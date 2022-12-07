لتحقيق النجاح في التحول الرقمي، يجب على إدارة الأعمال الحديثة دمج عملياتها عبر الحدود التنظيمية والأنظمة الحالية لتحقيق ميزة تنافسية. بفضل أكثر من 27,000 متخصص في الاستشارات المالية وتحويل سلاسل التوريد، تقدِّم IBM Consulting القدرة على تنسيق الأفراد، والعمليات، والبيانات، والتوريد والتكنولوجيا بمرونة لتحقيق المبادرات والنتائج المستدامة التي تضمن استدامة نموذج تشغيل الأعمال في المستقبل.
نسبة الزيادة في كفاءة العملية عن طريق أتمتة عمليات سير العمل1
نسبة تحسين استخدام الأصول من خلال سلاسل التوريد التم تم تحويلها2
نسبة التحسين في مؤشرات الأداء الرئيسية القابلة للقياس من خلال مشاركة خدمات الأتمتة الذكية3
تعمل IBM Consulting على إيجاد وربط وتحليل عمليات البيانات والتطبيقات الخاصة بك لاكتشاف الابتكارات ذات المعنى التي تساعد على اتخاذ قرارات أفضل وتحسين الأداء لاحقًا.
أكبر تهديد لتجاوز اضطرابات سلسلة التوريد هو التصرف بمنطق حل المشكلات الذي كان مستخدمًا في الماضي. تعمل خدمات استشارات IBM على بناء وإعادة هيكلة سلاسل توريد مرنة، وسريعة التكيف وتركِّز على الاستدامة لتلبية احتياجات المستقبل.
ومن خلال مزيج من استشارات الإدارة واستشارات الاستراتيجيات، تمكَّن من تحقيق قيمة الأعمال بشكل أسرع باستخدام نهج برمجي للتحول مع السعي نحو التميز التشغيلي.
حفِّز القوى العاملة لديك من خلال التقنيات المبتكرة وممارسات العمليات التي تقدِّم نهجًا يركِّز على الأفراد في إدارة عمليات المواهب.
تساعد بنية السحابة الهجينة الصحيحة على تحديد سلسلة القيمة الخاصة بك وتمكين الفرق في عملك من تحقيق وفورات تصل إلى 70% في التكاليف، وتقليل الوقت بنسبة 88%، وزيادة الإنتاجية بنسبة تصل إلى 40%.
تمكَّن من تحويل مؤسسة المشتريات الخاصة بك من خلال تحسين العمليات التي تُسهم في تقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة وفورات الإنفاق، وزيادة رضا الأطراف المعنية عبر العمل.
يمكن لشركة IBM المساعدة على ترحيل البيانات إلى AWS Cloud وتشغيلها لأتمتة أعمالك وتلبية توجهات السوق المتطورة.
تساعد IBM العملاء على تخصيص رحلة سحابة هجينة -متعددة السحابات وآمنة للغاية- إلى Microsoft Azure، بما في ذلك تحديث التطبيقات وإدارتها.
استفِد من تبسيط العمليات عبر المؤسسة، والذكاء، والأتمتة، وتمكَّن من تحقيق قيمة للأعمال على نطاق واسع.
استفِد من القدرات الكاملة لبرنامج Google Cloud كمنصة لتحديث التطبيقات، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي (ML)، وSAP.
تقدم شركة IBM حلولًا للصناعة وعمليات الأعمال في الاستشارات من خلال استخدام منصات Oracle مع التقنيات الناشئة.
تقدِّم IBM مجموعة كاملة من خدمات استشارات وتقنيات SAP لتقليل التكاليف وزيادة المرونة.
تعمل Neste على بناء منصة عالمية لتخطيط موارد المؤسسة في سعيها لتصبح الرائد العالمي في إنتاج الوقود المتجدد والحلول الدائرية.
عملت IBM Consulting مع شركة تصميم الهندسة والروبوتات لالتقاط ما يحدث داخل موقع التصنيع.
تعرَّف على 5 طرق يساهم بها الذكاء الرقمي وسير العمل الذكي في تعزيز المشتريات الذكية.
تساعد عمليات سير العمل الذكية قادة سلسلة التوريد على التفوق على نظرائهم في نمو الإيرادات والربحية.
والآن، بعد أن أصبح كبار مسؤولي سلسلة التوريد (CSCO) يتمتعون بملفات إدارية أعلى، أصبح لديهم تأثير أكبر في الاتجاه الاستراتيجي لمؤسساتهم.
أعِد تصور استراتيجية وأساليب عملك لاكتشاف الإمكانات غير المستغلة للنمو والتحول في مؤسستك.
تتطلب الشركات الحديثة تقنيات مفتوحة وحديثة تعمل على توحيد استراتيجيتك وعمليات أعمالك ومواءمتها لإجراء أتمتة فعَّالة، والحصول على معلومات مثمرة بشأن الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نتائج ملموسة.
يُعدّ IBM iX شريكك العالمي في تصميم التجارب ضمن IBM Consulting، وذلك لاتباعه نهجًا قائمًا على التصميم والبيانات.
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