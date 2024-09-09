اضطر قادة سلسلة التوريد العالميون إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في طرق العمل التقليدية، حيث يتمثل التهديد الأكبر في أن التعامل مع الاضطرابات يتم استنادًا إلى طرق تفكير قديمة.



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تعمل الخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد من ®IBM على تعزيز إدارة سلسلة التوريد من خلال مساعدة العملاء على استخدام التحليلات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لتمكين القوى العاملة وتنفيذ استراتيجيات تشغيلية استباقية وتنبؤية. يساعدك نهجنا القائم على الأصول والتقنيات الرائدة في السوق ومساعدو الذكاء الاصطناعي على الاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة وتعزيز النمو والمرونة وتحسين عملية صنع القرار.

من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة على سلسلة التوريد الخاصة بنا، وفرت شركة IBM مبلغ 160 مليون دولار أمريكي من خلال خفض تكاليف المخزون وتحسين تكاليف الشحن، مما أدى إلى تحسين عملية صنع القرار وتوفير الوقت.