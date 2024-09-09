اضطر قادة سلسلة التوريد العالميون إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في طرق العمل التقليدية، حيث يتمثل التهديد الأكبر في أن التعامل مع الاضطرابات يتم استنادًا إلى طرق تفكير قديمة.
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تعمل الخدمات الاستشارية لسلسلة التوريد من ®IBM على تعزيز إدارة سلسلة التوريد من خلال مساعدة العملاء على استخدام التحليلات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي لتمكين القوى العاملة وتنفيذ استراتيجيات تشغيلية استباقية وتنبؤية. يساعدك نهجنا القائم على الأصول والتقنيات الرائدة في السوق ومساعدو الذكاء الاصطناعي على الاستجابة بسرعة لظروف السوق المتغيرة وتعزيز النمو والمرونة وتحسين عملية صنع القرار.
من خلال تطبيق الذكاء الاصطناعي والأتمتة على سلسلة التوريد الخاصة بنا، وفرت شركة IBM مبلغ 160 مليون دولار أمريكي من خلال خفض تكاليف المخزون وتحسين تكاليف الشحن، مما أدى إلى تحسين عملية صنع القرار وتوفير الوقت.
حوِّل عملياتك التجارية بالاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها عملية صنع القرار المدعومة بالذكاء الاصطناعي. يتعاون خبراؤنا معك في كل خطوة من رحلة تحولك الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ما يجعل سلسلة التوريد لديك عامل تمايز استراتيجي. نقدم لك المشورة في تصميم ممارسات الذكاء الاصطناعي، وتطويرها، وتجربتها، وتشغيلها، وتوسيع نطاقها، وتأمينها.
يتيح اختيار نماذج الذكاء الاصطناعي المناسبة تطوير القدرات اللازمة لسلسلة التوريد لديك، مما يعزِّز الشفافية، ويحسِّن الإنتاجية، ويضمن استجابة سريعة للاضطرابات، وتغيرات السوق، ومتطلبات العملاء.
على مدار السنوات الثلاث الماضية، حقق روّاد الابتكار في سلاسل التوريد نموًا في الإيرادات بنسبة 34% وزيادة في الأرباح بنسبة 326% مقارنة بمنافسيهم. يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعزيز التدريب، والتعاون مع الموردين، والسرعة التشغيلية، مما يمكّنك من البقاء في طليعة ابتكار سلسلة التوريد.
أعد تصور الموارد البشرية بوضع الذكاء الاصطناعي في صميم أعمالها – لتحقيق قيمة الأعمال، وتسريع التحوّل الرقمي، وإطلاق إمكانات القوى العاملة، وتعزيز المرونة التشغيلية.
استفد من التنبؤات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي لتوقع التحديات التشغيلية بشكل استباقي، وتوفير تنبيهات في الوقت المناسب لأصحاب الأعمال، إلى جانب توصيات الخبراء للتدخلات الآلية أو البشرية.
أعد تصور طريقة إنجاز العمل باستخدام المساعدين الرقميين لسلسلة التوريد. فمن خلال استخدام معالجة اللغة الطبيعية، وسير العمل الذكي متعدد الوظائف، يعزز المساعدين الرقميين التجربة البشرية ويطوروا مهارات فريقك.
استخدم مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز التعاون من خلال اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات في الوقت الحقيقي وأتمتة مهام المعاملات منخفضة القيمة.
حسِّن إدارة المخزون باستخدام الذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف التخزين، والحد من نفاد المخزون، وضمان توفر المنتجات في الوقت والمكان المناسبين.
اضمن التسليم في الوقت المحدد، وقلل نفاد المخزون، وحسِّن رضا العملاء، مع المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة.
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تتولى شركة IBM Consulting قيادة الجيل التالي من SAP لوضع استراتيجيات التحول الرقمي وتنفيذها، مستندةً إلى دراسة جدوى تدعم انتقالك إلى SAP S/4HANA وRISE والمؤسسة الذكية.
تقدم IBM حلول الجيل الرابع لإدارة سلسلة التوريد (SCM 4.0) لتعزيز المرونة، وتحسين سرعة وفاعلية استجابتها وترابطها مع النُظُم البنائية والشركاء، وكذلك تحقيق أهداف الاستدامة من خلال تحسين الشبكات اللوجستية وتقليل البصمات الكربونية.
تمكّن من تحويل سلسلة التوريد في مؤسستك من خلال عملية التعدين وعمليات سير العمل الذكي.
تمكّن من تبسيط جمع بياناتك ذات الصلة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ودمجها، وإدارتها، وتحليلها، وإعداد التقارير عنها.
إمكانية إدارة الأصول الذكية والمراقبة والصيانة التنبؤية والموثوقية كل ذلك في منصة واحدة
قياس أدائك البيئي والاجتماعي والإداري وتحسينه.
يمكن أن تساعدك خدمات الذكاء الاصطناعي على تعزيز إعادة الابتكار الذكي لعمليات سير العمل والتقنيات الخاصة بك.
إعادة ابتكار عمليات الشراء من الشراء وحتى إتمام الدفع.
دفع قيمة الأعمال بسرعة، وتحديث العمليات التجارية الأساسية، ونشر إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.
تساعد شركة Simpler Consulting المؤسسات على إجراء عمليات تحول مفيدة في جميع جوانب سلسلة التوريد الخاصة بها.
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