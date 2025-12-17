استشارات عمليات التأمين

إعادة تصوُّر عمليات التأمين من خلال التحوُّل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في مجال التأمين من قِبل HFS
إعادة تعريف عمليات التأمين باستخدام الذكاء الاصطناعي

تساعد حلول IBM لعمليات التأمين شركات التأمين على إعادة تصوُّر وتحويل عملياتها الأساسية باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل لتعزيز الكفاءة، وتحسين إدارة المخاطر، والارتقاء بتجارب العملاء والوسطاء. تقدِّم IBM Consulting خبرة متعمقة في القطاع، وقدرات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع أساس موثوق به للبيانات والحوكمة لتبسيط إدارة السياسات والاكتتاب والمطالبات - ما يعزز اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً ويحقق نتائج ملموسة.

لا يتعلق الأمر بمجرد أتمتة عملية قائمة. بل هو إعادة ابتكار للعملية باستخدام الذكاء الاصطناعي. ويعني هذا النهج تبسيط مهام سير العمل وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات المستخدمين، وتمكين الموظفين من اتخاذ قرارات أسرع وأفضل، وتحسين الأداء بشكل ملموس لتحقيق نتائج أعمال أكبر بصورة مستدامة.

بفضل سجلها الحافل وحلولها المصممة للتكامل بسلاسة مع الأنظمة الحالية، تُعَد IBM الشريك الموثوق به لشركات التأمين المستعدة للريادة في سوق ديناميكي وخاضع للتنظيم.
الفوائد
السرعة التشغيلية

 

سرّع معالجة المطالبات والاكتتاب وإدارة وثائق التأمين، مع خفض التكاليف وضمان الامتثال. رقمِن مهام سير العمل ووسّع نطاق التغطية التأمينية، بما يرفع جودة الخدمة.
الذكاء الاصطناعي المتعاطف

 

تجاوز مجرد معالجة وثائق التأمين والمطالبات. استخدِم الذكاء الاصطناعي لفهم احتياجات العملاء وتحويل تفاعلاتهم إلى علاقات مخصصة وذات مغزى.
نمو الإيرادات الإجمالية

 

عزّز نمو الإيرادات عبر تحسين تجارب العملاء وتبسيط وتسريع عمليات الاكتتاب والأعمال الجديدة وتجديد العقود.
مجالات التأمين الحيوية إعادة تصوُّر عمليات التأمين باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الأساسية إدارة المطالبات

استفد من دعم القرارات القائم على الذكاء الاصطناعي لمعالجة المطالبات بسرعة ودقة. مكّن الموظفين من التعامل مع الحالات المعقدة، والوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، والارتقاء بتجارب العملاء. التعلم المستمر يعزز الدقة والاستجابة، ما يرفع مستوى المرونة التشغيلية إلى مستويات غير مسبوقة.

 دعم الاكتتاب

عزّز دقة الاكتتاب وقلّل المخاطر باستخدام ®watsonx ومساعدي الذكاء الاصطناعي. حلّل البيانات المعقدة بسرعة من مصادر متعددة لاتخاذ قرارات أسرع قائمة على البيانات. واءم اختيار المخاطر والتسعير والشروط مع استراتيجية مؤسستك بسهولة.

 إدارة السياسات

حوّل إدارة وثائق التأمين باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل ومنصّات متكاملة. بسّط العمليات من بدايتها إلى نهايتها، من دعم الوكلاء وخدمة العملاء إلى الفوترة والتجديدات وتحديثات المزايا. بسّط عمليات الإصدار والقروض والاستردادات والتعديلات وإدارة الأقساط وإنهاء العقود، بدقة وكفاءة تشغيلية.

 الأعمال الجديدة واكتساب العملاء

عزِّز النمو من خلال تحسين عمليات الواجهة الأمامية، بدءًا من التحقق من اكتمال الطلبات ومراجعات الملاءمة ووصولًا إلى إصدار العروض وإعداد السياسات. استفد من الأتمتة الذكية لإدارة التفاعلات الأساسية وضمان انضمام سلس، بما يعزّز الدقة والامتثال ورضا العملاء منذ البداية. 

 المخاطر والامتثال التنظيمي

عزّز قدرات المؤسسة عبر ضوابط ذكية في الإشراف الاكتواري، وإدارة التعرض للمخاطر، والتسوية المالية. بسّط نمذجة المخاطر والاختبارات وكفاية رأس المال باستخدام التحليلات المتقدمة. أتمِت مهام سير عمل الامتثال، من مراقبة مكافحة غسيل الأموال (AML) والبحث في قوائم OFAC إلى معالجة الشكاوى وإعداد التقارير التنظيمية، بما يضمن الشفافية والدقة والثقة المطلقة.
المشاركة في الابتكار مع IBM Garage
ابتكار الحلول وتطويرها وقياس نتائجها وتحسينها وتوسيع نطاقها بسلاسة من خلال إطار عملنا الشامل الذي يجمع بين التفكير التصميمي والمرونة وممارسات عمليات التطوير. تم تصميم نهجنا للتكامل مع الأنظمة الحالية وزيادة قيمة استثماراتك الحالية. تسريع الوقت المناسب لتحقيق القيمة واعتماد أحدث التقنيات من خلال الشراكة بين فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتكنولوجيا.

