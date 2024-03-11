ما المقصود بإدارة سلسلة التوريد المستدامة؟

تُعَد الإدارة المستدامة لسلسلة التوريد هي ممارسة دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والمالية في مراحل التوريد والإنتاج والتوزيع للسلع والخدمات.
تتضمن الممارسة إدارة سلسلة التوريد بأكملها، بدءًا من المواد الخام وحتى التخلص النهائي، مع أخذ الاستدامة في الاعتبار، بما في ذلك أهداف مثل تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحسين ظروف العمل، واعتماد ممارسات صديقة للبيئة. تهدف إدارة سلسلة التوريد المستدامة إلى تقليل أي آثار سلبية لعمليات الأعمال على البيئة والمجتمع مع ضمان الكفاءة والموثوقية.
تتسم سلاسل التوريد بتعقيد متزايد — ويتزايد تأثيرها على البيئة بشكل كبير. وفقًا لتقرير صادر عن مشروع الكشف عن الكربون (CDP)، فإن سلاسل توريد الشركات مسؤولة عما يصل إلى 11.4 ضعف انبعاثاتها المباشرة—أي أكثر من 90% من إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لديها.1 تعمل مبادرات الإدارة المستدامة لسلسلة التوريد على تقليل التأثير البيئي للعمليات التجارية عن طريق تقليل انبعاثات الكربون والنفايات.
يمكن أن يفيد تطبيق سلسلة توريد أكثر استدامة الشركات بما يتجاوز خفض بصمتها الكربونية. يمكن لبعض جهود الاستدامة أن تجعل العمليات أكثر فعالية من حيث التكلفة—على سبيل المثال، عن طريق تقليل النفايات وتقليل متطلبات الطاقة—وتحسين الموثوقية والمرونة داخل سلسلة التوريد. يمكن لهذه الفوائد معًا تحقيق وفورات كبيرة وتحسين الربحية. في الواقع، وجد أحد الاستطلاعات أن 61% من الشركات كانت مدفوعة لمتابعة استدامة سلسلة التوريد لتحسين وفورات التكاليف والكفاءة.2
مع تركيز المزيد من المؤسسات على المسؤولية الاجتماعية للشركات، يمكن لسلسلة التوريد المستدامة أن تساعد الشركات على تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). قد تعزز أيضًا صورة العلامة التجارية: تتزايد أهمية الاستدامة بالنسبة للمستهلكين والأطراف المعنية. تضمينها في إدارة سلسلة التوريد يمكن أن يحمي من الأضرار التي تلحق بالسمعة نتيجة التأثير البيئي السلبي أو ممارسات العمل غير الأخلاقية. في الوقت نفسه، قد تساعد إدارة سلسلة التوريد المستدامة في الامتثال التنظيمي من خلال ضمان توافق العمليات مع القوانين المحلية والدولية.
دورات حياة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية تشمل العديد من المشاركين والمراحل، بدءًا من تصميم المنتج وتصنيعه وصولًا إلى النقل والتوزيع والتخلص منه. لإدارتها بشكل مستدام، يجب على الشركات التركيز على ثلاث قضايا:
تتضمن المسؤولية البيئية الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتقليل النفايات—وهي كلها أجزاء أساسية لمكافحة تغير المناخ. يمكن للشركات تنفيذ ممارسات مستدامة مثل استخدام الطاقة المتجددة وتحسين النقل والخدمات اللوجستية ودمج مبادئ الاقتصاد الدائري.
تنطوي المسؤولية الاجتماعية على حماية حقوق الإنسان وضمان ممارسات العمل الأخلاقية عبر سلسلة التوريد. وهذا يشمل الأجور العادلة وظروف العمل الآمنة والتوريد المسؤول للمواد الخام. يمكن للشركات أيضا تعزيز مسؤوليتها الاجتماعية من خلال إجراء عمليات تدقيق للموردين.
تتضمن المسؤولية المالية إدارة التكاليف والمخاطر المرتبطة بعمليات سلسلة التوريد. ويشمل ذلك تقليل تكاليف التشغيل والحد من التعرض للمخاطر وضمان الامتثال للوائح. يمكن للشركات تطبيق تدابير لتوفير التكاليف مثل تحسين إدارة المخزون، وتقليل نفايات التعبئة والتغليف، واستخدام التكنولوجيا والأدوات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) لمراقبة سلسلة التوريد الخاصة بها وتعزيز الكفاءة.
