتخذ قراراتك بناءً على ما تفعله شركة أخرى لمجرد أنه يبدو جذابًا أو لأنه يحظى بتغطية إعلامية واسعة أو اهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي. إذا لم يكن متوافقًا مع قيم شركتك أو مع الطريقة التي تحقق بها أعمالك الإيرادات، فلا تفعل ذلك.

رغم أن الأمر يبدو بسيطًا، فإنه أعمق من ذلك بكثير. عليك أن تطرح بعض الأسئلة منذ البداية مثل: ما المهام التي نشعر بالارتياح لإسنادها إلى الذكاء الاصطناعي؟ أو ما الذي يتماشى مع قيم شركتنا؟.

في IBM، يتضمن أيُّ استخدام للذكاء الاصطناعي دائمًا وجود إنسان ضمن دائرة القرار. البشر هم أصحاب القرار النهائي، فهذه إحدى قيمنا الجوهرية. على سبيل المثال، نستخدم الذكاء الاصطناعي لاقتراح زيادات الرواتب استنادًا إلى مهارات الموظف، وندرة هذه المهارات في السوق، وعدد سنوات عمله في الدور الوظيفي. لكن تحديد قيمة الزيادة يظل قرارًا نهائيًا بيد المدير. نحن مرتاحون لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم توصيات التعويض للمديرين، بينما قد لا يكون ذلك مناسبًا لشركتك.

ومع ذلك، لا نستخدم الذكاء الاصطناعي في فرز المرشحين. فنحن كشركة تضع المهارات في المقام الأول، نهتم بالمهارات التقنية للمرشح لا بالمكان الذي اكتسبها منه. ونخشى أن يؤدي الاعتماد على خوارزمية إلى استبعاد مرشحين من خلفيات غير تقليدية. قد تختار شركتك نهجًا مختلفًا تمامًا في استخدام الذكاء الاصطناعي، وهذا أمر مقبول. فالأمر في النهاية يتعلق بما يخدم أعمالك على النحو الأمثل.

من الضروري، أينما وكيفما استخدمت الذكاء الاصطناعي، أن تعتمد على أداة تراقب الأداء وتضم حوكمة مدمجة. وعندما يبدأ الذكاء الاصطناعي في الانحراف عن الإجابات المتوقعة، يجب تنبيهك فورًا. وعندما يبدأ الذكاء الاصطناعي في الانحراف عن الإجابات المتوقعة، يجب تنبيهك على الفور.