 تعرّف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage

المكانة في السوق

تم اختيار IBM كشركة رائدة في السوق في تقرير HFS Horizons لخدمات التأمين لعام 2025

في تقرير HFS Horizons Insurance Services لعام 2025، تم تصنيف IBM رائدةً في السوق بفضل دورها في تحقيق تحوّل ملموس وقابل للقياس عبر منظومة التأمين. ويمكن تحقيق هذه النتيجة من خلال استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة لتعزيز نمو الأقساط والكفاءة التشغيلية وتقديم قيمة شاملة من البداية إلى النهاية.

 اقرأ التقرير
الرؤى

استكشِف كيف تتبنّى شركات التأمين الذكاء الاصطناعي التوليدي لتعزيز عمليات التأمين اقرأ عن الموضوع هنا
إعادة تصوُّر التأمين باستخدام الذكاء الاصطناعي
اكتشف كيف يمكن لشركات التأمين الانتقال من التجارب الأولية للذكاء الاصطناعي إلى تحوّل شامل على نطاق المؤسسة، مع معالجة أعباء الأنظمة القديمة، وسد فجوات الحوكمة، والتعامل مع تحديات تجربة العملاء.
عصر الذكاء الاصطناعي: التحول في قطاع التأمين
تعمل شركات التأمين على تعزيز الكفاءة باستخدام الذكاء الاصطناعي، لكنها بحاجة إلى معالجة الديون التقنية، والفجوات في المهارات، وبناء الثقة لتحقيق كامل إمكانياته وتلبية توقعات العملاء المتغيرة.
الذكاء الاصطناعي الوكيل في عمليات الأعمال
تعرّف على كيف يُحدث الذكاء الاصطناعي الوكيل تحولًا في عمليات الأعمال، عبر تحسين مهام سير العمل بشكل مستقل، وتعزيز المرونة، والارتقاء بالإبداع البشري.
الشركاء الاستراتيجيون

Microsoft

تساعد IBM Consulting العملاء على تصميم رحلتهم في Microsoft Cloud، من خلال الذكاء الاصطناعي و®Red Hat® OpenShift وCloud Accelerator، لتعزيز نجاح الأعمال.
AWS

تعاونت كلٌّ من IBM وAWS على تشكيل فريق من المتخصصين ذوي الخبرة العالية المكرّسين لنشر حلول العملاء على منصة AWS. حيث تساعدك IBM على نقل مهام سير العمل الحالية إلى سحابة AWS وتطوير تطبيقات السحابة الأصلية وإدارة بيئة AWS Cloud لديك.
Celonis

تمكَّنت IBM بالتعاون مع Celonis من دمج الذكاء الاصطناعي المدعوم بالبيانات والقدرة على التنبؤ مع التوائم الرقمية للعمليات، حيث تُتيح تصورًا واضحًا ورؤى قابلة للتنفيذ في العمليات المالية، وتُسهم في تحسين قرارات الأعمال وإعادة ابتكار نماذج التشغيل.
UiPath

تجمع IBM وUiPath بين قوة أتمتة العمليات الآلية (RPA) وأتمتة الأعمال الرقمية لتقديم أتمتة قابلة للتوسع وآمنة من الروبوتات المراقبة وغير المراقبة، بالإضافة إلى إدارة كاملة لسير العمل والقرارات والمحتوى ضمن تجربة سلسة واحدة.
HyperScience

تُعَد Hyperscience شريك إطلاق لبرنامج IBM’s watsonx Orchestrate، حيث تجمع أتمتة المستندات لدينا مع مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي من IBM لمساعدة الشركات على تبسيط العمليات عبر Agent Catalog.
حلول ذات صلة العمليات المصرفية

بفضل خبرتها المتعمقة في الصناعة وتركيزها على الأتمتة الذكية، تساعد IBM البنوك على تحديث عملياتها مثل اعرف عميلك (KYC)، والإقراض، وتمويل التجارة. ويستفيد العملاء من حلول سحابية طُوِّرت بالشراكة معهم، تُمكّن تنفيذ عمليات دون تدخل يدوي، وتحسّن التوافق مع المتطلبات التنظيمية، وترفع مستوى رضا العملاء.

 تعرّف على المزيد العمليات التجارية

تبدأ منهجية IBM الحديثة في خدمات التعهيد الخارجي بأسلوب تعاوني وتجريبي يساعد العملاء على إعادة تصور سير العمل التشغيلي الكامل، من خلال دمجه بتقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي القائمة على السحابة.

 تعرّف على المزيد استشارات الخدمات المالية

تساعد IBM Financial Services Consulting البنوك على التحديث لتحقيق ميزة تنافسية — بالانتقال من تحسين كفاءة التشغيل الداخلي إلى الارتقاء بواجهات الخدمة وتجربة العملاء، عبر تحول أساسي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومدفوعات بمنهجيات مرنة، مع التركيز على النمو والامتثال وتحسين التكاليف.

 تعرّف على المزيد