يتطلب جعل سلاسل التوريد أكثر استدامة النظر في التأثير البيئي، وعلاقات الموردين، وممارسات الشراء، واستخدام التكنولوجيا، والكفاءات الشاملة. يستطيع مديرو سلسلة التوريد معالجة هذه القضايا من خلال استراتيجيات الاستدامة التي تشمل:
عند اختيار الموردين، قد تنظر الشركات فيما إذا كانوا يشتركون في نفس أهداف الاستدامة والقيم البيئية والاجتماعية. على سبيل المثال، هل يدعمون ممارسات العمل الأخلاقية ويعملون على الحد من التأثير البيئي لممارساتهم التجارية؟ من خلال إدارة علاقات الموردين (SRM)، يمكن للشركات ضمان امتثال الشركات والمؤسسات التي تتعامل معها لمعايير الاستدامة، مثل مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بانبعاثات الكربون، والحد من النفايات، والمصادر المسؤولة للمواد الخام، بالإضافة إلى تشكيل استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر.
يتم تقليل البصمة الكربونية لممارسات سلسلة التوريد بعدة طرق. على سبيل المثال، يمكن للشركات ومورديها الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن طريق استخدام المزيد من المركبات الموفرة للوقود، وتوحيد الشحنات، وتخطيط عمليات تحسين المسارات. قد تختار الشركات أيضًا الاستثمار في الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل انبعاثات النطاق 3، وهي انبعاثات غير مباشرة ناتجة عن سلسلة القيمة الخاصة بالشركة.
يمكن للشركات تقليل هدر سلسلة التوريد من خلال تبني مبادئ الاقتصاد الدائري — أي العمل بطرق تركز على إعادة التدوير وإعادة الاستخدام والمشاركة وكفاءة الموارد. وتشمل الأمثلة على ذلك تقليل كمية العبوات أو استخدام العناصر القابلة لإعادة التدوير، واعتماد ممارسات التسميد والاستثمار في الطاقة المتجددة. ويمكنهم أيضًا تنفيذ برامج إعادة الاستخدام التي تحد من الحاجة إلى موارد جديدة ضمن سلسلة التوريد أو تسمح للمستهلكين بترقية المنتجات أو التخلص منها بطريقة مسؤولة.
تشير رؤية سلسلة التوريد إلى قدرة الشركات على تتبع المنتجات ومراقبتها أثناء حركتها عبر سلسلة التوريد. إنها طريقة مهمة يمكن للشركات من خلالها مراقبة ممارسات الاستدامة البيئية والاجتماعية للموردين وتتبع أصل المواد الخام. وتعمل ممارسات سلسلة التوريد على توسيع نطاق هذه الرؤية إلى العالم الخارجي، مما يسمح للمستهلكين والأطراف المعنية والهيئات التنظيمية بالوصول إلى المعلومات حول التأثيرات البيئية والاجتماعية التي قد توجه صناعة القرار وتبني الثقة.
يتيح التعاون للشركات والموردين العمل نحو أهداف مشتركة للاستدامة، مثل خفض انبعاثات الكربون أو تقليل النفايات. قد يشمل ذلك تبادل المعرفة حول أفضل الممارسات، واستخدام الموارد بشكل مشترك بين مقدمي الخدمات، وتنسيق النقل أو التصنيع لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، والاستثمارات المتبادلة في التقنيات أو العمليات المستدامة.
يمكن أن يساعد التدريب والتعليم الموظفين والموردين على فهم أهمية الاستدامة وكيفية تنفيذ الممارسات المستدامة. يمكن أن يساعد ذلك في خلق ثقافة الاستدامة عبر سلسلة التوريد وضمان أن عملية صنع القرار المستمرة تتماشى مع تلك القيم.
تلعب التقنية دورًا محوريًا في دعم مبادرات استدامة سلسلة التوريد. يمكن للذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) تعزيز رؤية سلسلة التوريد من خلال تتبع البيانات وتحليلها عبر سلسلة القيمة. هذا يسمح بتحسين إدارة المخاطر وصناعة القرار، وقد يحد من تأثير الاضطرابات العالمية. يمكن لسلسلة الكتل تحسين إمكانية التتبع من خلال توفير سجل آمن وشفاف للمعاملات. هذا مفيد بشكل خاص في التحقق من المصادر المستدامة وضمان الاستدامة الاجتماعية.
يمكن للتطورات مثل أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) مراقبة والتحكم في استخدام الطاقة في عمليات سلسلة التوريد، مما يساهم في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. ويمكنها أيضًا توفير بيانات في الوقت الفعلي لعمليات التدقيق والتحقق من الامتثال. يمكن لحلول البرمجيات والمنصات الرقمية تسهيل التعاون بين مختلف الأطراف المعنية في سلسلة التوريد، وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ بناءً على البيانات والمقاييس في الوقت الفعلي.
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1 تحديد النطاق: تتبع الطبيعة عبر سلسلة التوريد، مشروع الكشف عن الكربون، مارس 2023
2 كيف تساهم سلاسل التوريد المستدامة في تحول الأعمال، EY، سبتمبر 2022